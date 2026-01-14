Редкие советские байки — почему их ищут коллекционеры? История с неожиданным финалом

14 января 2026, 18:19
Как «Ковровец» стал легендой: спортивные мотоциклы СССР, о которых забыли
Как «Ковровец» стал легендой: спортивные мотоциклы СССР, о которых забыли
Мотоциклы «Ковровец» когда-то были мечтой спортсменов. Их история полна неожиданных поворотов. Почему эти байки стали предшественниками «Восхода»? Коллекционеры до сих пор охотятся за ними. В материале - малоизвестные факты и детали.
В послевоенные годы Ковровский завод оказался на перепутье: производство оружия больше не требовалось в прежних объемах, а тысячи специалистов не хотели терять работу. Руководство решило использовать высвободившиеся мощности для выпуска гражданской продукции — легких мотоциклов, спрос на которые в стране только начинал формироваться. Так началась история «Ковровца» — мотоцикла, который стал не только народным транспортом, но и настоящей спортивной легендой.
Первые шаги были сделаны в 1946 году, когда на заводе имени Дегтярева собрали партию К-125. Эта модель, созданная на основе немецкого DKW RT 125, быстро завоевала популярность благодаря своей доступности и простоте. Интересно, что аналогичные мотоциклы вскоре стали выпускать в Москве и Минске. К-125 оснащался двухтактным одноцилиндровым двигателем мощностью 4,25 л.с., который позволял разгоняться до 70 км/ч. Однако продолжительная езда на максимальных оборотах быстро выводила из строя поршневую группу, поэтому практической считалась скорость 40-50 км/ч.
Спортсмены сразу обратили внимание на К-125. В те годы по всей стране проходили соревнования, напоминавшие современные ралли, с участием даже грузовиков. Власти относились к таким гонкам скептически, усматривая в них «западное влияние», но энтузиасты настаивали: только в спорте можно выявить слабые места техники. Именно благодаря этим испытаниям появилась модернизированная версия К-125М, а заводские инженеры начали вручную собирать особые, спортивные модификации.
Первые спортивные модификации: от К-125С до К-55С
В 1947 году увидела свет серия К-125С, предназначенная для кросса и кольцевых гонок. На этих моделях устанавливались форсированные двигатели: К-125С1 развивал 7 л.с., а К-125С2 для трека — до 9 л.с. Такой прирост мощности обеспечивали два карбюратора и использование спиртового топлива. Коробку передач усилили, а ходовую часть облегчили. Кроссовая версия разгонялась до 90 км/ч, шоссейная — до 100 км/ч.
В 1955 году на смену пришел К-55, на базе которого также создали спортивные модификации. К-55С1 для кросса получил мотор мощностью 7 и 9 л.с., а раму усилили по просьбам гонщиков. Двигатель защитили от грязи и воды, что было критично для бездорожья. Для кольцевых гонок выпустили К-55С2 с разными вариантами головок цилиндров, позволявшими регулировать степень сжатия под конкретную трассу. Особняком стоял К-55С1М, созданный для многодневных марафонов: в нем ставка делалась на прочность и надежность.
Эксперименты и уникальные экземпляры: К-58 и К-125СШ
В 1958 году завод выпустил К-58 — последний мотоцикл со 125-кубовым мотором собственной разработки. На его базе появлялись спортивные версии, но собирали их буквально поштучно. Особого внимания заслуживает К-125СШ: он получил передний полуобтекатель, как у зарубежных моделей, новую цилиндропоршневую группу и золотниковый впуск. Двигатель развивал 10 л.с., а максимальная скорость достигала 115 км/ч. Задняя подвеска стала прогрессивной, сиденье — специально разработанным. Однако стоимость оказалась слишком высокой, и К-125СШ остался в единственном экземпляре.
Переход к «Ковровцу»: новые стандарты и массовость
С 1956 года завод начал выпуск мотоциклов под маркой «Ковровец» с двигателями объемом 175 см³. Опыт, полученный при создании К-125СШ, лег в основу новых конструкций. С 1956 по 1977 годы инженеры разработали целую серию спортивных моделей. В отличие от ранних экспериментальных версий, эти мотоциклы выпускались более крупными партиями, хотя и предназначались в основном для спортивных секций, а не для свободной продажи.
