Как и зачем советские самосвалы КрАЗ-256Б продавались в Великобритании под брендом БелАЗ: история поставок и конкуренции

14 мая 2026, 20:16
Как КрАЗ-256Б изменил рынок спецтехники Великобритании в 1970-х
Как КрАЗ-256Б изменил рынок спецтехники Великобритании в 1970-х
В 1970-х советские самосвалы КрАЗ-256Б неожиданно заняли место на британских стройках, вытеснив местные марки благодаря простоте, надежности и выгоде. Почему этот опыт до сих пор обсуждают эксперты и как он повлиял на рынок спецтехники - разбираемся в деталях.
История появления советских самосвалов КрАЗ-256Б на британском рынке — это пример того, как техника из СССР смогла изменить привычный баланс сил в одной из самых конкурентных отраслей Европы. В начале 1970-х годов, когда британские подрядчики традиционно выбирали местные и европейские марки, появление КрАЗ-256Б вызвало настоящий ажиотаж. Эти грузовики быстро завоевали доверие благодаря своей выносливости, простоте обслуживания и экономичности, что позволило им занять особое место среди строительной техники Великобритании.
Поставки КрАЗ-256Б стартовали в 1971 году. Для британского рынка грузовики шли под оригинальным названием, а на радиаторе красовалась эмблема с носорогом — символом силы и скорости. Машины поступали в виде машинокомплектов, а предпродажная подготовка велась на заводе UMO в Глазго, что позволяло быстро адаптировать технику к местным стандартам.
Чтобы соответствовать требованиям Великобритании, самосвалы дорабатывали: улучшали шумоизоляцию кабины, устанавливали новые сиденья с гидроамортизацией, добавляли мягкую отделку на панель приборов, оснащали английской светотехникой и современной пневматической тормозной системой Westinghouse. Объём кузова увеличили до 7,6 м³, а борта сделали ниже. Руль оставался слева, так как машины работали в основном вне дорог общего пользования.
Британские подрядчики быстро оценили преимущества КрАЗ-256Б. Например, компания Harry Hodges & Sons Ltd приобрела 19 самосвалов для земляных работ, а Cromwell Ltd отмечала их выносливость и экономичность. Эксплуатация одного КрАЗа позволяла экономить до 850 фунтов в год только на топливе по сравнению с аналогичными 15-тонными машинами. При цене в 8250 фунтов это делало его крайне выгодным вложением для бизнеса.
Важную роль сыграли развитая дилерская сеть UMO и быстрая доставка запчастей из СССР. Ремонт был максимально простым, что особенно ценилось строительными компаниями. Среди крупнейших покупателей выделялись Dowsett (40 КрАЗов) и Mitchell Construction (25 машин) — последняя полностью сформировала свой парк из советских грузовиков. Помимо самосвалов, в Великобританию поставлялись лесовозы КрАЗ-255Л и бортовые тягачи КрАЗ-257. Всего за годы сотрудничества в страну было ввезено 433 грузовика этого производителя.
Официальные поставки прекратились после ужесточения экологических стандартов в 1979 году, однако отдельные партии КрАЗов продолжали поступать для производственных нужд. В 1994 и 1998 годах были разовые поставки новых моделей — КрАЗ-6510. Некоторые из этих машин сохранились до наших дней и даже участвуют в фестивалях старинной техники, напоминая о времени, когда советская техника удивляла даже самых требовательных европейских заказчиков.
Интересно, что опыт массовых закупок техники из других стран не уникален для британского рынка. Например, российские автолюбители при выборе подержанных минивэнов часто обращают внимание на технические нюансы и надёжность, как это подробно разбирается в материале о слабых местах Toyota Alphard II - подробный разбор проблем и советов экспертов. Такой подход к анализу техники позволяет делать более взвешенный выбор и на российском рынке.
Если рассматривать ситуацию в целом, история КрАЗ-256Б в Великобритании показывает, что даже на насыщенном рынке можно добиться успеха за счет простоты конструкции, экономичности и быстрой адаптации к местным условиям. Этот опыт может быть полезен российским компаниям, которые ищут новые ниши для экспорта техники или планируют обновление собственного парка спецтехники. Кроме того, пример КрАЗ-256Б подтверждает: иногда именно нестандартные решения становятся драйвером перемен в отрасли.
