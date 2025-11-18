Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

18 ноября 2025, 16:16

Как купить Audi, Mercedes и BMW в России после роста утильсбора

Китайская лазейка для фанатов немецкого премиума: какие модели доступны

Новые правила сильно изменили авторынок. Премиальные машины стали еще дороже. Но выход для покупателей все же есть. Рассказываем о доступных европейских авто. Их везут к нам из Китая.

Автомобильный ландшафт в России серьезно трансформировался после того, как 1 декабря вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора. Для многих мечта о свежем премиальном автомобиле из Европы стала почти недостижимой из-за резкого скачка цен, особенно на версии с мощными моторами. Однако рынок быстро нашел обходной путь. Решение пришло с Востока: автомобили известных немецких марок, собранные на заводах в Китае. Их ключевое преимущество - наличие в гамме двигателей мощностью до 160 л.с., что позволяет им попадать под льготную ставку «утиля». Давайте посмотрим, какие именно модели с европейскими шильдиками, но китайской сборкой, теперь можно найти в российских автосалонах.

Первым в списке идет удлиненный седан Audi A3L от совместного предприятия FAW-Volkswagen. Дилеры уже активно привозят эти машины, в основном в богатой комплектации Premium. Она включает камеру заднего вида, парктроники, адаптивный круиз-контроль и множество электронных помощников. Продавцы не планируют сворачивать поставки, а текущая цена на такой автомобиль держится в районе 4,8 млн рублей.

Следом идет его старший брат - Audi A4L. Раньше в Россию чаще всего попадали версии с 2,0-литровым 190-сильным мотором. Но в Китае существует и более скромная модификация со 150-сильным агрегатом. Раньше ее было сложно найти, но теперь, как сообщает издание Autonews, спрос на нее может вырасти. Найти такой седан можно примерно за 5 млн рублей.

Для тех, кто ищет компактный премиальный кроссовер, есть Audi Q2L. Этот автомобиль также собирается на мощностях FAW-Volkswagen и оснащается 1,5-литровым 160-сильным двигателем. В столичных шоурумах его предлагают за 4,6 млн рублей. Благодаря попаданию под льготные ставки, его стоимость не должна сильно измениться.

У BMW тоже есть интересные предложения. Например, BMW 220L Gran Coupe китайского производства отличается от европейского аналога увеличенными размерами и некоторыми деталями дизайна. Пока что эта модель не слишком распространена у нас, но дилеры изучают возможность ее поставок. В Китае ее цена начинается от суммы, эквивалентной примерно 3 млн рублей.

Еще один баварский бестселлер - кроссовер BMW X1. В китайской версии от BMW-Brilliance он получил удлиненную колесную базу, что добавило простора задним пассажирам. Если раньше к нам везли в основном мощные модификации, то теперь актуальной стала базовая версия со 156-сильным мотором. Ее стоимость на местном рынке составляет около 3,6 млн рублей.

Не отстает и Mercedes-Benz. Дилеры уже принимают заказы на седан A-Class 180L с удлиненной базой, произведенный на заводе Beijing-Mercedes-Benz. Машина оснащена 1,3-литровым мотором на 136 л.с. Цены у российских продавцов начинаются от 4 млн рублей.

Потенциальной новинкой для нашего рынка может стать кроссовер Mercedes-Benz GLA с тем же 136-сильным двигателем. Пока его поставки не начались, но некоторые крупные автосалоны рассматривают его появление в ближайшем будущем. В Китае он стоит около 3,4 млн рублей, но у нас цена, конечно, будет выше.

Наконец, стоит вспомнить о кроссовере Mercedes-Benz GLB. Эти машины китайской сборки уже появлялись в России в 2024 году по параллельному импорту. Тогда за самый доступный вариант с 1,3-литровым мотором просили около 7 млн рублей. Сейчас запасы у дилеров иссякли, но ожидается, что в этом году поставки могут возобновиться.

Упомянутые марки: Audi, BMW, Mercedes
