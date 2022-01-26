Как краснодарский холдинг подобрал «ключ» к замку недосягаемого «Рольфа»
Ситуация, прямо скажем, неожиданная, прямо как в сказке Чуковского «Краденое солнце», где крокодил проглотил солнце. Только там, как все мы помним, вокруг сразу стало темно, а как отразится на отечественном ритейле столь смелая сделка?
Группе «КлючАвто» в один момент стала тесной рубашка под названием «крупнейший автодилерский бизнес юга РФ», и бизнес Виктора Сергеева решил поискать счастья в других российских весях. Под натиском южан в прошлом году пала имевшая большой вес в сибирском регионе омская «Евразия Моторс» (12 автосалонов 11 марок). Таим образом, краснодарцы в одночасье получили контроль над местным рынком, который считается важной транзитной территорией, через которую следуют потоки на и восток (европейские и российские автомобили) и запад («японцы» и «корейцы»).
О том, что в 2021-м южане предпримут региональную экспансию, руководство Группы не скрывало. Цитируем заявление Антона Сергеева, исполнительного директора «КлючАвто», на которое ссылается агентство «Автостат»: «В стратегии холдинга на 2021 год увеличение масштаба присутствия дилерской группы по стране, развитие бизнеса автомобилей с пробегом, совершенствование бизнес-процессов, усиление команды и корпоративного бренда, повышение эффективности ведения бизнеса в целом».
Такой шаг был прогнозируем. Дело в том, что годом ранее «КлючАвто» упорно пополнял свои активы за счет «иногородних» - холдинг заполучил 12 ДЦ: Hyundai в Курске, Chery в Ростове-на-Дону, Mercedes-Benz, Mazda в Волгограде, Kia, Geely, Changan в Краснодаре, Changan, Mazda, Haval в Ставрополе, Mazda в Минеральных Водах, Renault в Новороссийске.
Еще в 2014-м Сергеевы понимали: линейка брендов в южном регионе уже выстроена, «кто-то обязательно будет продаваться и сливаться, в этом плане у нас есть мысли». Задача была ясна: попасть в российский ТОП-5.
Окучить два крупнейших рынка
Закрытие декабрьской сделки придется на I квартал 2022 года. Сторонам надо будет только выполнить важное условие - пройти необходимые корпоративные процедуры и получить регуляторные согласования. Сделка будет профинансирована собственными средствами ГК «Ключавто» и долгосрочным кредитом, предоставляемым «Альфа-Банком». Сумма сделки не раскрывается, но, по данным РБК, со ссылкой на экспертную оценку, она не суть как велика для такой масштабной операции – 300-400 млн долларов.
Как проинформировала пресс-служба дилера, АО «Рольф» и ее дочерние общества будут консолидированы в рамках ООО «ГК «СБСВ-КлючАвто» с сохранением действующих контрактов с автопроизводителями и полным выполнением текущих обязательств АО «Рольф» перед поставщиками, клиентами и кредиторами.
И ежу понятно: объединенная компания «СБСВ-КлючАвто» не только еще сильнее уйдет в отрыв, лишая конкурентов даже гипотетических шансов на лидерство, но и получает дополнительные рычаги для повышения устойчивости своего бизнеса. Прежде всего, на таких лакомых рынках, как Москва и Санкт-Петербург (у «Рольфа» в обеих столицах 59 официальных ДЦ).
Пока не понятно, будет ли увеличено количество марок, с которыми придется работать «КлючАвто», поскольку этот «букет» и без того роскошный (на момент эпохальной сделки компания являлась официальным дилером 30 автобрендов), но вот полку ДЦ (сейчас их 108 по всей стране) точно прибудет. Объединенная компания вправе рассчитывать на 10% от продаж всех новых автомобилей в России.
Свой взвешенный взгляд у бизнеса. Вот как по нашему запросу отреагировал Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом»: «Переформатирования рынка не будет. Компании работают в разных регионах, поэтому токсичного эффекта от сделки для рынка ожидать не следует. Учитывая масштабы бизнеса компаний, дополнительный финансовый эффект в части получения бонусов от финансовых и страховых компаний получить будет крайне затруднительно. Для других игроков рынка авторитейла это возможность подумать над тем бизнесом, который есть сейчас у владельцев дилерских центров и, возможно, найти партнеров для объединения или продажи кому-то на таких высоких уровнях доходности. Если опоздать на 1-2 года, ожидая что текущая ситуация продлится бесконечно долго, можно в итоге значительно потерять – в будущем место на рынке будет только для крупных игроков».
