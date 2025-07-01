Как менялись цены новых автомобилей в июне 2025 года: кто объявил скидки, а кто подорожал
Chery также скорректировала прайс-листы в меньшую сторону: бизнес-седан Arrizo 8 стал доступнее на 90–100 тыс. рублей, а Tiggo 8 Pro Max – на 130–380 тыс. рублей в зависимости от комплектации. У бренда Haval скидки достигли 100–200 тыс. рублей на модели M6, Dargo, Dargo X и Jolion, причем некоторые из них дешевели дважды за месяц.
Однако не все бренды пошли на снижение цен. SWM увеличил стоимость своих кроссоверов G01, G01F и G05 Pro на 200–260,5 тыс. рублей (10,2–14,4%). GAC повысил цену флагманского кроссовера GS8 в спецверсии GX Traveller на 50 тыс. рублей. Changan же прекратил продавать Uni-V в базовой комплектации LX, что формально повысило минимальную цену модели на 70 тыс. рублей.
АвтоВАЗ внес изменения в линейку Lada Granta: новая комплектация Standard Plus позволила снизить цену автомобиля с подушкой безопасности на 137 тыс. рублей, хотя стоимость окраски в любой оттенок «металлик» увеличилась c 15 до 20 тыс. рублей.
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В России стартовали продажи роскошного 4-местного минивэна GAC M8 Lounge. Сколько он стоит?
Компания GAC Motor вывела на российский рынок новую премиальную версию минивэна – GAC M8 Lounge с четырехместной компоновкой 2+2. Автомобиль предлагает максимальный комфорт пассажиров второго ряда. Продажи стартовали 1 июля.Читать далее
-
01.07.2025, 09:49
«Дедушкин» ВАЗ-2101 1973 года продают в Сызрани дешево
На Авто.ру появилось необычное предложение – ВАЗ-2101 1973 года выпуска в идеальном состоянии и с минимальным пробегом. Владелец оценил машину сравнительно дешево. Обычно подобные экземпляры стоят минимум вдвое дороже.Читать далее
-
01.07.2025, 09:27
Что ждет российский авторынок во втором полугодии 2025?
Ситуация на российском авторынке остается нестабильной, однако эксперты указывают на признаки умеренного оживления. Дилеры предполагают, что август и сентябрь могут стать периодом относительного улучшения спроса, хотя объективных причин для существенного роста пока не наблюдается.Читать далее
-
01.07.2025, 08:58
Водителям объяснили, запустят ли камеры на ОСАГО с 1 июля 2025
С 1 июля 2025 года в России должен был начаться запланированный ранее эксперимент по выявлению водителей без полиса ОСАГО при помощи дорожных камер. Его запуск несколько раз переносили, а сейчас решили вовсе отказаться. Этап тестирования пропустят, а перейдут сразу к рассылке штрафов.Читать далее
-
01.07.2025, 08:46
Что изменится для водителей в России с 1 июля 2025 года?
С 1 июля 2025 года российских водителей ожидает сразу несколько важных изменений. Они касаются оформления ДТП, покупки автомобиля в кредит и повышения штрафов за нарушение ПДД.Читать далее
-
30.06.2025, 15:57
Минпромторг хочет поддерживать разработки, а не копирование
Минпромторг предложил реформу, которая может стать важным шагом в развитии отечественной промышленности. Действующую с 2015 года комиссию по импортозамещению планируют преобразовать в комиссию по промышленности. Такой шаг должен сместить фокус с простого дублирования иностранных технологий на разработку собственных.Читать далее
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