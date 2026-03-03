Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Элина Градова

3 марта 2026, 09:47

Как китайские автомобили стали мировыми: секрет успеха новых моделей

Почему машины из КНР больше не копируют, а задают тренды — неожиданные факты

Как китайские автомобили стали мировыми: секрет успеха новых моделей

Автомобили из Китая удивляют качеством и технологиями. Они больше не уступают конкурентам. Внутри и снаружи - новые стандарты. Узнайте, что изменилось за последние годы.

Еще десять лет назад машины из Китая воспринимались как временное решение: простые, с невзрачным дизайном и сомнительной надежностью. Но сегодня ситуация изменилась до неузнаваемости. Современные автомобили из КНР уверенно конкурируют с ведущими мировыми марками, а их внешний вид и оснащение вызывают уважение даже у скептиков.

Главная причина такого прорыва - ставка на опытных специалистов из Европы, Японии и США. Как сообщает njcar.ru, китайские производители активно приглашают дизайнеров и инженеров, которые раньше работали в крупных концернах. Например, Geely сотрудничает с Питером Хорбери, известным по проектам Volvo, а также с Штефаном Зилаффом, ранее отвечавшим за стиль Bentley. Это сразу отразилось на внешности и качестве новых моделей.

Chery тоже не осталась в стороне: в ее командах трудятся специалисты с опытом работы в Porsche, BMW, Mazda и General Motors. Такой подход позволил не только улучшить дизайн, но и повысить уровень комфорта и безопасности. Другие бренды пошли своим путем: FAW работает с итальянским ателье Pininfarina, а JAC привлек дизайнера, создававшего автомобили для Maserati и Alfa Romeo. Haval же опирается на экспертизу бывших сотрудников Land Rover.

Внутри автомобилей перемены заметны не меньше. Интерьеры перестали быть копиями западных моделей. Теперь это современные, продуманные пространства с качественными материалами и богатым оснащением. Китайские машины часто предлагают опции, которые редко встречаются у конкурентов: встроенные видеорегистраторы, огромные мультимедийные экраны, системы, блокирующие движение без пристегнутого ремня.

Безопасность тоже вышла на новый уровень. В оснащении все чаще встречаются компоненты от Bosch, Valeo, Magna, BorgWarner и Delphi - тех же компаний, что работают с европейскими и японскими брендами. Производственные мощности в Китае теперь не уступают немецким заводам по уровню автоматизации и контролю качества.

Однако стоит понимать: несмотря на заявления о полностью собственных разработках, многие ключевые узлы создаются на основе лицензий или совместных проектов. Коробки передач и моторы часто имеют прямое отношение к технологиям Aisin, ZF, Mitsubishi или Toyota. Платформы тоже нередко покупаются вместе с командами инженеров, как это произошло у Geely после приобретения Volvo.

В результате китайские автомобили перестали быть догоняющими. Они уверенно занимают место среди лидеров рынка, предлагая свежие решения и высокий уровень исполнения. За короткое время автопром КНР прошел путь от подражания к самостоятельности и теперь задает новые стандарты для всей отрасли.

Упомянутые марки: Geely, Chery, Haval, FAW, JAC
Похожие материалы Джили, Чери, Хавейл, ФАВ, ДжАК

