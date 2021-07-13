Как изменится Kia Ceed Facelift: первая официальная фотография
На снимках, представленных Kia, изображены три версии Ceed PE, которые должны составить конкуренцию VW Golf. Слева направо: универсал ProCeed GT, Ceed GT Line с люком и обычный универсал Ceed с подключаемой гибридной установкой в спецификации GT Line.
Передняя решетка выглядит теперь иначе, складывается впечатление, что она имеет закрытый дизайн, по крайней мере, в случае GT Line. Kia изменила фары, таким образом светодиодная система в стиле Porsche, похоже, исчезла. Как и прежде, флагманский GT имеет несколько красных акцентов на бампере и по бокам, чтобы обозначить его спортивную версию. Естественно, все три автомобиля получают обновленный логотип компании.
На фотографии отсутствует кроссовер, возможно, XCeed появится позже. Это логично, ведь эта модель была представлена всего два года назад.
Kia обновляет текущий Ceed, поэтому каких-либо серьезных изменений не ожидается. Новинка получит прежний 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 160 лошадиных сил, представленный в 2019 году.
- 1 299 999 РKIA ceed 2017 в Москве
- 1 039 000 РKIA ceed 2016 в Москве
- 1 269 000 РKIA ceed 2017 в Москве
- 1 179 000 РKIA ceed 2018 в Москве
- 615 000 РKIA ceed 2013 в Москве
- 840 000 РKIA ceed 2015 в Москве
- 1 565 000 РKIA ceed 2020 в Москве
- 1 300 000 РKIA Ceed GT 2016 в Москве
- 335 000 РKIA ceed 2008 в Москве
- 1 630 000 РKIA ceed 2020 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий