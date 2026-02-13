Тарифный коридор Центробанка по ОСАГО: как он устроен, почему его расширяют и что это значит для водителей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

13 февраля 2026, 19:48

Как менялись тарифы ОСАГО: почему стоимость полиса так разнится у разных страховщиков

Как менялись тарифы ОСАГО: почему стоимость полиса так разнится у разных страховщиков

Тарифный коридор Центробанка по ОСАГО: как он устроен, почему его расширяют и что это значит для водителей

Как менялись тарифы ОСАГО: почему стоимость полиса так разнится у разных страховщиков

Стоимость ОСАГО формируется не только из коэффициентов, но и из базовой ставки, которую страховые компании выбирают в рамках коридора, установленного ЦБ. Разбираемся, как этот механизм влияет на цену полиса и почему его границы регулярно пересматривают.

Стоимость ОСАГО формируется не только из коэффициентов, но и из базовой ставки, которую страховые компании выбирают в рамках коридора, установленного ЦБ. Разбираемся, как этот механизм влияет на цену полиса и почему его границы регулярно пересматривают.

Стоимость полиса ОСАГО может существенно отличаться даже при одинаковых данных водителя и автомобиля. Причина кроется в системе тарифного коридора, устанавливаемого Центробанком. Этот диапазон базовых ставок напрямую влияет на итоговую цену страховки, и его границы регулярно пересматриваются, что всегда отражается на кошельках автомобилистов.

Тарифный коридор служит инструментом регулирования рынка: Центробанк определяет минимальные и максимальные базовые ставки для всех категорий транспорта, от мотоциклов до грузовиков. Внутри этих границ страховые компании могут самостоятельно выбирать конкретное значение, конкурируя друг с другом. Для водителей это означает возможность найти выгодное предложение, так и риск переплатить, если не сравнивать варианты.

Корректировка границ коридора происходит на основе анализа стоимости ремонта, цен на запчасти и статистики выплат. Если расходы страховщиков растут, регулятор расширяет диапазон, чтобы сохранить финансовую устойчивость компаний. 

Сегодня базовый тариф для легковых автомобилей физических лиц варьируется от 1399 до 8665 рублей, а для такси разброс ещё шире — до 18 119 рублей. Страховщики назначают ставку ближе к верхней или нижней границе, исходя из своей политики, уровня сервиса и региональной конкуренции. Поэтому итоговая стоимость полиса у разных компаний может отличаться на несколько тысяч рублей при прочих равных условиях.

Базовая ставка — лишь отправная точка в формуле расчёта, к которой применяются семь поправочных коэффициентов. Именно выбор страховщика внутри коридора в конечном итоге определяет, сколько заплатит автовладелец. В регионах с высокой конкуренцией компании часто устанавливают минимальную ставку для привлечения клиентов, тогда как в других случаях цена может быть выше за счёт дополнительных услуг.

С момента появления ОСАГО в 2003 году базовая ставка была фиксированной, но с 2014 года Центробанк ввёл тарифный коридор, который с тех пор неоднократно расширялся. Каждое изменение, включая корректировки 2019 и 2022 годов, было реакцией на рыночные условия и стоимость запчастей. Расширение границ даёт страховщикам возможность точнее учитывать риски, сохраняя баланс между доступностью полисов и доходностью бизнеса.

Чтобы не переплачивать, при оформлении ОСАГО стоит сравнивать предложения разных компаний, например, с помощью онлайн-калькуляторов. Свобода выбора ставки внутри коридора — это главный инструмент конкуренции, где одни страховщики делают упор на низкую цену, а другие — на сервис. Внимательный подход к выбору позволит найти наиболее выгодный вариант.

Центробанк продолжит отслеживать ситуацию на рынке и при необходимости корректировать границы коридоров, особенно для таких категорий, как такси или грузовой транспорт. Тарифный коридор остаётся ключевым механизмом, который, реагируя на экономические изменения, влияет на стоимость страховки для миллионов водителей, стремясь соблюсти интересы всех участников рынка.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Вологда Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться