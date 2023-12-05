Как изменятся цены на бензин в России: прогноз экспертов
За границу поставляется порядка 10 – 14% от общего объема производимого в стране бензина. Самая главная причина, влияющая на колебание цен – внутренний спрос. С завершением уборочной кампании спрос на топливо пошел на спад. Цена будет вновь расти вместе с показателями инфляции. Очередной виток эксперты ожидают ближе к новогодним праздникам.
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05.12.2023, 14:38
Эксперт назвал самые опасные для кузова автомобиля реагенты
Зимой дорожные службы щедро посыпают и поливают асфальт различными химическими реагентами. С одной стороны, обработка помогает бороться с гололедом, с другой – химикаты разъедают лакокрасочное покрытие автомобилей.Читать далее
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05.12.2023, 13:50
В Россию вернулась новая услуга: сколько стоит откопать автомобиль из сугроба?
На большей части России прошли обильные снегопады и автомобилисты чуть ли не каждый день сталкиваются с необходимостью откапывать автомобиль. Ситуация усугубляется, если машина простояла без движения несколько дней, а уборочная техника успела насыпать по краю проезжей части снежный бруствер.Читать далее
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05.12.2023, 13:05
АвтоВАЗ уточнил сроки возобновления серийного производства Lada Largus
В августе с конвейера Волжского автозавода сошла последняя партия из 650 автомобилей Lada Largus, после чего сборочную линию начали переносить в Ижевск, откуда за год до этого съехала Lada Vesta.Читать далее
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05.12.2023, 11:59
5 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников ноября 2023 года
В ноябре российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей. Это вдвое больше, чем годом ранее. Лидером продаж остается Lada, на долю которой приходится 30% рынка. Самые востребованные иномарки продает китайский Haval.Читать далее
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05.12.2023, 08:06
АвтоВАЗ назвал приоритетный рынок для экспорта Lada (угадаете?)
География экспорта автомобилей Lada очень широкая: от республик бывшего СССР до стран Африки и Южной Америки. Начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках АвтоВАЗа Андрей Владимирцев назвал приоритетный рынок, который удовлетворяет трем главным условиям.Читать далее
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05.12.2023, 07:29
В Астраханской области в ДТП погибли три человека
Страшная авария произошла накануне в Приволжском районе Астраханской области. Лоб в лоб столкнулись седан Ford Mondeo и сеновоз КамАЗ. В результате мужчина и две женщины погибли на месте происшествия.Читать далее
-
05.12.2023, 14:38
Эксперт назвал самые опасные для кузова автомобиля реагенты
Зимой дорожные службы щедро посыпают и поливают асфальт различными химическими реагентами. С одной стороны, обработка помогает бороться с гололедом, с другой – химикаты разъедают лакокрасочное покрытие автомобилей.Читать далее
-
05.12.2023, 13:50
В Россию вернулась новая услуга: сколько стоит откопать автомобиль из сугроба?
На большей части России прошли обильные снегопады и автомобилисты чуть ли не каждый день сталкиваются с необходимостью откапывать автомобиль. Ситуация усугубляется, если машина простояла без движения несколько дней, а уборочная техника успела насыпать по краю проезжей части снежный бруствер.Читать далее
-
05.12.2023, 13:05
АвтоВАЗ уточнил сроки возобновления серийного производства Lada Largus
В августе с конвейера Волжского автозавода сошла последняя партия из 650 автомобилей Lada Largus, после чего сборочную линию начали переносить в Ижевск, откуда за год до этого съехала Lada Vesta.Читать далее
-
05.12.2023, 11:59
5 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников ноября 2023 года
В ноябре российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей. Это вдвое больше, чем годом ранее. Лидером продаж остается Lada, на долю которой приходится 30% рынка. Самые востребованные иномарки продает китайский Haval.Читать далее
-
05.12.2023, 08:06
АвтоВАЗ назвал приоритетный рынок для экспорта Lada (угадаете?)
География экспорта автомобилей Lada очень широкая: от республик бывшего СССР до стран Африки и Южной Америки. Начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках АвтоВАЗа Андрей Владимирцев назвал приоритетный рынок, который удовлетворяет трем главным условиям.Читать далее
-
05.12.2023, 07:29
В Астраханской области в ДТП погибли три человека
Страшная авария произошла накануне в Приволжском районе Астраханской области. Лоб в лоб столкнулись седан Ford Mondeo и сеновоз КамАЗ. В результате мужчина и две женщины погибли на месте происшествия.Читать далее
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