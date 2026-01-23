Секреты лаборатории КамАЗа: что скрывают измерительные машины Zeiss

23 января 2026, 14:38
Как КамАЗ проверяет качество сварки кабин К5: уникальные технологии и точность
На заводе КамАЗа контроль сварки кабин доведен до микронов. Автоматизация и лазерное сканирование. В лаборатории работают уникальные измерительные системы. Как это влияет на качество?
Производство кабин для грузовиков КамАЗ семейства К5 - это не просто конвейер, а настоящий технологический спектакль, где каждая деталь проходит через многоуровневую систему контроля. Завод каркасов кабин, открытый в 2019 году, стал одним из самых современных участков предприятия. Здесь автоматизация достигла впечатляющих 80%, но даже самые продвинутые роботы не могут заменить человеческий и машинный контроль качества.
Как рассказал главред журнала За рулем Максим Кадаков, на этом участке особое внимание уделяется точности сварки. Любая, даже минимальная ошибка может привести к серьезным последствиям на дороге. Поэтому каждая кабина проходит обязательную проверку по ключевым параметрам прямо на линии. Но этим дело не ограничивается: выборочные образцы отправляются в специальную лабораторию, где их ждет настоящее испытание на прочность и точность.
В лаборатории установлены две измерительные супермашины Zeiss, которые способны выявить малейшие отклонения в геометрии сварных швов. Контроль ведется двумя способами: контактным методом и с помощью лазерного сканирования. Последний позволяет буквально «считать» поверхность кабины, фиксируя отклонения с точностью до 80 микрон. Это уровень, который сопоставим с требованиями авиационной промышленности.
Процесс полностью автоматизирован: кабина помещается в измерительную зону, где роботизированные манипуляторы и лазеры сканируют каждый миллиметр поверхности. Полученные данные тут же анализируются, и если обнаруживается несоответствие, кабина возвращается на доработку. Такой подход позволяет не только поддерживать высокое качество, но и оперативно выявлять и устранять возможные проблемы на ранней стадии.
Интересно, что в этой же лаборатории проходят контроль и кабины среднетоннажных моделей КамАЗ Компас. Это говорит о том, что стандарты качества распространяются на всю линейку продукции, а не только на флагманские модели. Такой подход формирует доверие к бренду и подтверждает его стремление к совершенству.
