Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

30 июня 2026, 10:21

Как Jeland и Tenet обеспечивают защиту кузова от коррозии в России

Как Jeland и Tenet обеспечивают защиту кузова от коррозии в России

Испытания в соляной камере - секрет долголетия новых моделей

Как Jeland и Tenet обеспечивают защиту кузова от коррозии в России

Производители внедряют новые методы контроля качества. Испытания проходят вне завода. Проверки стали обязательными для всех моделей. Узнайте, что происходит с кузовом до старта продаж.

Производители внедряют новые методы контроля качества. Испытания проходят вне завода. Проверки стали обязательными для всех моделей. Узнайте, что происходит с кузовом до старта продаж.

В условиях российского климата устойчивость кузова к коррозии становится одним из ключевых факторов при выборе автомобиля. Особенно это актуально для новых моделей, которые только выходят на рынок. Производители Jeland и Tenet внедрили комплексную систему проверки антикоррозийных свойств кузова перед запуском серийного производства.

На заводе «АГР» в Шушарах, где собирают автомобили Jeland, а также на калужской площадке холдинга, где выпускают Tenet, применяют идентичные технологии контроля. Перед тем как новая модель поступит на конвейер, специалисты проводят серию тестов, чтобы убедиться в надежности защитных покрытий. Для этого используются специальные образцы, которые подвергаются испытаниям на прочность и адгезию после нанесения катафорезного слоя и покраски. Измеряется толщина каждого слоя, а также оценивается качество обработки внутренних полостей кузова.

фото: АГР

Одним из ключевых этапов проверки становится испытание в камере соляного тумана. Для каждой новой модели выбирается подрядчик, обладающий необходимым оборудованием. Кузов, прошедший окраску, отправляют на площадку партнера, где он несколько суток находится под воздействием агрессивной среды. Такой подход позволяет выявить даже минимальные недостатки в антикоррозийной защите еще до начала массового производства.

фото: АГР

Результаты этих испытаний становятся основанием для получения разрешения на запуск модели в серию. Только после успешного прохождения всех этапов контроля автомобиль получает «зеленый свет» для выхода на рынок. Такой подход позволяет минимизировать риски появления коррозии в процессе эксплуатации, что особенно важно для российских дорог и климата.

фото: АГР

На данный момент на заводе в Шушарах уже налажено двухсменное производство автомобилей Jeland и Esteo. Недавно на конвейер встали кроссоверы J6 и J7 , а под брендом Esteo выпускается среднеразмерный MX. В ближайшее время ожидается старт производства флагманской модели Jeland с индексом J8, которая займет свою нишу в сегменте семейных кроссоверов. С увеличением объемов выпуска предприятие планирует перейти на трехсменный график работы.

Таким образом, современные методы контроля и испытаний позволяют Jeland и Tenet гарантировать долговечность кузова своих автомобилей, что становится важным преимуществом на российском рынке.

Упомянутые марки: TENET
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