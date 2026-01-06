Впечатляющие рендеры и неожиданные решения — что ждет поклонников M5?

6 января 2026, 05:45
Как изменится BMW M5 после рестайлинга: новые детали экстерьера и техника
Как изменится BMW M5 после рестайлинга: новые детали экстерьера и техника
BMW готовит обновленный M5 с широкой решеткой радиатора и переработанными фарами. Задние фонари напоминают будущие модели Neue Klasse. Гибридная силовая установка сохранится, но возможны улучшения. Премьера ожидается в 2026 году, а продажи стартуют в 2027.
Обновленный BMW M5 уже не раз попадал в объективы фотошпионов, но теперь есть возможность взглянуть на его внешность благодаря реалистичным рендерам. Судя по свежим изображениям, дизайнеры решили не ограничиваться легкой подтяжкой, а заметно изменить облик флагманского седана. В первую очередь бросается в глаза новая, еще более широкая решетка радиатора. Она сохранила прежнюю высоту, но стала заметно массивнее по горизонтали, что придает автомобилю более агрессивный и современный вид.
Фары тоже не остались без внимания: теперь они шире и получили обновленную графику дневных ходовых огней. Передний бампер, несмотря на узнаваемые черты, стал чуть сложнее по форме, а воздухозаборники по бокам и в центре выглядят как эволюция прежнего решения. Боковые элементы - пороги, зеркала, ручки дверей и колесные арки - практически не изменились, что вполне ожидаемо для рестайлинга, а не для смены поколения.
Сзади перемены не менее заметны. Новые фонари выполнены в стиле будущих моделей BMW, которые войдут в семейство Neue Klasse. Они напоминают оптику грядущих X5 и X7, а также других представителей линейки. Бампер и диффузор остались почти прежними, зато фирменные четыре выхлопные трубы и узнаваемые диски никуда не делись. На рендерах автомобиль окрашен в белый цвет с черными акцентами, что подчеркивает спортивный характер модели.
Если присмотреться внимательнее, можно заметить и еще одну важную деталь: на левом переднем крыле по-прежнему располагается лючок зарядки. Это значит, что гибридная силовая установка сохранится и после рестайлинга. Впрочем, есть основания полагать, что инженеры не оставят ее без доработок. Ведь новый M5 должен быть быстрее предшественника, а нынешняя версия не может похвастаться лучшей динамикой в истории модели.
Для сравнения: актуальный BMW M5 разгоняется до 97 км/ч за 3,4 секунды в кузове седан и за 3,5 секунды в универсале. Это на 0,3 секунды медленнее, чем у предыдущей версии M5 Competition, и на полсекунды хуже, чем у экстремального M5 CS. Под капотом - гибридная установка на базе 4,4-литрового V8, выдающая 717 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Вся эта мощь передается на колеса с помощью электрифицированной трансмиссии.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что дебют рестайлингового M5 состоится в 2026 году, а в продаже он появится уже как модель 2027 года. Останется ли обновленный седан столь же спорным внешне - вопрос открытый. Но равнодушных к новому облику и техническим решениям BMW M5 точно не будет.
Похожие материалы БМВ
-
03.12.2025, 14:49
G-Power превратил BMW M5 F90 в монстра мощностью 820 сил
G-Power создал уникальный апгрейд для BMW M5 F90. Мощность выросла до 820 л.с. и 1000 Нм. Это не просто тюнинг, а настоящая альтернатива новым M5. В статье расскажем о ценах, вариантах доработок и возможностях для владельцев.Читать далее
-
17.11.2025, 07:43
Виртуальный тюнинг нового BMW M5: агрессивный обвес и провокационный стиль
Виртуальный проект BMW M5 нового поколения получил массивный обвес и необычные детали. Дизайн поражает смелостью и вызывает споры среди поклонников марки. Внешний вид машины не имеет аналогов в реальности. Узнайте, как изменился культовый седан в цифровой версии.Читать далее
-
10.11.2025, 08:37
Американский дилер выставил на продажу эксклюзивный BMW M5 2025 от Mansory
В США появился уникальный BMW M5 2025 года с доработками от Mansory. Автомобиль только что прибыл из Европы и уже ищет нового владельца. Подробности о редкой версии, особенностях тюнинга и возможностях покупки – в нашем материале. Не пропустите детали о необычном седане.Читать далее
-
22.09.2025, 08:54
Как изменился BMW M5 нового поколения после доработок тюнеров
Автомобильные энтузиасты не устают экспериментировать с новым BMW M5. Каждый проект удивляет деталями. Некоторые варианты поражают количеством доработок. Узнайте, чем выделяются самые яркие экземпляры.Читать далее
-
05.09.2025, 16:21
Manhart превратил BMW M5 2025 года в 900-сильный гибридный спорткар
Manhart представил уникальный тюнинг для BMW M5 2025 года. Пакет увеличивает мощность и крутящий момент. Внешний вид и интерьер тоже изменились. Стоимость до сих пор держится в секрете.Читать далее
