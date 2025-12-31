Покупают ли россияне машины в январе — удивительные данные экспертов

Как меняется спрос на автомобили в России во время зимних праздников

Зимние каникулы не гасят интерес к покупке авто. Покупатели продолжают искать варианты. Продавцы не уходят в отпуск. Активность быстро возвращается после праздников. Что происходит на рынке — читайте в материале.

Вопреки распространенному мнению, что в новогодние каникулы жизнь замирает, российский автомобильный рынок продолжает работать практически без пауз. По информации экспертов Авито Авто, даже в разгар зимних праздников интерес к покупке машин не исчезает. Пользователи активно просматривают объявления, а продавцы не теряют связи с потенциальными покупателями.

Пик активности на онлайн-платформах приходится на последние дни декабря, когда многие стремятся завершить дела до наступления праздников. В этот период количество просмотров объявлений о продаже автомобилей остается стабильно высоким. Однако в ночь с 31 декабря на 1 января и в сам первый день нового года наблюдается заметное снижение интереса — просмотры падают примерно на треть. Это временное явление: уже к 2-3 января пользователи возвращаются к поиску, а к 4-5 января активность полностью восстанавливается до уровня, зафиксированного до праздников.

Что касается контактов с продавцами, то здесь динамика немного отличается. В последние дни декабря и в начале января количество звонков и сообщений сокращается примерно в полтора раза. Но уже к 9-10 января этот показатель возвращается к обычным значениям. Такая разница между количеством просмотров и реальными обращениями говорит о том, что многие покупатели предпочитают сначала изучить рынок, а переговоры и сделки откладывают до окончания праздничных дней.

Продавцы, в свою очередь, демонстрируют завидную вовлеченность. Даже в самые насыщенные праздничные даты, когда большинство людей отдыхает, доля отвеченных сообщений в чатах практически не меняется и держится на уровне 73-75%. Это свидетельствует о том, что продавцы не теряют времени даром и готовы оперативно реагировать на запросы потенциальных клиентов.

Интересно, что активность покупателей начинает расти еще до завершения официальных выходных. Это говорит о том, что спрос на автомобили остается стабильным вне зависимости от календаря. Люди не откладывают планы на потом и готовы рассматривать варианты даже в праздничной суете.

Таким образом, зимние каникулы не становятся препятствием для сделок на автомобильном рынке. Покупатели продолжают искать подходящие предложения, а продавцы поддерживают высокий уровень сервиса. Рынок быстро возвращается к привычному ритму, едва заканчиваются главные праздничные дни.