Как лучше всего хранить шины (буквально одной строкой)
Отметить позиции
Перед снятием шин постарайтесь отметить, в каком положении они находились на автомобиле. Это делается для того, чтобы при весенней переустановке можно было укомплектовать машину, скажем так, правильно.
Вымойте шины
Если же храните шины с дисками, вымыть их можно, когда снимете с автомобиля, но здесь уже следует вытереть или просушить, дабы предотвратить коррозию металла.
Хранение шин без дисков
Если шины будут храниться без дисков, их следует поставить вертикально – хоть на полу, хоть на полке, и примерно через каждые 3 месяца проворачивать, тем самым меняя точку опоры.
Лучшие условия для хранения шин
В идеале шины лучше поместить в темно помещение, где температура воздуха колеблется от +15 до +25 градусов, и где влажность не настолько высокая, чтобы на шинах образовался конденсат. Яркого освещения при хранении шин лучше избежать; это касается как прямых солнечных лучей, так и интенсивного искусственного света.
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29.11.2022, 15:37
Какой огнетушитель выбрать: углекислотный, порошковый или воздушно-эмульсионный?
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-
25.11.2022, 16:00
Как часто за зиму замерзает ваш аккумулятор? Итоги опроса
Только 11% российских водителей сталкиваются с замерзанием аккумулятора каждую зиму по несколько раз, 11% - лишь единожды за все время владения автомобилем и 26% - редко, не каждую зиму. Таковые данные опроса среди 6000 автомобилистов из разных регионов России, проведенного Авито Авто. Читать далее
-
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Когда за перевозку елки могут оштрафовать
Близится Новый год. Скоро многие автомобилисты отправятся на «охоту» за елкой. Кто-то рассчитывает купить ее на ближайшем елочном базаре, а кто-то поедет в лесничество.Читать далее
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Какие системы помогут быстро прогреть зимой салон автомобиля: 5 вариантов
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