К-175СМ спроектировали специально для многодневных ралли: двигатель форсировали до 11 л.с., цилиндр выполнили из особо прочного чугуна, а все основные узлы — от сцепления до рулевого управления — усилили. В 1961 году появилась спортивно-шоссейная модель «Ковровец-175ШК» с мотором на 14 л.с. и максимальной скоростью 125 км/ч. В 1964 году на ее базе создали К-175СМУ для ралли, с еще более усиленной конструкцией, но тем же двигателем.
Финальная эпоха: последние «Ковровцы» и рождение «Восхода»
В 1971 году вышла последняя спортивная модель — 175ШК, которую уже через год переименовали в «Восход». С этого момента началась новая глава в истории советских мотоциклов. Сегодня спортивные «Ковровцы» — настоящая редкость. На вторичном рынке их почти не найти, а коллекционеры готовы платить за них немалые деньги. Эти мотоциклы стали символом эпохи, когда техника создавалась не только для прибыли, но и для победы
Похожие материалы
-
15.01.2026, 00:51
Детройтский автосалон 2026 удивил дерзкими новинками от Ford, Ram и Chrysler
В Детройте показали неожиданные автомобили. Новые внедорожники и пикапы удивили публику. Некоторые концепты вызвали споры среди экспертов. Не все подробности раскрыты - интрига сохраняется.Читать далее
-
15.01.2026, 00:29
Дилеры ожидают рост продаж весной 2026 года несмотря на подорожание автомобилей
Весной 2026 года дилеры прогнозируют оживление рынка. Однако автомобили продолжат дорожать. Причины - налоги, утильсбор и курс валют. Эксперты отмечают влияние сезонных факторов. Ситуация на складах остается напряженной.Читать далее
-
15.01.2026, 00:12
В Челябинске продают уникальный Volkswagen Polo 2018 с минимальным пробегом и топовой комплектацией
В Челябинске выставлен на продажу Volkswagen Polo 2018 года с пробегом 2500 км. Автомобиль сохранил заводское состояние и богатое оснащение. Цена заметно выше рынка, но предложение интригует. Подробности и детали сделки - в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 19:18
Сравнение дизайна Mercedes, BMW и Audi в 2026 году глазами автолюбителя
Дизайн немецких автомобилей меняется быстрее, чем ожидали даже эксперты. Mercedes, BMW и Audi в 2026 году уже не те, что были раньше. Что происходит с их стилем? Почему одни решения вызывают восторг, а другие - недоумение? В этом материале - личный взгляд на перемены.Читать далее
-
14.01.2026, 18:11
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года ушел с молотка за рекордные 340 тысяч долларов
В США на аукционе продан уникальный Chevrolet Corvette ZR1 2019 года. Автомобиль с минимальным пробегом ушел за сумму, втрое превышающую его цену новым. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? В чем секрет этой машины? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 18:04
Какие моторы выберут команды Формулы-1 в сезоне 2026 года
В марте Формула-1 стартует с новыми правилами. Команды готовят свежие шасси и моторы. Никто не знает, кто окажется фаворитом. Средний класс может преподнести сюрпризы. Грядет самая непредсказуемая борьба за последние годы.Читать далее
-
14.01.2026, 17:31
Выплаты акционерам «Удмуртнефти» за январь–сентябрь 2025 года резко снизились
Решение о дивидендах принято на внеочередном собрании. Сумма на акцию заметно уменьшилась. Причины сокращения не раскрываются. Финансовые итоги за 2025 год пока неизвестны.Читать далее
-
14.01.2026, 16:42
Jensen International Automotive готовит новый Interceptor: возвращение легенды в 2026 году
Jensen International Automotive решила не ограничиваться реставрацией классики. Компания анонсировала создание современного Grand Tourer. Проект вдохновлен культовым Interceptor. Подробности держатся в секрете, но обещают революцию. Ожидания поклонников растут с каждым днем.Читать далее
-
14.01.2026, 16:31
Ford и RTR представили Bronco RTR 2027 - новый внедорожник для скоростных приключений
Ford и RTR готовят к выпуску Bronco RTR 2027. Модель обещает стать доступной альтернативой топовым версиям. Внедорожник сочетает фирменный стиль RTR и легендарную проходимость Bronco. Ожидается яркая премьера и интересные технические решения.Читать далее
