Редкие советские байки — почему их ищут коллекционеры? История с неожиданным финалом

Как «Ковровец» стал легендой: спортивные мотоциклы СССР, о которых забыли

Мотоциклы «Ковровец» когда-то были мечтой спортсменов. Их история полна неожиданных поворотов. Почему эти байки стали предшественниками «Восхода»? Коллекционеры до сих пор охотятся за ними. В материале - малоизвестные факты и детали.

В послевоенные годы Ковровский завод оказался на перепутье: производство оружия больше не требовалось в прежних объемах, а тысячи специалистов не хотели терять работу. Руководство решило использовать высвободившиеся мощности для выпуска гражданской продукции — легких мотоциклов, спрос на которые в стране только начинал формироваться. Так началась история «Ковровца» — мотоцикла, который стал не только народным транспортом, но и настоящей спортивной легендой.

Первые шаги были сделаны в 1946 году, когда на заводе имени Дегтярева собрали партию К-125. Эта модель, созданная на основе немецкого DKW RT 125, быстро завоевала популярность благодаря своей доступности и простоте. Интересно, что аналогичные мотоциклы вскоре стали выпускать в Москве и Минске. К-125 оснащался двухтактным одноцилиндровым двигателем мощностью 4,25 л.с., который позволял разгоняться до 70 км/ч. Однако продолжительная езда на максимальных оборотах быстро выводила из строя поршневую группу, поэтому практической считалась скорость 40-50 км/ч.

Спортсмены сразу обратили внимание на К-125. В те годы по всей стране проходили соревнования, напоминавшие современные ралли, с участием даже грузовиков. Власти относились к таким гонкам скептически, усматривая в них «западное влияние», но энтузиасты настаивали: только в спорте можно выявить слабые места техники. Именно благодаря этим испытаниям появилась модернизированная версия К-125М, а заводские инженеры начали вручную собирать особые, спортивные модификации.

Первые спортивные модификации: от К-125С до К-55С

В 1947 году увидела свет серия К-125С, предназначенная для кросса и кольцевых гонок. На этих моделях устанавливались форсированные двигатели: К-125С1 развивал 7 л.с., а К-125С2 для трека — до 9 л.с. Такой прирост мощности обеспечивали два карбюратора и использование спиртового топлива. Коробку передач усилили, а ходовую часть облегчили. Кроссовая версия разгонялась до 90 км/ч, шоссейная — до 100 км/ч.

В 1955 году на смену пришел К-55, на базе которого также создали спортивные модификации. К-55С1 для кросса получил мотор мощностью 7 и 9 л.с., а раму усилили по просьбам гонщиков. Двигатель защитили от грязи и воды, что было критично для бездорожья. Для кольцевых гонок выпустили К-55С2 с разными вариантами головок цилиндров, позволявшими регулировать степень сжатия под конкретную трассу. Особняком стоял К-55С1М, созданный для многодневных марафонов: в нем ставка делалась на прочность и надежность.

Эксперименты и уникальные экземпляры: К-58 и К-125СШ

В 1958 году завод выпустил К-58 — последний мотоцикл со 125-кубовым мотором собственной разработки. На его базе появлялись спортивные версии, но собирали их буквально поштучно. Особого внимания заслуживает К-125СШ: он получил передний полуобтекатель, как у зарубежных моделей, новую цилиндропоршневую группу и золотниковый впуск. Двигатель развивал 10 л.с., а максимальная скорость достигала 115 км/ч. Задняя подвеска стала прогрессивной, сиденье — специально разработанным. Однако стоимость оказалась слишком высокой, и К-125СШ остался в единственном экземпляре.

Переход к «Ковровцу»: новые стандарты и массовость

С 1956 года завод начал выпуск мотоциклов под маркой «Ковровец» с двигателями объемом 175 см³. Опыт, полученный при создании К-125СШ, лег в основу новых конструкций. С 1956 по 1977 годы инженеры разработали целую серию спортивных моделей. В отличие от ранних экспериментальных версий, эти мотоциклы выпускались более крупными партиями, хотя и предназначались в основном для спортивных секций, а не для свободной продажи.

К-175СМ спроектировали специально для многодневных ралли: двигатель форсировали до 11 л.с., цилиндр выполнили из особо прочного чугуна, а все основные узлы — от сцепления до рулевого управления — усилили. В 1961 году появилась спортивно-шоссейная модель «Ковровец-175ШК» с мотором на 14 л.с. и максимальной скоростью 125 км/ч. В 1964 году на ее базе создали К-175СМУ для ралли, с еще более усиленной конструкцией, но тем же двигателем.

Финальная эпоха: последние «Ковровцы» и рождение «Восхода»

В 1971 году вышла последняя спортивная модель — 175ШК, которую уже через год переименовали в «Восход». С этого момента началась новая глава в истории советских мотоциклов. Сегодня спортивные «Ковровцы» — настоящая редкость. На вторичном рынке их почти не найти, а коллекционеры готовы платить за них немалые деньги. Эти мотоциклы стали символом эпохи, когда техника создавалась не только для прибыли, но и для победы