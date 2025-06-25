Как Китай искусственно наращивает статистику через фиктивные продажи

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По данным Reuters , около 90% всех экспортируемых из Китая подержанных легковых и коммерческих автомобилей – это так называемые «нулевки», то есть новые машины, с нулевым пробегом никогда не бывшие в эксплуатации. В 2024 году из Поднебесной вывезли 436 тысяч б/у авто, 90% из которых в реальности оказались новыми.

Схема активно развивается благодаря региональной политике. Власти южных провинций, таких как Гуандун и Сычуань, предоставляют предприятиям упрощенное оформление, дополнительные квоты на регистрацию и даже бесплатные склады рядом с границей. Цель – выполнение экономических планов, установленных центральным правительством. Например, Шэньчжэнь в феврале 2024 года заявил о намерении экспортировать 400 тысяч автомобилей в год, включая «нулевки». Власти Синьми (провинция Хэнань) также сообщили, что помогают компаниям увеличивать объемы за счет такого формата. Таким образом, местные чиновники стимулируют экспорт, чтобы «поднять» свои показатели, одновременно решая проблему перепроизводства.

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Схема работает следующим образом: автомобиль покидает сборочную линию, его покупает экспортная компания, регистрирует на частное лицо или дилера, после чего тут же списывает как подержанный и отправляет за границу. Автопроизводитель включает такие машины в статистику продаж внутри страны, а дистрибьюторы предлагают эти «б/у» машины в странах, где они еще не представлены официально. Эксперты отмечают, что такая схема особенно популярна среди брендов, которые сталкиваются с жесткой ценовой конкуренцией внутри Китая. На каждой «нулевке» экспортер зарабатывает порядка 1500 долларов.

Фото: unsplash.com

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Эксперты отмечают, что эта стратегия – лишь следствие внутренней ситуации: цены в Китае падают, спрос не успевает за предложением, а мировые рынки становятся все более доступными. Для России и других стран СНГ такая модель может быть выгодной за счет более низких цен и широкого выбора. С другой стороны, она создает неопределенность: если сегодня новый автомобиль может быть оформлен как старый, то какова реальная история его эксплуатации? Как проверить пробег, состояние и надежность?

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