Китайская лазейка для фанатов немецкого премиума: какие модели доступны

18 ноября 2025, 16:16
Как купить Audi, Mercedes и BMW в России после роста утильсбора
Как купить Audi, Mercedes и BMW в России после роста утильсбора
Новые правила сильно изменили авторынок. Премиальные машины стали еще дороже. Но выход для покупателей все же есть. Рассказываем о доступных европейских авто. Их везут к нам из Китая.
Автомобильный ландшафт в России серьезно трансформировался после того, как 1 декабря вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора. Для многих мечта о свежем премиальном автомобиле из Европы стала почти недостижимой из-за резкого скачка цен, особенно на версии с мощными моторами. Однако рынок быстро нашел обходной путь. Решение пришло с Востока: автомобили известных немецких марок, собранные на заводах в Китае. Их ключевое преимущество - наличие в гамме двигателей мощностью до 160 л.с., что позволяет им попадать под льготную ставку «утиля». Давайте посмотрим, какие именно модели с европейскими шильдиками, но китайской сборкой, теперь можно найти в российских автосалонах.
Первым в списке идет удлиненный седан Audi A3L от совместного предприятия FAW-Volkswagen. Дилеры уже активно привозят эти машины, в основном в богатой комплектации Premium. Она включает камеру заднего вида, парктроники, адаптивный круиз-контроль и множество электронных помощников. Продавцы не планируют сворачивать поставки, а текущая цена на такой автомобиль держится в районе 4,8 млн рублей.
Следом идет его старший брат - Audi A4L. Раньше в Россию чаще всего попадали версии с 2,0-литровым 190-сильным мотором. Но в Китае существует и более скромная модификация со 150-сильным агрегатом. Раньше ее было сложно найти, но теперь, как сообщает издание Autonews, спрос на нее может вырасти. Найти такой седан можно примерно за 5 млн рублей.
Для тех, кто ищет компактный премиальный кроссовер, есть Audi Q2L. Этот автомобиль также собирается на мощностях FAW-Volkswagen и оснащается 1,5-литровым 160-сильным двигателем. В столичных шоурумах его предлагают за 4,6 млн рублей. Благодаря попаданию под льготные ставки, его стоимость не должна сильно измениться.
У BMW тоже есть интересные предложения. Например, BMW 220L Gran Coupe китайского производства отличается от европейского аналога увеличенными размерами и некоторыми деталями дизайна. Пока что эта модель не слишком распространена у нас, но дилеры изучают возможность ее поставок. В Китае ее цена начинается от суммы, эквивалентной примерно 3 млн рублей.
Еще один баварский бестселлер - кроссовер BMW X1. В китайской версии от BMW-Brilliance он получил удлиненную колесную базу, что добавило простора задним пассажирам. Если раньше к нам везли в основном мощные модификации, то теперь актуальной стала базовая версия со 156-сильным мотором. Ее стоимость на местном рынке составляет около 3,6 млн рублей.
Не отстает и Mercedes-Benz. Дилеры уже принимают заказы на седан A-Class 180L с удлиненной базой, произведенный на заводе Beijing-Mercedes-Benz. Машина оснащена 1,3-литровым мотором на 136 л.с. Цены у российских продавцов начинаются от 4 млн рублей.
Потенциальной новинкой для нашего рынка может стать кроссовер Mercedes-Benz GLA с тем же 136-сильным двигателем. Пока его поставки не начались, но некоторые крупные автосалоны рассматривают его появление в ближайшем будущем. В Китае он стоит около 3,4 млн рублей, но у нас цена, конечно, будет выше.
Наконец, стоит вспомнить о кроссовере Mercedes-Benz GLB. Эти машины китайской сборки уже появлялись в России в 2024 году по параллельному импорту. Тогда за самый доступный вариант с 1,3-литровым мотором просили около 7 млн рублей. Сейчас запасы у дилеров иссякли, но ожидается, что в этом году поставки могут возобновиться.
Похожие материалы Ауди, БМВ, Мерседес
-
19.11.2025, 14:34
Дешевые авто из Киргизии: как «дагестанская» схема оставит без денег и машины
В России набирает обороты новый способ покупки авто. Он обещает огромную выгоду. Но есть серьезные подводные камни. Покупатели рискуют потерять все. Юристы бьют тревогу. Разбираемся в деталях этой схемы.Читать далее
-
19.11.2025, 14:02
АвтоВАЗ отправит новинку Lada Iskra работать в столичное такси
АвтоВАЗ готовит новую модель для такси. Lada Iskra скоро появится на дорогах. Она займет нишу между Granta и Vesta. Автомобиль получит современное оснащение. Узнайте о планах автогиганта на столицу.Читать далее
-
19.11.2025, 13:57
Электрокар Nio Firefly с правым рулем появится в Великобритании и Таиланде в 2026 году
Nio Firefly с правым рулем готовится к дебюту в Великобритании и Таиланде в 2026 году. Модель уже продается в Китае и Европе. Впереди выход на рынки Австралии, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии. Подробности о ценах, комплектациях и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:52
Кроссовер KGM Torres отметил первую тысячу проданных авто в России
Новый игрок на рынке набирает популярность. Продажи корейского кроссовера бьют рекорды. Бренд активно расширяет свое присутствие. Что стоит за таким быстрым успехом? Автомобиль привлекает покупателей своим оснащением. Узнаем подробности этого рыночного прорыва.Читать далее
-
19.11.2025, 13:44
Электрический Jeep Recon 2026 года: новый внедорожник для настоящих приключений
В 2026 году на рынке появится уникальный электрический внедорожник. Jeep Recon обещает изменить представление о возможностях электрокаров вне асфальта. Модель создана для тех, кто мечтает о настоящих приключениях. Узнайте, чем удивит новинка и почему ее уже называют прорывом.Читать далее
-
19.11.2025, 13:36
КемпБот: как автодом-амфибия меняет представление о путешествиях и кемпинге
Уникальный КемпБот сочетает комфорт дома и свободу катера. Четыре спальных места, кухня, душ и автономность. Передвижение по суше и воде стало реальностью. Откройте новые маршруты и впечатления. Необычный формат для отдыха и путешествий.Читать далее
-
19.11.2025, 13:28
Honda отмечает 30 лет CR-V: спецверсия с новыми технологиями и комфортом
Honda отмечает круглую дату выпуском особой версии CR-V. Новинка удивляет деталями и оснащением. Что изменилось в культовом кроссовере? Рассказываем подробности о юбилейной версии.Читать далее
-
19.11.2025, 13:16
Lixiang L6, L7 и L9 официально одобрены для российского рынка: что ждать
Китайский бренд Li Auto официально выходит на российский рынок.Три гибридных кроссовера успешно прошли сертификацию и получили «зелёный свет». Бренд работает над формированием дилерской сети. Раскрываем первые подробности.Читать далее
-
19.11.2025, 12:51
Gislaved стал партнером Московского автошоу-2025 и удивил зимними новинками
Gislaved неожиданно поддержал крупное автошоу в Москве. Компания представила новые зимние шины. На стенде прошел розыгрыш призов. Подробности участия бренда держатся в секрете.Читать далее
-
19.11.2025, 12:27
Продажи LADA Iskra в Петербурге: сколько машин ушло за четыре месяца
LADA Iskra стартовала в Петербурге неожиданно. Цифры продаж удивляют экспертов. Кто покупает новинку и почему так мало? Подробности статистики и неожиданные выводы внутри.Читать далее
