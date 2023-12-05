Как изменятся цены на бензин в России: прогноз экспертов

05.12.2023, 13:50

В Россию вернулась новая услуга: сколько стоит откопать автомобиль из сугроба?

На большей части России прошли обильные снегопады и автомобилисты чуть ли не каждый день сталкиваются с необходимостью откапывать автомобиль. Ситуация усугубляется, если машина простояла без движения несколько дней, а уборочная техника успела насыпать по краю проезжей части снежный бруствер.Читать далее