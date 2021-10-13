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Что нужно знать при покупке авто с пробегом

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13 октября 2021, 12:00

Как купить автомобиль с пробегом: 10 этапов правильной покупки подержанной машины

Покупка подержанного автомобиля – ответственное мероприятие, и чтобы оно не обернулось проблемами, нужно грамотно выбрать машину, проверить ее и оформить все документы.
Фото: chip-penza.ru

110km.ru рассказывает о 10 этапах, которые помогут вам правильно выбрать и купить хороший автомобиль с пробегом.

Этап 1: определитесь с моделью и маркой машины

Для начала вам нужно решить, какой автомобиль с пробегом вы хотите купить. Его характеристики и цена должны отвечать вашим запросам и имеющемуся бюджету.

При наличии большой семьи целесообразно искать среди минивэнов, семиместных кроссоверов и универсалов. Если вы живете за чертой города, куда приходится добираться по бездорожью – выбирайте машину среди внедорожников и кроссоверов. А если вы только сели за руль после окончания автошколы – отдавайте предпочтение недорогим компактным моделям, которые легче припарковать.

Этап 2: изучите плюсы и минусы выбранной модели

Определившись с конкретной моделью, изучите ее слабые стороны и частые поломки. Когда будете осматривать автомобиль, им нужно будет уделить более пристальное внимание.

До того, как купить автомобиль с пробегом, почитайте о нем отзывы и информацию в интернете на всевозможных автосайтах и форумах. 110km.ru часто публикует статьи-обзоры, рейтинги, которые помогут определиться с выбором и узнать слабые стороны разных моделей.

Этап 3: найдите интересующую вас машину на досках объявлений

На сегодняшний день объявления по продаже подержанных автомобилей можно найти на всевозможных досках объявлений. Заинтересовавшие вас варианты добавляйте в избранное.

При выборе стоит учитывать:

  • Является ли продавец владельцем, или же это перекупщик. Отдавайте предпочтение реальным собственникам, так как они знают свою машину и могут рассказать обо всех ее плюсах и минусах.
  • Цену автомобиля, которая не должна быть излишне заниженной относительно рыночной стоимости. По дешевке стараются сбыть машины с серьезными юридическими или техническими проблемами.
  • Ухоженность салона и пробег. При маленьком пробеге салон должен быть в хорошем состоянии. Если он затерт, ободран, то, скорее всего, машине много лет, а пробег скручен.
  • Время нахождения объявления на сайте. Если оно не привлекло других покупателей – есть какой-то подвох.

Этап 4: позвоните продавцу

При общении с продавцом нужно как можно больше узнать об автомобиле. Уже на этом этапе можно решить, рассматривать ли машину к покупке дальше. Если продавец не может ничего рассказать, а просто говорит, что состояние машины идеальное – вежливо прекратите разговор, так как это перекупщик. Если же собственник реальный, расспросите его:

  • О количестве владельцев. Лучше, если их будет 1-3. Когда автомобиль часто ходит по рукам, о его состоянии никто не заботится, и, скорее всего, понадобится дорогостоящий ремонт.
  • О пробеге машины. Иногда и 100 тысяч км достаточно, чтобы автомобиль нажил кучу технических проблем. Если не хотите постоянно вкладываться в ремонт, избегайте машин, используемых в такси или каршеринге.
  • Об участии машины в авариях и полученных повреждениях.
  • О нахождении автомобиля в залоге или лизинге. Лучше сразу отметать такие варианты, поскольку есть риск остаться и без машины, и без денег.

Спросите госномер и VIN машины, чтобы проверить ее историю. Если продавец откажется дать вам эти данные, будет грубить или наседать с покупкой – отметайте этот вариант. Честному продавцу нечего скрывать, и он не станет навязывать машину.

Этап 5: проверьте историю машины

Перед тем, как купить подержанный автомобиль, нужно обязательно проверить его историю. Множество сервисов в интернете дают такую возможность.

