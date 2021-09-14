Как изменится техосмотр в 2022 году: мнение эксперта
С марта 2022 года должна сократиться процедура техосмотра. Согласно опубликованному Минтрансом проекту постановления правительства, количество пунктов, по которым эксперт должен проверить состояние автомобиля, сократится с 82 до 59. Например, решено отказаться от проверки коррозии на тормозах, а громкость выхлопа проверять на слух, а не шумометром. По мнению автоэксперта Геннадия Безносова, на пропускную способность станций техосмотра это существенно не повлияет. Как он заявил журналистам «Автоновостей дня», очередей на станциях нет и сейчас. Они не появятся даже, если часть операторов уйдет с рынка.
Максимальная стоимость процедуры ТО регулируется постановлениями региональных властей, которые уже давно не пересматривались. Увеличить прибыли операторы пытаются через дополнительные услуги: подготовку ТС к техническому осмотру, посреднические услуги в сфере страхования, устранения выявленных в ходе осмотра неисправностей.
Введение добровольного техосмотра, обещанного «Единой Россией», приведет к закрытию части пунктов ТО. Но полностью добровольным техосмотр все равно не будет. Его надо будет проходит при покупке подержанного автомобиля старше 4-х лет. Сохранится обязательный техосмотр и для коммерческих перевозок, включая автомобили такси.
- 4 799 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2019 в Москве
- 1 350 000 РBMW 5 серии 2012 в Москве
- 2 157 000 РLand Rover Discovery Sport 2016 в Москве
- 4 670 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
- 275 000 РВАЗ (Lada) 2114 Samara 2012 в Москве
- 1 350 000 РBMW 5 серия 2014 в Москве
- 1 335 000 РMercedes E-класс 2012 в Москве
- 520 000 РInfiniti QX56 2005 в Москве
- 1 750 000 РMercedes S-класс 2011 в Москве
- 1 250 000 РRenault Koleos 2015 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий