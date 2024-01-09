Как купить Lada со скидкой в январе 2024 года

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Журналисты портала Лада.Онлайн разобрались, какие скидки действуют в январе на новые автомобили Lada, и кто ими может воспользоваться. Прежде всего, с начала года возобновилась программа государственного льготного автокредитования, которая позволяет приобрести машину отечественного производства с 20-процентной скидкой (25% для жителей Дальнего Востока). Однако условия программы скорректировали. Теперь принять в ней участие могут лишь работники образовательных и медицинских учреждений; мобилизованные, добровольцы и военнослужащие по контракту, принимающим участие в СВО, а также члены их семей; люди с ограниченными возможностями.

В январе сохраняется скидка в 100 000 рублей при покупке в трейд-ин. Акция распространяется на все модели. Продолжает действовать предновогодняя акция на драйверскую модель Lada Vesta Sportline, позволяющая сэкономить до 180 000 рублей: 100 000 рублей по акции «Покупаем в Тольятти» и 80 000 рублей в кредит по двум онлайн-программам.

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