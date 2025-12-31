Покупают ли россияне машины в январе — удивительные данные экспертов

31 декабря 2025, 10:46
Как меняется спрос на автомобили в России во время зимних праздников
Как меняется спрос на автомобили в России во время зимних праздников
Зимние каникулы не гасят интерес к покупке авто. Покупатели продолжают искать варианты. Продавцы не уходят в отпуск. Активность быстро возвращается после праздников. Что происходит на рынке — читайте в материале.
Вопреки распространенному мнению, что в новогодние каникулы жизнь замирает, российский автомобильный рынок продолжает работать практически без пауз. По информации экспертов Авито Авто, даже в разгар зимних праздников интерес к покупке машин не исчезает. Пользователи активно просматривают объявления, а продавцы не теряют связи с потенциальными покупателями.
Пик активности на онлайн-платформах приходится на последние дни декабря, когда многие стремятся завершить дела до наступления праздников. В этот период количество просмотров объявлений о продаже автомобилей остается стабильно высоким. Однако в ночь с 31 декабря на 1 января и в сам первый день нового года наблюдается заметное снижение интереса — просмотры падают примерно на треть. Это временное явление: уже к 2-3 января пользователи возвращаются к поиску, а к 4-5 января активность полностью восстанавливается до уровня, зафиксированного до праздников.
Что касается контактов с продавцами, то здесь динамика немного отличается. В последние дни декабря и в начале января количество звонков и сообщений сокращается примерно в полтора раза. Но уже к 9-10 января этот показатель возвращается к обычным значениям. Такая разница между количеством просмотров и реальными обращениями говорит о том, что многие покупатели предпочитают сначала изучить рынок, а переговоры и сделки откладывают до окончания праздничных дней.
Продавцы, в свою очередь, демонстрируют завидную вовлеченность. Даже в самые насыщенные праздничные даты, когда большинство людей отдыхает, доля отвеченных сообщений в чатах практически не меняется и держится на уровне 73-75%. Это свидетельствует о том, что продавцы не теряют времени даром и готовы оперативно реагировать на запросы потенциальных клиентов.
Интересно, что активность покупателей начинает расти еще до завершения официальных выходных. Это говорит о том, что спрос на автомобили остается стабильным вне зависимости от календаря. Люди не откладывают планы на потом и готовы рассматривать варианты даже в праздничной суете.
Таким образом, зимние каникулы не становятся препятствием для сделок на автомобильном рынке. Покупатели продолжают искать подходящие предложения, а продавцы поддерживают высокий уровень сервиса. Рынок быстро возвращается к привычному ритму, едва заканчиваются главные праздничные дни.
Похожие материалы
-
31.12.2025, 10:36
Как стать владельцем грузовика за копейки на примере International Transtar II 1979 года
Многие считают, что сегодня быть владельцем собственного грузовика - сомнительное удовольствие. Бюрократия, штрафы и постоянные проверки отпугивают новичков. Но если цена - главный барьер, есть неожиданные варианты. Один из них - старый International Transtar II. Узнайте, почему этот вариант может стать вашим билетом в мир грузоперевозок.Читать далее
-
31.12.2025, 10:08
Какие инновации ждут электровелосипеды в 2026 году и стоит ли покупать их сейчас
Электровелосипеды стремительно меняются и становятся все популярнее. Уже в ближайшие годы нас ждут новые технологии и неожиданные решения. Узнайте, почему 2026 год может стать переломным для рынка e-bike. Какие преимущества получат владельцы и стоит ли покупать электровелосипед уже сейчас?Читать далее
-
31.12.2025, 09:39
В Саяногорске продают автодом на базе ГАЗель Next с зимним пакетом и автономией
В Саяногорске выставлен на продажу редкий автодом на базе ГАЗель Next 2020 года. Машина оснащена дизельным мотором, зимним утеплением и автономной электроникой. Внутри - душ, кухня, биотуалет и даже видеонаблюдение. Подробности комплектации удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
31.12.2025, 08:47
Сравнение Mercedes G 63, G 550, Defender P400 X и Grenadier в дрэг-гонке на 400 метров
Четыре легендарных внедорожника встретились на прямой. Каждый из них способен удивить не только на бездорожье, но и на асфальте. Итоги гонки оказались неожиданными. Узнайте, кто стал лидером в борьбе за звание самого быстрого внедорожника.Читать далее
-
31.12.2025, 08:16
Lada Vesta против Haval Jolion: какой автомобиль выбрать в 2026 году
Сравниваем Lada Vesta и Haval Jolion по ключевым параметрам. Узнайте, какой автомобиль подойдет именно вам. В статье - реальные отзывы, плюсы и минусы, неожиданные детали. Итог может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
31.12.2025, 07:46
В Армавире продают уникальный автодом на базе Урал 4320 с пробегом 60 тысяч км
В Армавире выставлен на продажу необычный автодом на базе Урал 4320. Машина оборудована автономными системами и дизельным двигателем. Пробег всего 60 тысяч километров. В объявлении указаны интересные детали комплектации. Цена и особенности – в нашем материале.Читать далее
