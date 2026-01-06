Впечатляющие рендеры и неожиданные решения — что ждет поклонников M5?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 января 2026, 05:45

Как изменится BMW M5 после рестайлинга: новые детали экстерьера и техника

Как изменится BMW M5 после рестайлинга: новые детали экстерьера и техника

Впечатляющие рендеры и неожиданные решения — что ждет поклонников M5?

Как изменится BMW M5 после рестайлинга: новые детали экстерьера и техника

BMW готовит обновленный M5 с широкой решеткой радиатора и переработанными фарами. Задние фонари напоминают будущие модели Neue Klasse. Гибридная силовая установка сохранится, но возможны улучшения. Премьера ожидается в 2026 году, а продажи стартуют в 2027.

BMW готовит обновленный M5 с широкой решеткой радиатора и переработанными фарами. Задние фонари напоминают будущие модели Neue Klasse. Гибридная силовая установка сохранится, но возможны улучшения. Премьера ожидается в 2026 году, а продажи стартуют в 2027.

Обновленный BMW M5 уже не раз попадал в объективы фотошпионов, но теперь есть возможность взглянуть на его внешность благодаря реалистичным рендерам. Судя по свежим изображениям, дизайнеры решили не ограничиваться легкой подтяжкой, а заметно изменить облик флагманского седана. В первую очередь бросается в глаза новая, еще более широкая решетка радиатора. Она сохранила прежнюю высоту, но стала заметно массивнее по горизонтали, что придает автомобилю более агрессивный и современный вид.

Фары тоже не остались без внимания: теперь они шире и получили обновленную графику дневных ходовых огней. Передний бампер, несмотря на узнаваемые черты, стал чуть сложнее по форме, а воздухозаборники по бокам и в центре выглядят как эволюция прежнего решения. Боковые элементы - пороги, зеркала, ручки дверей и колесные арки - практически не изменились, что вполне ожидаемо для рестайлинга, а не для смены поколения.

Сзади перемены не менее заметны. Новые фонари выполнены в стиле будущих моделей BMW, которые войдут в семейство Neue Klasse. Они напоминают оптику грядущих X5 и X7, а также других представителей линейки. Бампер и диффузор остались почти прежними, зато фирменные четыре выхлопные трубы и узнаваемые диски никуда не делись. На рендерах автомобиль окрашен в белый цвет с черными акцентами, что подчеркивает спортивный характер модели.

Если присмотреться внимательнее, можно заметить и еще одну важную деталь: на левом переднем крыле по-прежнему располагается лючок зарядки. Это значит, что гибридная силовая установка сохранится и после рестайлинга. Впрочем, есть основания полагать, что инженеры не оставят ее без доработок. Ведь новый M5 должен быть быстрее предшественника, а нынешняя версия не может похвастаться лучшей динамикой в истории модели.

Для сравнения: актуальный BMW M5 разгоняется до 97 км/ч за 3,4 секунды в кузове седан и за 3,5 секунды в универсале. Это на 0,3 секунды медленнее, чем у предыдущей версии M5 Competition, и на полсекунды хуже, чем у экстремального M5 CS. Под капотом - гибридная установка на базе 4,4-литрового V8, выдающая 717 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Вся эта мощь передается на колеса с помощью электрифицированной трансмиссии.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что дебют рестайлингового M5 состоится в 2026 году, а в продаже он появится уже как модель 2027 года. Останется ли обновленный седан столь же спорным внешне - вопрос открытый. Но равнодушных к новому облику и техническим решениям BMW M5 точно не будет.

Упомянутые модели: BMW M5 (от 9 080 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ

Похожие материалы БМВ

Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Брянск Уссурийск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться