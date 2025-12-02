Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Элина Градова

2 декабря 2025, 17:42

Как изменится стоимость ОСАГО с декабря 2025: личный опыт расчета

Что влияет на цену полиса и почему важно сравнивать предложения – разбор на практике

Узнайте, как формируется стоимость ОСАГО в декабре 2025 года. Какие факторы учитывают страховщики. Почему цены могут отличаться у разных компаний. Практические советы для водителей.

С наступлением декабря 2025 года многие автовладельцы вновь столкнулись с необходимостью продления ОСАГО. Редактор портала Avtospravochnaya.com поделился личным опытом расчета стоимости полиса и рассказал, какие нюансы стоит учитывать при выборе страховщика.

В первую очередь, цена полиса складывается из двух ключевых составляющих: набора коэффициентов и базового тарифа. Коэффициенты определяются заранее и одинаковы для всех компаний. Они зависят от стажа без аварий, возраста и опыта водителя, региона регистрации, мощности двигателя и типа страховки. В данном случае на итоговую сумму влияют повышающие коэффициенты по региону (Набережные Челны) и мощности двигателя, а также понижающие за безаварийную езду и длительный стаж.

Базовый тариф, напротив, каждая компания устанавливает самостоятельно в рамках установленного государством коридора. Для легковых автомобилей на конец 2025 года этот диапазон составляет от 1 646 до 7 535 рублей. Именно поэтому итоговая стоимость полиса может существенно отличаться у разных страховщиков даже при одинаковых исходных данных.

Чтобы не переплачивать, эксперт советует использовать онлайн-калькулятор, который позволяет получить предложения сразу от нескольких компаний. В этот раз, 1 декабря, он получил расчеты от шести страховщиков. Минимальная цена составила 4 639 рублей, максимальная — 5 531 рубль. Для сравнения: год назад он оформлял полис за 5 531 рубль, а в августе 2025 года полис предлагали за 3 651 рубль. Как видно, разница ощутимая даже у одного и того же страховщика.

С 9 декабря 2025 года тарифный коридор для легковых автомобилей расширится: минимальная ставка снизится до 1 399 рублей, а максимальная вырастет до 8 665 рублей. Это значит, что страховщики уже сейчас стремятся выставлять цены ближе к верхней границе, чтобы не упустить прибыль перед очередным изменением тарифов.

В данном конкретном случае, если покупать полис до 9 декабря, максимальная стоимость составит 5 531 рубль. После этой даты — уже 6 361 рубль. Разница очевидна, особенно для тех, кто привык оформлять страховку в последний момент. Новые тарифы особенно ощутят на себе начинающие и аварийные водители.

Поэтому лучше не откладывать продление полиса, если срок действия подходит к концу. Сравнивайте предложения разных компаний, используйте онлайн-калькуляторы и следите за изменениями тарифов. Это поможет сэкономить и выбрать оптимальный вариант страхования.