-
31.12.2025, 07:23
Топ-6 китайских брендов мотоциклов которые удивили весь мир
Китайские мотоциклы стремительно набирают популярность. На рынке появились новые лидеры. Узнайте, какие бренды оказались в топе. Вас ждут неожиданные открытия и свежий взгляд на индустрию. Оцените, как изменился рынок двухколесной техники.Читать далее
-
31.12.2025, 07:01
Сколько стоит содержание Hongqi H9 - подробный расчет
Эксперты оценили ежегодные траты на Hongqi H9. Итоговая сумма удивляет даже опытных автолюбителей. В расчетах учтены лизинг, страховки, налоги и износ. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
31.12.2025, 06:12
Владение автомобилем в Шанхае: сколько реально стоит содержать машину в мегаполисе
Владение машиной в Шанхае - это не только расходы на топливо и ремонт. Здесь даже получение номеров превращается в отдельный квест. Какие траты ждут автолюбителя в этом городе? Узнайте, что влияет на стоимость содержания авто и как избежать лишних расходов.Читать далее
-
31.12.2025, 05:48
В Ермаковском продают утепленный жилой модуль для УАЗ 3303 за 60 тысяч рублей
В Ермаковском выставлен на продажу уникальный жилой модуль 2020 года. Он подходит для установки в кузов УАЗ 3303. Модуль утеплен и оснащен печкой. Цена - 60 000 рублей. Подробности о состоянии и особенностях - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
31.12.2025, 10:36
Как стать владельцем грузовика за копейки на примере International Transtar II 1979 года
Многие считают, что сегодня быть владельцем собственного грузовика - сомнительное удовольствие. Бюрократия, штрафы и постоянные проверки отпугивают новичков. Но если цена - главный барьер, есть неожиданные варианты. Один из них - старый International Transtar II. Узнайте, почему этот вариант может стать вашим билетом в мир грузоперевозок.Читать далее
-
31.12.2025, 10:08
Какие инновации ждут электровелосипеды в 2026 году и стоит ли покупать их сейчас
Электровелосипеды стремительно меняются и становятся все популярнее. Уже в ближайшие годы нас ждут новые технологии и неожиданные решения. Узнайте, почему 2026 год может стать переломным для рынка e-bike. Какие преимущества получат владельцы и стоит ли покупать электровелосипед уже сейчас?Читать далее
-
31.12.2025, 09:39
В Саяногорске продают автодом на базе ГАЗель Next с зимним пакетом и автономией
В Саяногорске выставлен на продажу редкий автодом на базе ГАЗель Next 2020 года. Машина оснащена дизельным мотором, зимним утеплением и автономной электроникой. Внутри - душ, кухня, биотуалет и даже видеонаблюдение. Подробности комплектации удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
31.12.2025, 08:47
Сравнение Mercedes G 63, G 550, Defender P400 X и Grenadier в дрэг-гонке на 400 метров
Четыре легендарных внедорожника встретились на прямой. Каждый из них способен удивить не только на бездорожье, но и на асфальте. Итоги гонки оказались неожиданными. Узнайте, кто стал лидером в борьбе за звание самого быстрого внедорожника.Читать далее
-
31.12.2025, 08:16
Lada Vesta против Haval Jolion: какой автомобиль выбрать в 2026 году
Сравниваем Lada Vesta и Haval Jolion по ключевым параметрам. Узнайте, какой автомобиль подойдет именно вам. В статье - реальные отзывы, плюсы и минусы, неожиданные детали. Итог может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
31.12.2025, 07:46
В Армавире продают уникальный автодом на базе Урал 4320 с пробегом 60 тысяч км
В Армавире выставлен на продажу необычный автодом на базе Урал 4320. Машина оборудована автономными системами и дизельным двигателем. Пробег всего 60 тысяч километров. В объявлении указаны интересные детали комплектации. Цена и особенности – в нашем материале.Читать далее
-
31.12.2025, 07:23
Топ-6 китайских брендов мотоциклов которые удивили весь мир
Китайские мотоциклы стремительно набирают популярность. На рынке появились новые лидеры. Узнайте, какие бренды оказались в топе. Вас ждут неожиданные открытия и свежий взгляд на индустрию. Оцените, как изменился рынок двухколесной техники.Читать далее
-
31.12.2025, 07:01
Сколько стоит содержание Hongqi H9 - подробный расчет
Эксперты оценили ежегодные траты на Hongqi H9. Итоговая сумма удивляет даже опытных автолюбителей. В расчетах учтены лизинг, страховки, налоги и износ. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
31.12.2025, 06:12
Владение автомобилем в Шанхае: сколько реально стоит содержать машину в мегаполисе
Владение машиной в Шанхае - это не только расходы на топливо и ремонт. Здесь даже получение номеров превращается в отдельный квест. Какие траты ждут автолюбителя в этом городе? Узнайте, что влияет на стоимость содержания авто и как избежать лишних расходов.Читать далее
-
31.12.2025, 05:48
В Ермаковском продают утепленный жилой модуль для УАЗ 3303 за 60 тысяч рублей
В Ермаковском выставлен на продажу уникальный жилой модуль 2020 года. Он подходит для установки в кузов УАЗ 3303. Модуль утеплен и оснащен печкой. Цена - 60 000 рублей. Подробности о состоянии и особенностях - в нашем материале.Читать далее