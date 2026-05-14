Как и зачем советские самосвалы КрАЗ-256Б продавались в Великобритании под брендом БелАЗ: история поставок и конкуренции

Как КрАЗ-256Б изменил рынок спецтехники Великобритании в 1970-х

В 1970-х советские самосвалы КрАЗ-256Б неожиданно заняли место на британских стройках, вытеснив местные марки благодаря простоте, надежности и выгоде. Почему этот опыт до сих пор обсуждают эксперты и как он повлиял на рынок спецтехники - разбираемся в деталях.

История появления советских самосвалов КрАЗ-256Б на британском рынке — это пример того, как техника из СССР смогла изменить привычный баланс сил в одной из самых конкурентных отраслей Европы. В начале 1970-х годов, когда британские подрядчики традиционно выбирали местные и европейские марки, появление КрАЗ-256Б вызвало настоящий ажиотаж. Эти грузовики быстро завоевали доверие благодаря своей выносливости, простоте обслуживания и экономичности, что позволило им занять особое место среди строительной техники Великобритании.

Поставки КрАЗ-256Б стартовали в 1971 году. Для британского рынка грузовики шли под оригинальным названием, а на радиаторе красовалась эмблема с носорогом — символом силы и скорости. Машины поступали в виде машинокомплектов, а предпродажная подготовка велась на заводе UMO в Глазго, что позволяло быстро адаптировать технику к местным стандартам.

Чтобы соответствовать требованиям Великобритании, самосвалы дорабатывали: улучшали шумоизоляцию кабины, устанавливали новые сиденья с гидроамортизацией, добавляли мягкую отделку на панель приборов, оснащали английской светотехникой и современной пневматической тормозной системой Westinghouse. Объём кузова увеличили до 7,6 м³, а борта сделали ниже. Руль оставался слева, так как машины работали в основном вне дорог общего пользования.

Британские подрядчики быстро оценили преимущества КрАЗ-256Б. Например, компания Harry Hodges & Sons Ltd приобрела 19 самосвалов для земляных работ, а Cromwell Ltd отмечала их выносливость и экономичность. Эксплуатация одного КрАЗа позволяла экономить до 850 фунтов в год только на топливе по сравнению с аналогичными 15-тонными машинами. При цене в 8250 фунтов это делало его крайне выгодным вложением для бизнеса.

Важную роль сыграли развитая дилерская сеть UMO и быстрая доставка запчастей из СССР. Ремонт был максимально простым, что особенно ценилось строительными компаниями. Среди крупнейших покупателей выделялись Dowsett (40 КрАЗов) и Mitchell Construction (25 машин) — последняя полностью сформировала свой парк из советских грузовиков. Помимо самосвалов, в Великобританию поставлялись лесовозы КрАЗ-255Л и бортовые тягачи КрАЗ-257. Всего за годы сотрудничества в страну было ввезено 433 грузовика этого производителя.

Официальные поставки прекратились после ужесточения экологических стандартов в 1979 году, однако отдельные партии КрАЗов продолжали поступать для производственных нужд. В 1994 и 1998 годах были разовые поставки новых моделей — КрАЗ-6510. Некоторые из этих машин сохранились до наших дней и даже участвуют в фестивалях старинной техники, напоминая о времени, когда советская техника удивляла даже самых требовательных европейских заказчиков.

Если рассматривать ситуацию в целом, история КрАЗ-256Б в Великобритании показывает, что даже на насыщенном рынке можно добиться успеха за счет простоты конструкции, экономичности и быстрой адаптации к местным условиям. Этот опыт может быть полезен российским компаниям, которые ищут новые ниши для экспорта техники или планируют обновление собственного парка спецтехники. Кроме того, пример КрАЗ-256Б подтверждает: иногда именно нестандартные решения становятся драйвером перемен в отрасли.