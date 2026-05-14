Почему резкие перепады температур в машине опасны - советы лор-врача

14 мая 2026, 12:22
Как кондиционеры и сквозняки летом влияют на здоровье водителей и пассажиров
Летом кондиционеры и сквозняки становятся обычным явлением. Многие сталкиваются с неприятными симптомами. Врач объясняет, как избежать проблем. Следуйте простым рекомендациям для безопасности.
В разгар лета кондиционеры, вентиляторы и открытые окна становятся неотъемлемой частью жизни автомобилистов. Однако вместе с вожделенной прохладой часто приходят и неприятные ощущения: заложенность носа, першение в горле, дискомфорт в ушах. Многие связывают эти симптомы с тем, что их «продуло» под кондиционером, но, как отмечает в интервью Piter.tv лор-врач Яна Новикова, подобная формулировка не совсем точна с медицинской точки зрения.
Сам по себе поток воздуха не вызывает болезнь - для этого необходим контакт с инфекцией. Тем не менее, кондиционеры способны создавать условия, при которых слизистые оболочки становятся более уязвимыми. Холодный и пересушенный воздух снижает защитные функции носа и горла, а грязные фильтры могут стать источником серьезных проблем, включая накопление пыли, плесени и даже бактерий, вызывающих легионеллез.
Особую опасность представляют резкие перепады температур, когда человек переходит из жары в сильно охлажденный салон автомобиля. Такие скачки становятся стрессом для сосудов и системы терморегуляции, что облегчает проникновение вирусов, уже циркулирующих в коллективе или семье. Сам кондиционер не является источником инфекции, но он меняет параметры воздуха и увеличивает нагрузку на организм.
Плохо обслуживаемые системы кондиционирования - еще один фактор риска. В фильтрах и дренажах скапливаются вредные микроорганизмы, которые могут попасть в воздух и вызвать заболевания. Особенно это актуально для водителей и пассажиров, которые проводят много времени в автомобиле с включенным кондиционером.
Чтобы снизить риски, Яна Новикова советует избегать слишком большой разницы температур между улицей и салоном автомобиля - оптимально, если она не превышает 5-7 градусов. Важно не направлять поток холодного воздуха прямо на себя, а лучше выбирать режим, при котором воздух циркулирует вверх или в сторону. Также рекомендуется следить за влажностью в салоне, регулярно чистить фильтры и проветривать машину.
Летом часто встречается отит - воспаление уха, которое многие ошибочно связывают исключительно с воздействием холода. На самом деле, отит чаще всего развивается как осложнение после инфекций верхних дыхательных путей. Сквозняки и направленный поток воздуха лишь создают условия, при которых воспаление возникает легче, особенно если человек недавно купался или у него мокрые волосы.
Для профилактики проблем врач рекомендует проветривать автомобиль в прохладные часы - утром или вечером, избегать сильных сквозняков и не сидеть у открытого окна с мокрой головой. Важно не направлять поток воздуха на голову и уши, а в машине - отрегулировать дефлекторы так, чтобы воздух шел в сторону или вверх, особенно если вы вспотели после жары.
Если появляются боль в ухе, заложенность, шум, снижение слуха или выделения, не стоит откладывать визит к специалисту. Своевременное обращение к лор-врачу поможет избежать осложнений и сохранить здоровье даже в самый жаркий сезон.