-
25.08.2025, 15:18
2025 BMW M5 Kim Kardashian Edition: маркетинговый ход или стильный бизнес-седан?
В 2025 году тюнеры представили BMW M5 Kim Kardashian Edition — эффектный седан, вдохновленный знаменитым Range Rover. На самом деле, к звезде шоу-бизнеса он не имеет отношения, но способен удивить даже искушенных автолюбителей.Читать далее
-
12.09.2024, 14:44
Мощный универсал BMW M5 стал еще злее с обвесом M Performance
Летом 2024 года компания BMW выпустила M5 Touring нового поколения – самый мощный полноприводный гибридный универсал в своей истории, который одинаково хорош как в качестве семейного автомобиля, так и в качестве спортивного. Сейчас M Performance представила линейку фирменного тюнинга.Читать далее
-
05.01.2024, 00:07
5 самых интересных новинок 2024 года
В 1924 году половина всех проданных в мире легковых автомобилей приходилась на одну единственную модель – Ford Model T, по прозвищу «Железная Лиззи». Сто лет спустя ассортимент ощутимо расширился, каждый год автопроизводители выводят на рынок все новые и новые модели.Читать далее
-
29.12.2021, 11:25
Эту старую BMW тюнингуют уже 16 лет: взгляни, что стало с машиной (фото не для слабонервных)
Многие автолюбители знают, однажды начав улучшать свою «ласточку», очень трудно остановиться. Британец Колин Бейкер приобрел подержанный BMW M535i (E28), чтобы отреставрировать, но процесс растянулся на 16 лет, и конца ему не видно.Читать далее
-
27.01.2021, 09:31
BMW представила свой самый быстрый серийный автомобиль. Известна цена для России
Компания BMW представила новый седан BMW M5 CS, который стал самым быстрым и самым мощным серийным автомобилем баварской марки. Его 4,4-литровый мотор форсировали до 635 сил.Читать далее
Похожие материалы БМВ
-
03.12.2025, 14:49
G-Power превратил BMW M5 F90 в монстра мощностью 820 сил
G-Power создал уникальный апгрейд для BMW M5 F90. Мощность выросла до 820 л.с. и 1000 Нм. Это не просто тюнинг, а настоящая альтернатива новым M5. В статье расскажем о ценах, вариантах доработок и возможностях для владельцев.Читать далее
-
17.11.2025, 07:43
Виртуальный тюнинг нового BMW M5: агрессивный обвес и провокационный стиль
Виртуальный проект BMW M5 нового поколения получил массивный обвес и необычные детали. Дизайн поражает смелостью и вызывает споры среди поклонников марки. Внешний вид машины не имеет аналогов в реальности. Узнайте, как изменился культовый седан в цифровой версии.Читать далее
-
10.11.2025, 08:37
Американский дилер выставил на продажу эксклюзивный BMW M5 2025 от Mansory
В США появился уникальный BMW M5 2025 года с доработками от Mansory. Автомобиль только что прибыл из Европы и уже ищет нового владельца. Подробности о редкой версии, особенностях тюнинга и возможностях покупки – в нашем материале. Не пропустите детали о необычном седане.Читать далее
-
22.09.2025, 08:54
Как изменился BMW M5 нового поколения после доработок тюнеров
Автомобильные энтузиасты не устают экспериментировать с новым BMW M5. Каждый проект удивляет деталями. Некоторые варианты поражают количеством доработок. Узнайте, чем выделяются самые яркие экземпляры.Читать далее
-
05.09.2025, 16:21
Manhart превратил BMW M5 2025 года в 900-сильный гибридный спорткар
Manhart представил уникальный тюнинг для BMW M5 2025 года. Пакет увеличивает мощность и крутящий момент. Внешний вид и интерьер тоже изменились. Стоимость до сих пор держится в секрете.Читать далее
-
25.08.2025, 15:18
2025 BMW M5 Kim Kardashian Edition: маркетинговый ход или стильный бизнес-седан?
В 2025 году тюнеры представили BMW M5 Kim Kardashian Edition — эффектный седан, вдохновленный знаменитым Range Rover. На самом деле, к звезде шоу-бизнеса он не имеет отношения, но способен удивить даже искушенных автолюбителей.Читать далее
-
12.09.2024, 14:44
Мощный универсал BMW M5 стал еще злее с обвесом M Performance
Летом 2024 года компания BMW выпустила M5 Touring нового поколения – самый мощный полноприводный гибридный универсал в своей истории, который одинаково хорош как в качестве семейного автомобиля, так и в качестве спортивного. Сейчас M Performance представила линейку фирменного тюнинга.Читать далее
-
05.01.2024, 00:07
5 самых интересных новинок 2024 года
В 1924 году половина всех проданных в мире легковых автомобилей приходилась на одну единственную модель – Ford Model T, по прозвищу «Железная Лиззи». Сто лет спустя ассортимент ощутимо расширился, каждый год автопроизводители выводят на рынок все новые и новые модели.Читать далее
-
29.12.2021, 11:25
Эту старую BMW тюнингуют уже 16 лет: взгляни, что стало с машиной (фото не для слабонервных)
Многие автолюбители знают, однажды начав улучшать свою «ласточку», очень трудно остановиться. Британец Колин Бейкер приобрел подержанный BMW M535i (E28), чтобы отреставрировать, но процесс растянулся на 16 лет, и конца ему не видно.Читать далее
-
27.01.2021, 09:31
BMW представила свой самый быстрый серийный автомобиль. Известна цена для России
Компания BMW представила новый седан BMW M5 CS, который стал самым быстрым и самым мощным серийным автомобилем баварской марки. Его 4,4-литровый мотор форсировали до 635 сил.Читать далее