Похожие материалы KrAZ
-
14.05.2026, 20:23
ZAZ-965 NEWera: новая концепция с ретро-стилем и электротехнологиями
ZAZ-965 NEWera - не просто рестайлинг, а попытка переосмыслить культовый «горбатый» Запорожец с учетом современных трендов. Концепт сочетает ретро-дизайн, электрическую версию и новые функции, что может изменить восприятие классики на рынке.Читать далее
-
14.05.2026, 20:11
Haval и Chery: что ждать от китайских авто на российских дорогах в 2026 году
В 2026 году выбор между Haval и Chery стал для россиян не только вопросом вкуса, но и расчетливого подхода к затратам на обслуживание. Эксперты и владельцы делятся опытом эксплуатации, отмечая ключевые различия в надежности, стоимости ремонта и поведении машин в суровых условиях.Читать далее
-
14.05.2026, 19:58
Jawa 350 и Иж Планета 5: почему споры о легендарных мотоциклах не утихают десятилетиями
Jawa 350 и Иж Планета 5 - не просто техника, а культурные коды целого поколения. Их сравнивают до сих пор, ведь каждый мотоцикл стал отражением своего времени и вызвал споры о качестве, стиле и надежности. Почему эти модели до сих пор обсуждают - в нашем материале.Читать далее
-
14.05.2026, 19:55
Российский Tenet T7 дороже китайского Chery Tiggo 7L: в чем причина ценового парадокса
В 2026 году российский рынок удивил: Tenet T7, собранный в России, стоит заметно выше своего китайского прототипа Chery Tiggo 7L. Эксперты анализируют, почему локализация не привела к снижению цены и как это влияет на выбор покупателей.Читать далее
-
14.05.2026, 17:59
Tenet T7 сместил Haval Jolion: новый лидер среди кроссоверов в России
В апреле 2026 года рынок кроссоверов в России изменился. Новая модель Tenet T7 заняла первое место. Эксперты анализируют причины успеха и перспективы конкурентов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
14.05.2026, 17:45
Заводы Mercedes и Volkswagen в Германии могут перейти под выпуск бронетехники
В Германии обсуждают передачу заводов Mercedes и Volkswagen под производство бронемашин. Это решение может изменить расстановку сил в европейском автопроме. Почему автогиганты идут на такой шаг, какие перемены ждут сотрудников и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.05.2026, 17:29
Счет за обслуживание Mercedes-AMG One удивил даже опытных коллекционеров
Редкий Mercedes-AMG One выставлен на аукцион с рекордным чеком за обслуживание - сумма превысила 3,2 млн рублей. Почему даже при минимальном пробеге владельцу пришлось платить такие деньги, и что скрывается за этой цифрой - мало кто знает детали. Эксперты объяснили, какие расходы ждут будущих владельцев подобных гиперкаров и как это может повлиять на рынок эксклюзивных авто.Читать далее
-
14.05.2026, 17:15
Владельцы «Москвич 3» раскрыли, с каких авто пересели и что их удивило
Мало кто ожидал, что «Москвич 3» станет реальной альтернативой привычным иномаркам. Водители делятся, почему решились на смену, какие плюсы и минусы заметили и что оказалось неожиданным после покупки. Разбираемся, что важно знать тем, кто задумывается о переходе на отечественный кроссовер.Читать далее
-
14.05.2026, 17:07
Как в 2026 году ввезти культовый автомобиль старше 30 лет без утильсбора
С 2026 года в России действует новая схема расчета утильсбора, но для автомобилей старше 30 лет есть исключения. Разбираемся, как легально ввезти культовую машину без переплат, какие документы нужны и на что обратить внимание при выборе модели.Читать далее
-
14.05.2026, 16:59
Toyota представила компактный Land Cruiser FJ для настоящих любителей бездорожья
Toyota выпустила уменьшенный Land Cruiser FJ для экстремальных условий. Модель сохранила прочную конструкцию и классический двигатель. Новинка не предназначена для массового рынка. Подробности о характеристиках и особенностях - в материале.Читать далее
