Импортеры снова удивляют: почему паспортная мощность авто резко падает? Неужели это работает: хитрости с лошадями и налоги

Как китайские бренды экономят на утильсборе: секреты снижения мощности

Автомобили с турбомоторами внезапно теряют лошадиные силы. Импортеры ищут лазейки в новых правилах. Что происходит с мощностью и ценами? Подробности в нашем материале.

В автомобильной среде обсуждают неожиданный тренд: китайские производители массово корректируют паспортные характеристики своих моделей, чтобы вписаться в новые налоговые рамки. С декабря 2025 года в России вступают в силу обновленные ставки утилизационного сбора, и теперь машины с моторами мощнее 160 л. с. попадают под повышенные коэффициенты. Как сообщает «Фонтанка», это вынудило импортеров искать нестандартные решения.

В качестве примера приводят Chery Arrizo 8, который теперь официально оснащается двигателем на 150 л. с. вместо прежних 186. Однако, если копнуть глубже, выясняется: подобная дефорсировка появилась еще в 2024 году, когда производитель решил занять более выгодную налоговую нишу. Тогда о грядущих изменениях в утильсборе никто не говорил, а снижение мощности было продиктовано исключительно экономическими соображениями.

Сейчас же ситуация обострилась. Импортеры и сами автоконцерны активно используют возможность программно ограничивать отдачу турбомоторов. Современные бензиновые двигатели с наддувом позволяют гибко управлять производительностью: достаточно изменить настройки блока управления или работу перепускного клапана турбины, чтобы снизить максимальную мощность. При этом крутящий момент на средних оборотах часто остается прежним, а динамика разгона почти не страдает. Восстановить прежние показатели можно простой перепрошивкой, и ресурс мотора от этого практически не уменьшается.

Такая практика давно применяется не только китайскими, но и европейскими и корейскими брендами. В результате на российском рынке полно машин с «круглыми» значениями мощности — 150, 200, 250 л. с., хотя за границей эти же моторы выдают на 20-30% больше. Однако легально изменить паспортные данные может только производитель: процедура одобрения типа транспортного средства (ОТТС) не позволяет дилерам самостоятельно занижать характеристики. Поэтому все подобные манипуляции происходят исключительно с согласия зарубежных партнеров.

Для компаний это реальная экономия. Например, у Geely Atlas с мотором на 200 л. с. утильсбор с декабря вырастет на 127 тысяч рублей, а с января — еще сильнее. Если снизить мощность до 160 л. с., расходы на сборы резко падают. Для более дорогих моделей, вроде Geely Monjaro, разница может достигать 200 тысяч рублей, но тут уже встает вопрос имиджа: покупатели не всегда готовы мириться с «урезанными» характеристиками.

Особенно остро проблема стоит для частного импорта. До декабря 2025 года утильсбор для физических лиц был символическим, но теперь ставки для машин мощнее 160 л. с. становятся коммерческими. Для новых автомобилей с моторами 1-2 литра сбор может превысить 750 тысяч рублей, а для подержанных — еще больше. В таких условиях соблазн занизить мощность огромен, но без поддержки производителя это сделать практически невозможно. Таможня тщательно проверяет документы и уже не раз доначисляла сборы за последние три года. Если же речь идет о подделке данных, последствия могут быть серьезными.

Интересно, что для электромобилей и гибридов отсечка по мощности еще ниже — 80 кВт (109 л. с.), причем учитывается не пиковая, а 30-минутная мощность, которая обычно в разы меньше максимальной. Это открывает дополнительные возможности для экономии, но и здесь все зависит от честности производителей и импортеров.

В ближайшее время на рынке наверняка появится больше моделей с мощностью ровно 160 л. с. Помимо утильсбора это позволяет сэкономить и на акцизах: для того же Geely Atlas выгода составит еще 23 тысячи рублей. Перед повышением ставок цены на автомобили уже начали расти, а покупатели спешат оформить сделки до наступления новых правил. Реформа пройдет в два этапа: сначала в декабре 2025 года, затем в январе 2026-го.