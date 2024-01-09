Как купить Lada со скидкой в январе 2024 года
В январе сохраняется скидка в 100 000 рублей при покупке в трейд-ин. Акция распространяется на все модели. Продолжает действовать предновогодняя акция на драйверскую модель Lada Vesta Sportline, позволяющая сэкономить до 180 000 рублей: 100 000 рублей по акции «Покупаем в Тольятти» и 80 000 рублей в кредит по двум онлайн-программам.
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09.01.2024, 07:49
Раритетный американский внедорожник продают в Крыму по цене «Нивы»
На Авито Авто появилось объявление о продаже уникального внедорожника, который в свое время был закреплен за генеральным консульством США в Ленинграде. На машине до сих пор стоят советские номера.Читать далее
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09.01.2024, 00:08
Джо Байден признался, что разогнался на Porsche до 275 км/ч
Президент США Джо Байден известен своей любовью к автомобилям. Он одним из первых сел за руль электрического внедорожника Ford F-150 Lightning, хвастался своим «Зверем» главе Китая Си Цзиньпину, а недавно с большим воодушевлением рассказал об опыте вождения Porsche.Читать далее
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Jeep, Dodge и Ram больше не будут участвовать в автомобильных выставках
Концерн Stellantis официально отказался от участия в крупнейших международных автомобильных выставках. Ближайшие моторшоу в США, да и в других странах, будут намного скучнее без ярких интерактивных стендов легендарных марок.Читать далее
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Массовая авария на М-11 собрала 50 автомобилей: погибли ребенок и трое взрослых
Днем в понедельник, 8 января, в Новгородской области на 526-м километре платной автодороги М-11 «Нева» произошла массовая авария с участием более 50 автомобилей. Четыре человека погибли, еще 16 получили травмы.Читать далее
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07.01.2024, 23:32
Лучшим американским автомобилем стал «японец», а лучшим кроссовером – «кореец»
Жюри ежегодной премии «Автомобиль года в Северной Америке» назвало имена победителей в каждой из трех номинаций: отдельно среди легковых автомобилей, кроссоверов и пикапов.Читать далее
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06.01.2024, 00:16
«Ребята, я в шоке»: у китайского кроссовера на морозе отвалилась педаль газа
Хозяйка кроссовера Changan CS55 записала эмоциональное видео. В сильный мороз у автомобиля отвалилась педаль акселератора. Оказалось, что держатель изготовлен из пластика.Читать далее
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09.01.2024, 07:49
Раритетный американский внедорожник продают в Крыму по цене «Нивы»
На Авито Авто появилось объявление о продаже уникального внедорожника, который в свое время был закреплен за генеральным консульством США в Ленинграде. На машине до сих пор стоят советские номера.Читать далее
-
09.01.2024, 00:08
Джо Байден признался, что разогнался на Porsche до 275 км/ч
Президент США Джо Байден известен своей любовью к автомобилям. Он одним из первых сел за руль электрического внедорожника Ford F-150 Lightning, хвастался своим «Зверем» главе Китая Си Цзиньпину, а недавно с большим воодушевлением рассказал об опыте вождения Porsche.Читать далее
-
09.01.2024, 00:01
Jeep, Dodge и Ram больше не будут участвовать в автомобильных выставках
Концерн Stellantis официально отказался от участия в крупнейших международных автомобильных выставках. Ближайшие моторшоу в США, да и в других странах, будут намного скучнее без ярких интерактивных стендов легендарных марок.Читать далее
-
08.01.2024, 19:25
Массовая авария на М-11 собрала 50 автомобилей: погибли ребенок и трое взрослых
Днем в понедельник, 8 января, в Новгородской области на 526-м километре платной автодороги М-11 «Нева» произошла массовая авария с участием более 50 автомобилей. Четыре человека погибли, еще 16 получили травмы.Читать далее
-
07.01.2024, 23:32
Лучшим американским автомобилем стал «японец», а лучшим кроссовером – «кореец»
Жюри ежегодной премии «Автомобиль года в Северной Америке» назвало имена победителей в каждой из трех номинаций: отдельно среди легковых автомобилей, кроссоверов и пикапов.Читать далее
-
06.01.2024, 00:16
«Ребята, я в шоке»: у китайского кроссовера на морозе отвалилась педаль газа
Хозяйка кроссовера Changan CS55 записала эмоциональное видео. В сильный мороз у автомобиля отвалилась педаль акселератора. Оказалось, что держатель изготовлен из пластика.Читать далее
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