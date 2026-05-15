Неожиданный способ приобрести популярный Volkswagen дешевле - подробная инструкция

Как купить новый Volkswagen Tiguan из Китая и сэкономить 400 тысяч рублей

Многие ищут пути сэкономить при покупке авто. Новый Volkswagen Tiguan теперь доступен дешевле. Эксперт делится подробностями схемы. Узнайте, как это работает на практике.

В последние годы стоимость нового Volkswagen Tiguan в России заметно выросла, и теперь этот кроссовер стоит от 5 до 6 миллионов рублей. Российская сборка ушла в прошлое, а цены в автосалонах стали недоступными для большинства поклонников модели. Несмотря на это, интерес к автомобилю не угасает, и многие продолжают искать альтернативные пути приобретения.

Один из таких способов - покупка Volkswagen Tiguan через посредников в Китае. Там цена на новый автомобиль составляет примерно 2,5 миллиона рублей, что значительно ниже российских предложений. Как рассказал zr.ru, для начала потребуется открыть счет в юанях в одном из банков, чтобы провести оплату. Обычно перевод средств занимает около пяти дней, после чего автомобиль отправляется к российской границе на автовозе.

На границе начинается оформление экспортных документов, что может занять несколько недель. Чаще всего машины пересекают границу через Суйфэньхэ и попадают в Уссурийск, где их встречает таможня. К базовой стоимости автомобиля добавляются пошлина в размере 1,2 миллиона рублей и утилизационный сбор - еще миллион. Дополнительные расходы включают таможенный сбор (около 15 тысяч рублей) и услуги брокера, которые обходятся в 90-100 тысяч рублей. Эти траты позволяют избежать личного присутствия владельца на всех этапах оформления.

После завершения таможенных процедур необходимо получить электронный паспорт транспортного средства и свидетельство о безопасности конструкции. На это уходит примерно две недели. Важно тщательно проверить все данные, так как исправление ошибок в дальнейшем может быть затруднено. Когда все документы готовы, автомобиль можно забрать лично или заказать доставку в центральную часть России. Стоимость перевозки из Уссурийска составляет 240-250 тысяч рублей, включая страховку, а сама дорога занимает около полутора недель.

Таким образом, покупка Volkswagen Tiguan третьего поколения из Китая позволяет сэкономить до 400 тысяч рублей по сравнению с ценами в российских автосалонах. Однако стоит учитывать все этапы и дополнительные расходы, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Такой способ приобретения становится все более популярным среди тех, кто не готов переплачивать за привычный кроссовер.