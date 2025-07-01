Как менялись цены новых автомобилей в июне 2025 года: кто объявил скидки, а кто подорожал

01.07.2025, 08:58

Водителям объяснили, запустят ли камеры на ОСАГО с 1 июля 2025

С 1 июля 2025 года в России должен был начаться запланированный ранее эксперимент по выявлению водителей без полиса ОСАГО при помощи дорожных камер. Его запуск несколько раз переносили, а сейчас решили вовсе отказаться. Этап тестирования пропустят, а перейдут сразу к рассылке штрафов.Читать далее