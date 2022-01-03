Как изменятся машины в ближайшее время
Кроссоверы завоевывают мир
Это самые популярные сейчас машины. По прогнозам экспертов, популярность их продолжит расти. Спеша удовлетворить спрос, производители уже выпускают всевозможные варианты кроссоверов, даже кабриолеты! Появление полностью электрических кроссоверов с большим запасом хода также говорит в пользу того, что это машины будущего.
Тотальная цифровизация
Уже сейчас центральная консоль большинства новых машин выглядит сильно иначе, чем 10 лет назад. Кнопок все меньше, сенсорный дисплей стал нормой даже в базовых комплектациях – будущее за цифровой, аналогу не выжить. В ближайшее время мы можем увидеть машины с полностью цифровыми приборной панелью и консолью, кнопки какое-то время будут оставаться в базовых комплектациях, но их время явно на исходе.
Экологичность
Сейчас, когда инфраструктура для зарядки электромобилей, становится ясно, что будущее за электромобилями. Они дешевле в обслуживании, надежнее, и способны заменить полноценный бензиновый автомобиль! Более того, времена, когда электромобиль означал только «Теслу» стоимостью в 100 с лишним тысяч долларов в прошлом. С каждым годом будут появляться все более доступные модели. Даже сейчас можно найти хороший электромобиль стоимостью от 30 тыс. долларов.
Безопасность
Снижение уровня ДТП и смертности на дорогах – это одна из главных задач автопроизводителей. Так что опции безопасности будут увеличиваться, а главное, становиться базовыми в большинстве моделей. Ну и работа над полностью автономным управлением продолжается, постепенно и эта опция будет активно внедряться в новые машины.
Растущий уровень комфорта
Мы успешно миновали время, когда машина из роскоши стала средством передвижения. Теперь настало время ей стать еще и максимально комфортным средством передвижения. Причем производители будут учитывать не только нужды водителя, но и его пассажиров. Электропривод для сидений, раздельный климат контроль, огромные дисплеи и многое другое будет превращать наши машины в максимально удобные «повозки 21 века». Учитывая, что некоторые из нас проводят в машинах по несколько часов в день, повышенный комфорт как раз то, что требуется.
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