Как лучше всего хранить шины (буквально одной строкой)

Отметить позиции

Перед снятием шин постарайтесь отметить, в каком положении они находились на автомобиле. Это делается для того, чтобы при весенней переустановке можно было укомплектовать машину, скажем так, правильно.

Вымойте шины

Ранее мы писали 5 моментов, на которые необходимо обратить внимание, прежде чем менять шины Шины играют важную роль в обеспечении комфортной езды на автомобиле. При этом, как и все другие движущиеся ... Читать далее

Вымойте шины и диски, удалите камешки или инородные тела из канавок протектора. Если вы храните шины без дисков, можно их помыть и не сушить.

Если же храните шины с дисками, вымыть их можно, когда снимете с автомобиля, но здесь уже следует вытереть или просушить, дабы предотвратить коррозию металла.

Хранение шин без дисков

Если шины будут храниться без дисков, их следует поставить вертикально – хоть на полу, хоть на полке, и примерно через каждые 3 месяца проворачивать, тем самым меняя точку опоры.

Лучшие условия для хранения шин

В идеале шины лучше поместить в темно помещение, где температура воздуха колеблется от +15 до +25 градусов, и где влажность не настолько высокая, чтобы на шинах образовался конденсат. Яркого освещения при хранении шин лучше избежать; это касается как прямых солнечных лучей, так и интенсивного искусственного света.

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