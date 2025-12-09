Необычный эксперимент Mazda: чемодан, который можно было использовать как мини-автомобиль

9 декабря 2025, 17:16
Как Mazda в 90-х создала чемодан на колесах, способный разгоняться до 30 км/ч
В начале 90-х Mazda удивила мир необычным проектом. Компания создала чемодан, который мог ездить. Эта идея опередила время и до сих пор вызывает интерес. Почему японцы решились на такой шаг? Как это связано с современными трендами мобильности? Ответы — в нашем материале.
В начале 1990-х годов японская компания Mazda находилась на пике популярности и не боялась экспериментировать. В то время в воздухе витал дух свободы и ощущение, что возможно абсолютно все. Именно в такой атмосфере родилась одна из самых необычных разработок бренда — компактный автомобиль, спрятанный в обычном на вид чемодане.
Этот проект был не просто шуткой или маркетинговым ходом. Инженеры Mazda действительно создали рабочий прототип, который можно было перевозить как багаж, а затем буквально за несколько минут превратить в миниатюрное транспортное средство. В сложенном виде устройство выглядело как обычный пластиковый чемодан, но внутри скрывался небольшой бензиновый двигатель, руль, сиденье и даже простейшая система управления.
Максимальная скорость этого необычного транспорта составляла около 30 км/ч, что делало его скорее забавной игрушкой, чем полноценным средством передвижения. Тем не менее, идея мобильности в компактном формате оказалась настолько свежей, что спустя десятилетия к ней возвращаются современные производители, разрабатывая электросамокаты и складные велосипеды для городских жителей.
Как сообщает autoevolution, Mazda Suitcase Car стал настоящей легендой среди поклонников необычных автомобилей. Несмотря на то, что проект так и не пошел в массовое производство, он до сих пор вызывает восхищение у коллекционеров и энтузиастов. В наши дни этот чемодан-автомобиль можно увидеть лишь на выставках или в частных коллекциях, где он неизменно привлекает внимание своей оригинальностью.
Интересно, что идея создания транспорта, который можно взять с собой в поездку, не потеряла актуальности и сегодня. В условиях плотного городского трафика и постоянной нехватки парковочных мест компактные решения становятся все более востребованными. Mazda Suitcase Car был своего рода предвестником нынешних тенденций в сфере городской мобильности, когда на первый план выходят удобство, легкость и возможность быстро перемещаться по мегаполису.
Вспоминая этот необычный эксперимент Mazda, становится понятно, что даже самые смелые и на первый взгляд странные идеи могут оказаться шагом в будущее. Возможно, именно такие проекты вдохновляют современных инженеров искать новые пути для решения транспортных задач, делая жизнь в городе проще и интереснее.