-
14.01.2026, 16:15
Tesla прекращает продажу FSD навсегда - теперь только подписка для всех владельцев
Tesla убирает возможность купить Full Self-Driving навсегда. С 15 февраля FSD будет доступен только по подписке. Цена может вырасти, но детали держат в секрете. Решение связано с новыми планами компании и личными интересами Маска. Водителей ждут перемены.Читать далее
Похожие материалы
-
15.01.2026, 00:51
Детройтский автосалон 2026 удивил дерзкими новинками от Ford, Ram и Chrysler
В Детройте показали неожиданные автомобили. Новые внедорожники и пикапы удивили публику. Некоторые концепты вызвали споры среди экспертов. Не все подробности раскрыты - интрига сохраняется.Читать далее
-
15.01.2026, 00:29
Дилеры ожидают рост продаж весной 2026 года несмотря на подорожание автомобилей
Весной 2026 года дилеры прогнозируют оживление рынка. Однако автомобили продолжат дорожать. Причины - налоги, утильсбор и курс валют. Эксперты отмечают влияние сезонных факторов. Ситуация на складах остается напряженной.Читать далее
-
15.01.2026, 00:12
В Челябинске продают уникальный Volkswagen Polo 2018 с минимальным пробегом и топовой комплектацией
В Челябинске выставлен на продажу Volkswagen Polo 2018 года с пробегом 2500 км. Автомобиль сохранил заводское состояние и богатое оснащение. Цена заметно выше рынка, но предложение интригует. Подробности и детали сделки - в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 19:18
Сравнение дизайна Mercedes, BMW и Audi в 2026 году глазами автолюбителя
Дизайн немецких автомобилей меняется быстрее, чем ожидали даже эксперты. Mercedes, BMW и Audi в 2026 году уже не те, что были раньше. Что происходит с их стилем? Почему одни решения вызывают восторг, а другие - недоумение? В этом материале - личный взгляд на перемены.Читать далее
-
14.01.2026, 18:11
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года ушел с молотка за рекордные 340 тысяч долларов
В США на аукционе продан уникальный Chevrolet Corvette ZR1 2019 года. Автомобиль с минимальным пробегом ушел за сумму, втрое превышающую его цену новым. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? В чем секрет этой машины? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 18:04
Какие моторы выберут команды Формулы-1 в сезоне 2026 года
В марте Формула-1 стартует с новыми правилами. Команды готовят свежие шасси и моторы. Никто не знает, кто окажется фаворитом. Средний класс может преподнести сюрпризы. Грядет самая непредсказуемая борьба за последние годы.Читать далее
-
14.01.2026, 17:31
Выплаты акционерам «Удмуртнефти» за январь–сентябрь 2025 года резко снизились
Решение о дивидендах принято на внеочередном собрании. Сумма на акцию заметно уменьшилась. Причины сокращения не раскрываются. Финансовые итоги за 2025 год пока неизвестны.Читать далее
-
14.01.2026, 16:42
Jensen International Automotive готовит новый Interceptor: возвращение легенды в 2026 году
Jensen International Automotive решила не ограничиваться реставрацией классики. Компания анонсировала создание современного Grand Tourer. Проект вдохновлен культовым Interceptor. Подробности держатся в секрете, но обещают революцию. Ожидания поклонников растут с каждым днем.Читать далее
-
14.01.2026, 16:31
Ford и RTR представили Bronco RTR 2027 - новый внедорожник для скоростных приключений
Ford и RTR готовят к выпуску Bronco RTR 2027. Модель обещает стать доступной альтернативой топовым версиям. Внедорожник сочетает фирменный стиль RTR и легендарную проходимость Bronco. Ожидается яркая премьера и интересные технические решения.Читать далее
-
14.01.2026, 16:15
Tesla прекращает продажу FSD навсегда - теперь только подписка для всех владельцев
Tesla убирает возможность купить Full Self-Driving навсегда. С 15 февраля FSD будет доступен только по подписке. Цена может вырасти, но детали держат в секрете. Решение связано с новыми планами компании и личными интересами Маска. Водителей ждут перемены.Читать далее