Похожие материалы KrAZ
-
14.05.2026, 20:23
ZAZ-965 NEWera: новая концепция с ретро-стилем и электротехнологиями
ZAZ-965 NEWera - не просто рестайлинг, а попытка переосмыслить культовый «горбатый» Запорожец с учетом современных трендов. Концепт сочетает ретро-дизайн, электрическую версию и новые функции, что может изменить восприятие классики на рынке.Читать далее
-
14.05.2026, 20:11
Haval и Chery: что ждать от китайских авто на российских дорогах в 2026 году
В 2026 году выбор между Haval и Chery стал для россиян не только вопросом вкуса, но и расчетливого подхода к затратам на обслуживание. Эксперты и владельцы делятся опытом эксплуатации, отмечая ключевые различия в надежности, стоимости ремонта и поведении машин в суровых условиях.Читать далее
-
14.05.2026, 19:58
Jawa 350 и Иж Планета 5: почему споры о легендарных мотоциклах не утихают десятилетиями
Jawa 350 и Иж Планета 5 - не просто техника, а культурные коды целого поколения. Их сравнивают до сих пор, ведь каждый мотоцикл стал отражением своего времени и вызвал споры о качестве, стиле и надежности. Почему эти модели до сих пор обсуждают - в нашем материале.Читать далее
-
14.05.2026, 19:55
Российский Tenet T7 дороже китайского Chery Tiggo 7L: в чем причина ценового парадокса
В 2026 году российский рынок удивил: Tenet T7, собранный в России, стоит заметно выше своего китайского прототипа Chery Tiggo 7L. Эксперты анализируют, почему локализация не привела к снижению цены и как это влияет на выбор покупателей.Читать далее
-
14.05.2026, 17:59
Tenet T7 сместил Haval Jolion: новый лидер среди кроссоверов в России
В апреле 2026 года рынок кроссоверов в России изменился. Новая модель Tenet T7 заняла первое место. Эксперты анализируют причины успеха и перспективы конкурентов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
14.05.2026, 17:45
Заводы Mercedes и Volkswagen в Германии могут перейти под выпуск бронетехники
В Германии обсуждают передачу заводов Mercedes и Volkswagen под производство бронемашин. Это решение может изменить расстановку сил в европейском автопроме. Почему автогиганты идут на такой шаг, какие перемены ждут сотрудников и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.05.2026, 17:29
Счет за обслуживание Mercedes-AMG One удивил даже опытных коллекционеров
Редкий Mercedes-AMG One выставлен на аукцион с рекордным чеком за обслуживание - сумма превысила 3,2 млн рублей. Почему даже при минимальном пробеге владельцу пришлось платить такие деньги, и что скрывается за этой цифрой - мало кто знает детали. Эксперты объяснили, какие расходы ждут будущих владельцев подобных гиперкаров и как это может повлиять на рынок эксклюзивных авто.Читать далее
-
14.05.2026, 17:15
Владельцы «Москвич 3» раскрыли, с каких авто пересели и что их удивило
Мало кто ожидал, что «Москвич 3» станет реальной альтернативой привычным иномаркам. Водители делятся, почему решились на смену, какие плюсы и минусы заметили и что оказалось неожиданным после покупки. Разбираемся, что важно знать тем, кто задумывается о переходе на отечественный кроссовер.Читать далее
-
14.05.2026, 17:07
Как в 2026 году ввезти культовый автомобиль старше 30 лет без утильсбора
С 2026 года в России действует новая схема расчета утильсбора, но для автомобилей старше 30 лет есть исключения. Разбираемся, как легально ввезти культовую машину без переплат, какие документы нужны и на что обратить внимание при выборе модели.Читать далее
-
14.05.2026, 16:59
Toyota представила компактный Land Cruiser FJ для настоящих любителей бездорожья
Toyota выпустила уменьшенный Land Cruiser FJ для экстремальных условий. Модель сохранила прочную конструкцию и классический двигатель. Новинка не предназначена для массового рынка. Подробности о характеристиках и особенностях - в материале.Читать далее