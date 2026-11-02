Как темная одежда может стать причиной ошибочного штрафа в 1500 рублей

2 ноября 2026, 13:18
Почему камера ГИБДД может ошибочно оштрафовать вас из-за прически?
Почему камера ГИБДД может ошибочно оштрафовать вас из-за прически?
Кадр порой оставляет вопросы без ясного ответа. Важные детали скрываются за ракурсом и одеждой. Разобраться помогают обстоятельства конкретной поездки. Расскажем, на что обратить внимание при проверке постановления.
За непристегнутый ремень или использование телефона водителем во время движения с удержанием устройства рукой предусмотрена ответственность по статьям 12.6 и 12.36.1 КоАП РФ соответственно. В статье указана сумма штрафа 1 500 рублей по каждой из этих статей; размер санкции определяется редакцией КоАП, действующей на дату нарушения. Кадр дорожной камеры не всегда ясно показывает, что происходило в салоне.
Комплекс автоматической фото- и видеофиксации снимает автомобиль через лобовое стекло. По изображению могут оцениваться положение рук и наличие телефона; отдельно проверяют, виден ли ремень на плече и груди водителя. Технические особенности распознавания зависят от конкретного комплекса, поэтому нельзя считать, что любая камера одинаково различает предметы в руке или детали одежды.
Именно на изображении возможна неоднозначность: рука возле головы может быть жестом или попыткой поправить волосы, а небольшой предмет из-за ракурса - напоминать смартфон. Ремень бывает сложно различить во время темной одежды. Такие обстоятельства важно сопоставлять с тем, что именно видно на кадре; сами по себе они не означают автоматической отмены постановления.
Если постановление вынесено ошибочно, его можно обжаловать через Госуслуги или обратиться в подразделение Госавтоинспекции. В жалобе стоит конкретно описать, что именно неверно распознано: например, пояснить, что в руке не телефон, или описать ошибку на изображении: неверно определен водитель либо пристегнутый ремень плохо различим. При оценке обстоятельств имеют значение приложенные к постановлению фотографии или серия кадров, вместе с данными о месте и времени фиксации.
Запись салонной камеры видеорегистратора может дополнить объяснения, если на ней различимы обстоятельства той же поездки. Сохраните исходный файл и фрагмент за время, указанное в постановлении: другой угол съемки иногда даёт возможность лучше увидеть предмет в руке или ленту ремня безопасности. Такая запись сама по себе не отменяет постановление: ее содержание оценивается вместе с другими материалами.
Как пишет njcar.ru, за нарушение правил использования ремней безопасности ответственность предусмотрена статьей 12.6 КоАП РФ, а за использование телефона водителем во время движения с удержанием устройства рукой - статьей 12.36.1 КоАП РФ. В публикации для обеих статей указана сумма 1 500 рублей. Юридически значимо использование телефона во время движения с удержанием его рукой; написание сообщения не образует отдельного состава правонарушения.
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