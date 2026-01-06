Впечатляющие рендеры и неожиданные решения — что ждет поклонников M5?

Как изменится BMW M5 после рестайлинга: новые детали экстерьера и техника

BMW готовит обновленный M5 с широкой решеткой радиатора и переработанными фарами. Задние фонари напоминают будущие модели Neue Klasse. Гибридная силовая установка сохранится, но возможны улучшения. Премьера ожидается в 2026 году, а продажи стартуют в 2027.

Обновленный BMW M5 уже не раз попадал в объективы фотошпионов, но теперь есть возможность взглянуть на его внешность благодаря реалистичным рендерам. Судя по свежим изображениям, дизайнеры решили не ограничиваться легкой подтяжкой, а заметно изменить облик флагманского седана. В первую очередь бросается в глаза новая, еще более широкая решетка радиатора. Она сохранила прежнюю высоту, но стала заметно массивнее по горизонтали, что придает автомобилю более агрессивный и современный вид.

Фары тоже не остались без внимания: теперь они шире и получили обновленную графику дневных ходовых огней. Передний бампер, несмотря на узнаваемые черты, стал чуть сложнее по форме, а воздухозаборники по бокам и в центре выглядят как эволюция прежнего решения. Боковые элементы - пороги, зеркала, ручки дверей и колесные арки - практически не изменились, что вполне ожидаемо для рестайлинга, а не для смены поколения.

Сзади перемены не менее заметны. Новые фонари выполнены в стиле будущих моделей BMW, которые войдут в семейство Neue Klasse. Они напоминают оптику грядущих X5 и X7, а также других представителей линейки. Бампер и диффузор остались почти прежними, зато фирменные четыре выхлопные трубы и узнаваемые диски никуда не делись. На рендерах автомобиль окрашен в белый цвет с черными акцентами, что подчеркивает спортивный характер модели.

Если присмотреться внимательнее, можно заметить и еще одну важную деталь: на левом переднем крыле по-прежнему располагается лючок зарядки. Это значит, что гибридная силовая установка сохранится и после рестайлинга. Впрочем, есть основания полагать, что инженеры не оставят ее без доработок. Ведь новый M5 должен быть быстрее предшественника, а нынешняя версия не может похвастаться лучшей динамикой в истории модели.

Для сравнения: актуальный BMW M5 разгоняется до 97 км/ч за 3,4 секунды в кузове седан и за 3,5 секунды в универсале. Это на 0,3 секунды медленнее, чем у предыдущей версии M5 Competition, и на полсекунды хуже, чем у экстремального M5 CS. Под капотом - гибридная установка на базе 4,4-литрового V8, выдающая 717 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Вся эта мощь передается на колеса с помощью электрифицированной трансмиссии.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что дебют рестайлингового M5 состоится в 2026 году, а в продаже он появится уже как модель 2027 года. Останется ли обновленный седан столь же спорным внешне - вопрос открытый. Но равнодушных к новому облику и техническим решениям BMW M5 точно не будет.