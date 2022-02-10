Как, когда и почему врет спидометр
Как он устроен
Спидометр не является точным измерительным прибором. В зависимости от места расположения датчиков оборота, он отслеживают вращение колеса или карданного вала. Путем базовых математических действий спидометры рассчитывают скорость.
Что влияет на расчеты
Диаметр колеса. Новые покрышки будет иметь больший диаметр, чем сильно изношенные, а значит при каждом обороте колеса вы будете проезжать больше и двигаться быстрее. И наоборот, если диаметр новой покрышки от другого производителя оказался чуть меньше, или вы недостаточно накачали колеса, с каждым оборот пройденное расстояние будет меньше, как и скорость.
Насколько велика погрешность
Нам кажется, что разница в пару миллиметров совершенно не играет роли, но это не так. При скорости около 50 км/ч колесо совершает 6-7 оборотов в секунду, в итоге эти миллиметры способны превратиться в разницу в несколько километров в час. Эта погрешность учитывается и в законах о превышении скорости, и при калибровке спидометров производителями.
Почему GPS не врет
Это не совсем так – он скорее почти не врет. Например, не все навигаторы способны распознавать спуски и подъемы, на них их показания будут менее точны. В остальное же время они рассчитывают вашу скорость деля время в пути на пройденное расстояние, которое замеряют максимально точно, благодаря спутникам.
Спидометру вообще нельзя верить?
Как было сказано выше – производители учитывают все возможные факторы, влияющие на скорость автомобиля, в том числе диаметр шин и давление в них. Поэтому, чтобы гарантировано не допустить ситуации, когда вы движетесь со скоростью 100 км/ч, а спидометр показывает только 90 км/ч, производители настраивают их с заведомым превышением показаний скорости. Иными словами, вы можете видеть на спидометре точную скорость (например, когда едете на новых и хорошо накачанных шинах), или же завышенную, но ниже реальной она не может быть никогда.
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