При покупке автомобиля на вторичном рынке, помимо его технического состояния, новый собственник может столкнуться с некоторыми юридическими проблемами, самые распространенные из них: машина в залоге или есть запрет на регистрационные действия. 

«Согласно ст. 353 ГК РФ даже после продажи вещь, представленная в качестве залога, остается залогом, и залогодержатель вправе её потребовать в качестве исполнения требований кредитора. Это значит, что, если человек взял кредит и предоставил машину в залог в качестве обеспечения возврата этого кредита, затем эту машину продал, а кредит не погасил, кредитор через суд отберет эту машину у нового собственника. Никаких отметок в документах по поводу залога сейчас не предусмотрено. Можно попробовать проверить его наличие в реестре залогов на сайте нотариальной палаты, но размещение этой информации, носит рекомендательный характер, т.е. держатель залога может разместить там информацию, а может и не размещать», — рассказал 110km.ru Алексей Поляков, руководитель направления ТО и ОСАГО международной сети автосервисов FIT SERVICE.

Мало кто знает, что если машина куплена в браке, то не лишним будет попросить письменное согласие супруга на её продажу. Согласно части 1 ст. 34 Семейного кодекса РФ, имущество супругов, нажитое ими во время брака, является совместным имуществом. И если муж продал этот автомобиль без согласия жены, то жена, узнав об этом, может потребовать у нового собственника вернуть имущество, которое выбыло из её собственности помимо её воли на основании ст. 302 ГК РФ. Также стоит обратить внимание на кредитные обязательства обеих супругов, независимо от того, на ком из них стоит автомобиль на учете, ведь автомобиль может быть их совместной собственностью в силу закона.

«И если, например, купленный в браке автомобиль поставила на учет жена, которая его продает, а муж в это же время проходит процедуру банкротства, то конкурсные кредиторы в рамках процедуры банкротства, могут оспорить сделку по отчуждению имущества кредитора. Если окажется, что в договоре указана заниженная стоимость автомобиля, скорее всего суд признает эту сделку ничтожной и заберет автомобиль», — пояснил Алексей Поляков.

Если с автомобилем все в порядке — позвоните продавцу и назначьте встречу.

Этап 6: встретьтесь с продавцом и осмотрите машину

Договоритесь с продавцом на утро, чтобы протестировать работу двигателя при первом запуске. Кроме того, утром светло, и вы увидите все недостатки, а также успеете за день полностью оформить покупку, если машина вам понравится.

Сначала осмотрите проблемные для этой модели места, а затем обследуйте:

  • Имеются ли на кузове поражения коррозией, сколы, царапины или расхождения по оттенку.
  • Читаемы ли VIN-номера и совпадают ли они с указанными в документах. Масло должно быть на должном уровне, следов течи технических жидкостей быть не должно. Проверьте, в каком состоянии шланги.
  • Осмотрите салон, есть ли потертости или повреждения. Если салон не ухожен, подран животными или грязный — это также повод для скидки, так как химчистка и замена обшивки обойдутся недешево.

Есть поломки, которые на осмотре не видны, и для их выявления потребуется диагностика на СТО. Не экономьте на проверке, так как она гарантированно позволит узнать обо всех неисправностях и стоимости их устранения до покупки. Если неполадки серьезные, например, нужна замена трансмиссии или двигателя — откажитесь от этой машины.

Этап 7: проверьте документы на машину

До того, как купить б/у автомобиль, нужно удостовериться, что все документы в порядке. ПТС, СТС и паспорт продавца должны быть подлинниками, а не копиями. Не оформляйте покупку по дубликату – это опасно. Машина может оказаться криминальной или заложенной банку.

Все данные в документах должны совпадать: данные паспорта с данными СТС и ПТС. Если есть несовпадения – отменяйте сделку, так как такую машину вы не сможете поставить на учет.

При наличии у машины тюнинга проверьте, зарегистрирован ли он должным образом. Все изменения должны быть занесены в ПТС.

