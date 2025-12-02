Что влияет на цену полиса и почему важно сравнивать предложения – разбор на практике

2 декабря 2025, 17:42
Как изменится стоимость ОСАГО с декабря 2025: личный опыт расчета
Узнайте, как формируется стоимость ОСАГО в декабре 2025 года. Какие факторы учитывают страховщики. Почему цены могут отличаться у разных компаний. Практические советы для водителей.
С наступлением декабря 2025 года многие автовладельцы вновь столкнулись с необходимостью продления ОСАГО. Редактор портала Avtospravochnaya.com поделился личным опытом расчета стоимости полиса и рассказал, какие нюансы стоит учитывать при выборе страховщика.
В первую очередь, цена полиса складывается из двух ключевых составляющих: набора коэффициентов и базового тарифа. Коэффициенты определяются заранее и одинаковы для всех компаний. Они зависят от стажа без аварий, возраста и опыта водителя, региона регистрации, мощности двигателя и типа страховки. В данном случае на итоговую сумму влияют повышающие коэффициенты по региону (Набережные Челны) и мощности двигателя, а также понижающие за безаварийную езду и длительный стаж.
Базовый тариф, напротив, каждая компания устанавливает самостоятельно в рамках установленного государством коридора. Для легковых автомобилей на конец 2025 года этот диапазон составляет от 1 646 до 7 535 рублей. Именно поэтому итоговая стоимость полиса может существенно отличаться у разных страховщиков даже при одинаковых исходных данных.
Чтобы не переплачивать, эксперт советует использовать онлайн-калькулятор, который позволяет получить предложения сразу от нескольких компаний. В этот раз, 1 декабря, он получил расчеты от шести страховщиков. Минимальная цена составила 4 639 рублей, максимальная — 5 531 рубль. Для сравнения: год назад он оформлял полис за 5 531 рубль, а в августе 2025 года полис предлагали за 3 651 рубль. Как видно, разница ощутимая даже у одного и того же страховщика.
С 9 декабря 2025 года тарифный коридор для легковых автомобилей расширится: минимальная ставка снизится до 1 399 рублей, а максимальная вырастет до 8 665 рублей. Это значит, что страховщики уже сейчас стремятся выставлять цены ближе к верхней границе, чтобы не упустить прибыль перед очередным изменением тарифов.
В данном конкретном случае, если покупать полис до 9 декабря, максимальная стоимость составит 5 531 рубль. После этой даты — уже 6 361 рубль. Разница очевидна, особенно для тех, кто привык оформлять страховку в последний момент. Новые тарифы особенно ощутят на себе начинающие и аварийные водители.
Поэтому лучше не откладывать продление полиса, если срок действия подходит к концу. Сравнивайте предложения разных компаний, используйте онлайн-калькуляторы и следите за изменениями тарифов. Это поможет сэкономить и выбрать оптимальный вариант страхования.
Похожие материалы
-
02.12.2025, 17:34
МВД выявило новые схемы обмана с ОСАГО: как действуют мошенники на дорогах
Эксперты раскрыли свежие схемы обмана с автостраховкой. Мошенники используют неожиданные методы. Водителям стоит быть внимательнее. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 17:10
Кемпер Helio O4 Pro: канадский дом на колесах из стеклопластика для суровых условий
Канада славится своими домами на колесах, и Helio O4 Pro не исключение. Этот кемпер создан для долгих лет службы и способен выдержать любые испытания. В основе конструкции – стеклопластик, который стал визитной карточкой местных производителей. Чем же так привлекает и одновременно отталкивает этот необычный прицеп – разберемся в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 14:29
Самозанятым таксистам в России могут отменить предрейсовые медосмотры
Водителей такси ждут серьезные перемены. Власти готовят новый законопроект. Предрейсовые осмотры могут уйти в прошлое. Нововведения коснутся не всех водителей. Узнайте все подробности первыми.Читать далее
-
02.12.2025, 14:09
Ищем живой Ford Focus в Москве: скрученный пробег, такси и скрытые дефекты
Ford Focus все еще очень популярен. Найти хороший экземпляр стало сложнее. Журналисты осмотрели несколько дешевых машин. У каждой нашлись серьезные проблемы. Стоит ли вообще его покупать сейчас? Узнайте все подробности в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 12:56
Как водителям в России можно существенно снизить стоимость полиса ОСАГО в 2025 году
Стоимость ОСАГО можно заметно снизить. Есть несколько законных способов экономии. Они доступны каждому водителю. Узнайте, как платить меньше. Не переплачивайте за обязательную страховку.Читать далее
-
02.12.2025, 12:28
В Госдуме предложили отменить платные парковки во дворах многоквартирных домов
Парламентарии выступили с новой громкой инициативой. Она касается всех автовладельцев в городах. Платным парковкам готовят перемены. Это может серьезно изменить жизнь водителей. Узнайте подробности важного законопроекта.Читать далее
-
02.12.2025, 11:12
Легкий и складной электровелосипед Engwe P20: идеальный вариант для города
Городские электровелосипеды становятся все популярнее. Engwe P20 выделяется среди конкурентов. Он легкий, складывается за секунды и не ударит по кошельку. Почему этот электробайк выбирают в Европе и что в нем особенного – читайте в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 10:03
Австралийские страховщики пересматривают тарифы из-за гендерной лазейки
Два крупных страховщика в Австралии срочно анализируют необычную схему. Водители экономят сотни долларов, просто выбрав иной гендер. Эта ситуация вызвала бурную реакцию и обсуждение. Компании обещают пересмотреть свои подходы.Читать далее
-
02.12.2025, 08:59
С какими проблемами столкнется владелец подержанного Geely Atlas
Geely Atlas очень популярен на вторичке. Но у него есть свои слабые места. Эксперты выявили частые поломки. Покупка может принести сюрпризы. Узнайте обо всех рисках заранее. Это поможет избежать лишних трат.Читать далее
-
02.12.2025, 08:32
ОСАГО по-новому: как изменятся цены на страховку для водителей в России
Тарифы ОСАГО снова меняются. ЦБ расширил ценовой коридор. Аккуратным водителям обещают скидки. Аварийным придется платить больше. Разбираемся в новых правилах страхования.Читать далее
