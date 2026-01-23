Военный мотоцикл, который стал легендой — почему его до сих пор помнят?

23 января 2026, 16:56
Как М-72 стал прародителем Урала и Днепра и изменил советский мотопром
М-72 был не просто копией BMW R71, а символом эпохи. Его история полна неожиданных поворотов. Производство переносили по всей стране. Только спустя годы он попал к обычным людям. М-72 стал основой для будущих легенд.
Мотоциклы «Урал» и «Днепр» давно стали символами советской инженерии, но мало кто задумывается, что их корни уходят к военному мотоциклу М-72. Этот аппарат был не просто очередной техникой для фронта - он стал настоящим фундаментом для целой эпохи отечественного мотопрома.
История М-72 началась в начале 1940-х, когда в СССР решили создать собственный тяжелый мотоцикл для армии. Времени на разработку не было, поэтому за основу взяли немецкий BMW R71. В результате получился практически идентичный клон, причем любые изменения в конструкции были строго запрещены до 1943 года. М-72 предназначался исключительно для военных нужд, и даже после окончания войны его нельзя было купить частному лицу. Только в середине 1950-х запрет сняли, и мотоцикл стал доступен гражданским.
Первые М-72 сошли с конвейера Московского мотоциклетного завода. Параллельно производство пытались наладить в Харькове и Ленинграде, но война внесла свои коррективы - заводы быстро эвакуировали, а оборудование и специалисты отправились в Ирбит. Там, в помещениях бывшего пивзавода, началась новая глава истории М-72. Именно Ирбитский завод стал главным производителем этих мотоциклов, а позже прославился выпуском «Уралов».
В то же время часть оборудования оказалась в Горьком, где на местном мотоциклетном заводе также собирали М-72. Однако после войны предприятие вернулось к выпуску крепежа для автомобилей, а все, что осталось от мотоциклетного производства, отправили в Киев. В 1951 году Киевский мотоциклетный завод начал выпускать М-72, а затем на его базе появился знаменитый «Днепр».
М-72 стал настоящим долгожителем: его конструкция оказалась настолько удачной, что на ее основе строили новые модели десятилетиями. Особенно ценились поздние версии «Днепра» - некоторые из них разгонялись до 100 км/ч всего за 6,5 секунды, что по тем временам было настоящим прорывом.
Сегодня М-72 можно встретить разве что в музеях или у коллекционеров. Но его наследие живет в каждом «Урале» и «Днепре», которые до сих пор бороздят просторы России и ближнего зарубежья. Этот мотоцикл стал не просто техникой - он превратился в часть истории, которую невозможно забыть.