Если не совпадает VIN машины с данными ПТС или СТС, либо он затерт или не читаем – откажитесь от покупки, так как будут проблемы с регистрацией в автоинспекции. Подлинность VIN-номера позволит установить криминалистическая экспертиза. Ее цена – 10-25 тысяч рублей, но вы будете спокойны, что покупаете «чистую» машину. Если автомобиль при регистрации в ГИБДД окажется с перебитыми номерами, его конфискуют, и вы лишитесь и его, и денег.

Этап 8: договоритесь об окончательной цене

Если автомобиль успешно прошел все ваши проверки – договоритесь с продавцом об окончательной стоимости. Учтите все найденные неполадки и попросите сбросить цену на их устранение.

Этап 9: оформите куплю-продажу автомобиля

Перед тем, как купить автомобиль с пробегом, нужно провести повторную проверку по базам. Со времени первой проверки могли появиться новые штрафы или запрет на регистрацию. В таком случае нужно попросить владельца до оформления сделки погасить долги и снять запрет. Если все чисто — переходите к покупке автомобиля.

Для этого понадобятся:

  • три бланка договора купли-продажи автомобиля;
  • три бланка акта приема-передачи;
  • ваш паспорт и продавца;
  • СТС и ПТС на машину.

Аккуратно заполните все три бланка договора понятным почерком. Документ признают недействительным, если допустите ошибки во внесенных данных, помарки, расхождения в экземплярах.

Укажите цену договора цифрой и прописью. Обменяйтесь с продавцом ключами и деньгами, подпишите документ. Лучше, если вы переведете деньги за машину на счет продавца. Ему не придется волноваться о подлинности денег, а у вас будет подтверждение платежа.

Акт приема-передачи заполняется по аналогии с договором.

Сделайте запись в ПТС, указав в нем:

  • информацию о договоре с продавцом;
  • дату составления договора;
  • свои Ф.И.О и адрес, указанный в паспорте;
  • поставьте с продавцом подписи.

Еще раз проверьте, все ли документы заполнены верно, прежде чем расстаться с продавцом.

Этап 10: пройдите регистрацию в автоинспекции

У вас есть 10 суток на то, чтобы переоформить на себя машину после покупки и купить ОСАГО. Но лучше сделать это сразу.

Можно пройти регистрацию, явившись в ГИБДД без записи, и отстояв очередь, либо же записавшись на Госуслугах. Тогда сможете оплатить госпошлины с 30% скидкой.

В автоинспекцию нужно придти:

  • с ПТС и СТС на машину;
  • с договором на покупку;
  • со страховкой ОСАГО;
  • с чеком об оплаченных госпошлинах (при оплате на Госуслугах он не требуется).

В автоинспекции проверят документы, осмотрят машину на смотровой площадке, и зарегистрируют ее на вас.

Это завершающий этап покупки подержанного автомобиля, после которого вы станете ее полноценным хозяином.  

И напоследок, несколько советов от юриста Алексея Полякова:

  • Всегда проверяйте паспорт собственника автомобиля, и не покупайте автомобиль у лиц, не имеющих к автомобилю никакого отношения. Вам могут рассказывать, что «я честный перекупщик купил для перепродажи» или «это меня брат попросил продать» и т.п. требуйте встречи с собственником, если это невозможно – отказывайтесь от сделки.
  • Не соглашайтесь указывать в договоре купли – продажи заниженную стоимость, это может стать основанием для отмены сделки (в ходе процедуры банкротства кредитор может оспорить все сделки, которые совершал банкрот за два года до начала банкротства).
  • Попросите письменное согласие супруга(ги) на продажу автомобиля, в простой письменной форме, без заверений нотариусом, просто написанное собственноручно в свободной форме.
  • Проверяйте автомобиль на наличие арестов на сайте ГИБДД  и на наличие залога на сайте нотариальной палаты. Можно воспользоваться другими сервисами проверки истории машины.
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