Прокуратура работает
Вот уже 3 год основатель компании «Рольф» Сергей Петров находится под следствием. Его семье, в лице кипрской компании Delance Ltd, подконтрольны 100% ГК «Рольф». Летом 2019-го в отношении бизнесмена и ряда руководителей компании было возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконных валютных операциях и переводе денежных средств на счета нерезидентов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
Говорилось о продаже активов «самим себе», то есть передаче их из фирмы, контролируемой «Рольфом», в другую фирму, контролируемую «Рольфом». Затем обвинение дополнилось пунктом в отношении непосредственно Сергея Петрова, который, будучи депутатом Госдумы, якобы продолжал заниматься бизнесом.
Версия следствия такова: в 2014 году Сергей Петров перечислил 4 млрд руб., полученные от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской Panabel Ltd. В «Рольфе» отрицают данные обвинения, утверждая, что сделка состоялась совершенно законно. Два месяца назад, 30 ноября 2021-го, стало известно, что Генпрокуратура РФ подала в суд иск о взыскании 12,85 млрд руб. с «Рольфа» и Сергея Петрова, арестовав на эту сумму счета дилера.
А потом, уже после объявления всем известной сделки, «Рольфу» «доначислили» еще 6,5 млрд рублей. Получилось 19,4 млрд, которые государство намерено рано или поздно взыскать. В «Рольфе», естественно, заявили, что вправе оспорить эти требования.
Как только началось уголовное преследование, Сергей Петров выставил «Рольф» на продажу, заявив, что к нему не раз обращались с предложением приобрести компанию. В списке покупателей были известные игроки рынка: Major, «ТрансТехСервис», «Авилон», «Автомир», «Бизнес Кар», «Фаворит Моторс», Inchcape, «Автоспеццентр», «КлючАвто» и «Автодом». Аналитики оценили «Рольф» в 56 млрд руб. и более. По словам экспертов, уголовные дела используются, как правило, для понижения цены в переговорах - дисконт может достигать нескольких десятков процентов.
В настоящее время Сергей Петров находится за пределами Российской Федерации (предположительно в Австрии). О сделке с «КлючАвто» он, естественно, слышал, однако давать комментарии федеральной прессе по этому поводу отказался. Арест счетов, как заявили в «Рольфе», почти не отразился на работе компании – все автосалоны работают в штатном режиме. Будем следить за развитием событий.
Справка
Автодилерская сеть «КлючАвто» создана в 2001 году в Краснодарском крае строительной компанией «СБСВ», владельцем которой с 1989 года был местный бизнесмен Виктор Сергеев. По данным Forbes, в годы перестройки он с коллегами решил заняться бизнесом в родном для него Горячем Ключе, где строились дома для переселенцев с Крайнего Севера.
Первый дилерский центр бренда Mercedes-Benz, ознаменовавший старт работы компании, был открыт 14 декабря 2001 года именно в Горячем Ключе. Тогда вновь образованная автокомпания выиграл конкурс, объявленный импортером по выбору дилера в Краснодарском крае.
Антон Сергеев, исполнительный директор «КлючАвто» - сын Виктора Сергеева. По данным того же Forbes, до 2001 года Антон 8 лет делал карьеру в финансовой сфере. Окончил Краснодарский госуниверситет, уехал на Север, в Когалым, где нашел работу в качестве банковского операциониста. Поэтапно стал кассиром, начальником отдела валютных расчетов, после чего был переведен в центральный офис в Москву. Именно здесь Антон занялся тем, к чему всегда тяготел – автомобилями.
В 2020 году компания заняла 112 место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 670 000 РFord Mondeo 2009 в Москве
- 690 000 РBMW X5 2005 в Москве
- 480 000 РNissan Almera Classic 2007 в Москве
- 10 366 430 РLand Rover Range Rover 2019 в Москве
- 1 450 000 РKIA Quoris 2014 в Москве
- 1 380 000 РKIA Rio 2019 в Москве
- 2 130 000 РKIA Optima 2020 в Москве
- 9 000 000 РMercedes S-класс 2015 в Москве
- 400 000 РGreat Wall Hover 2007 в Москве
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