Почему резкие перепады температур в машине опасны - советы лор-врача

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

14 мая 2026, 12:22

Как кондиционеры и сквозняки летом влияют на здоровье водителей и пассажиров

Как кондиционеры и сквозняки летом влияют на здоровье водителей и пассажиров

Почему резкие перепады температур в машине опасны - советы лор-врача

Как кондиционеры и сквозняки летом влияют на здоровье водителей и пассажиров

Летом кондиционеры и сквозняки становятся обычным явлением. Многие сталкиваются с неприятными симптомами. Врач объясняет, как избежать проблем. Следуйте простым рекомендациям для безопасности.

Летом кондиционеры и сквозняки становятся обычным явлением. Многие сталкиваются с неприятными симптомами. Врач объясняет, как избежать проблем. Следуйте простым рекомендациям для безопасности.

В разгар лета кондиционеры, вентиляторы и открытые окна становятся неотъемлемой частью жизни автомобилистов. Однако вместе с вожделенной прохладой часто приходят и неприятные ощущения: заложенность носа, першение в горле, дискомфорт в ушах. Многие связывают эти симптомы с тем, что их «продуло» под кондиционером, но, как отмечает в интервью Piter.tv лор-врач Яна Новикова, подобная формулировка не совсем точна с медицинской точки зрения.

Сам по себе поток воздуха не вызывает болезнь - для этого необходим контакт с инфекцией. Тем не менее, кондиционеры способны создавать условия, при которых слизистые оболочки становятся более уязвимыми. Холодный и пересушенный воздух снижает защитные функции носа и горла, а грязные фильтры могут стать источником серьезных проблем, включая накопление пыли, плесени и даже бактерий, вызывающих легионеллез.

Особую опасность представляют резкие перепады температур, когда человек переходит из жары в сильно охлажденный салон автомобиля. Такие скачки становятся стрессом для сосудов и системы терморегуляции, что облегчает проникновение вирусов, уже циркулирующих в коллективе или семье. Сам кондиционер не является источником инфекции, но он меняет параметры воздуха и увеличивает нагрузку на организм.

Плохо обслуживаемые системы кондиционирования - еще один фактор риска. В фильтрах и дренажах скапливаются вредные микроорганизмы, которые могут попасть в воздух и вызвать заболевания. Особенно это актуально для водителей и пассажиров, которые проводят много времени в автомобиле с включенным кондиционером.

Чтобы снизить риски, Яна Новикова советует избегать слишком большой разницы температур между улицей и салоном автомобиля - оптимально, если она не превышает 5-7 градусов. Важно не направлять поток холодного воздуха прямо на себя, а лучше выбирать режим, при котором воздух циркулирует вверх или в сторону. Также рекомендуется следить за влажностью в салоне, регулярно чистить фильтры и проветривать машину.

Летом часто встречается отит - воспаление уха, которое многие ошибочно связывают исключительно с воздействием холода. На самом деле, отит чаще всего развивается как осложнение после инфекций верхних дыхательных путей. Сквозняки и направленный поток воздуха лишь создают условия, при которых воспаление возникает легче, особенно если человек недавно купался или у него мокрые волосы.

Для профилактики проблем врач рекомендует проветривать автомобиль в прохладные часы - утром или вечером, избегать сильных сквозняков и не сидеть у открытого окна с мокрой головой. Важно не направлять поток воздуха на голову и уши, а в машине - отрегулировать дефлекторы так, чтобы воздух шел в сторону или вверх, особенно если вы вспотели после жары.

Если появляются боль в ухе, заложенность, шум, снижение слуха или выделения, не стоит откладывать визит к специалисту. Своевременное обращение к лор-врачу поможет избежать осложнений и сохранить здоровье даже в самый жаркий сезон.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

В России стартует обновленный Haval F7: названы главные конкуренты и цены
Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иркутск Ставропольский край Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться