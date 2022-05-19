Как министр обороны попал в ДТП под Москвой. Аварии великих

Для непосвященных же поясним: пассажиром «членовоза» оказался министр обороны Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов (1924-2020 г.г.). Инцидент имел место ровно 31 год назад, 19 мая 1991-го, в Подмосковье, на 118 км Ленинградского шоссе. О нем подробно рассказал генерал-майор КГБ Валерий Величко в своей книге «От Лубянки до Кремля».

Самоуверенность от значимости

Читаем избранное: «Автомашина ЗиЛ-41047 Министра обороны СССР маршала Д.Т. Язова столкнулась с грузовой автомашиной Завидовской птицефабрики. Заключение комиссии из отдела службы и специалистов ГОНа (Гараж особого назначения, входивший в 8-й отдел КГБ) - прим. автора):

«Причиной ДТП могло быть притупление у З. чувства опасности в связи с многолетним управлением автомобилем специального назначения, которому в процессе дорожного движения, как правило, создаются наиболее благоприятные условия («зеленая волна», выставление дополнительных постов ГАИ, сброс потоков автомобилей на параллельные улицы и т. п.), а также привычка к привилегированному положению среди участников дорожного движения: «Я думал, что, увидев ЗиЛ, водитель грузовика меня обязательно пропустит».

Под «З.» подразумевается водитель министра обороны СССР – в звании майор. Вот какую характеристику дали ему специалисты из созданной незадолго до аварии СПФЛ (специализированная Психофизиологическая лаборатория при ГОНе). Они отметили ряд негативных психофизиологических качеств, казалось бы, опытного водителя:

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Не прислушались к рекомендациям

«Поведение ориентировано на ситуацию и строится в зависимости от социального одобрения, в стрессовых ситуациях могут резко снижаться организованность поведения и работоспособность, что может привести к профессиональным ошибкам и срывам; низкие показатели концентрации и переключения внимания; низкие показатели зрительной памяти; из-за невысокой способности к анализу и обобщениям может неправильно оценивать ситуации на дороге и непроизвольно способствовать созданию аварийной обстановки и др.».

Валерий Величко далее пишет: «В выводах по результатам исследования указывается: выявлены существенные противопоказания к службе в ГОНе. Рекомендации СПФЛ, подготовленные задолго до аварии, кадрами приняты во внимание не были. ДТП не произошло бы, если бы руководители ГОНа прислушались к рекомендациям СПФЛ».

Автор сообщает, что были проведены «серьезные работы по созданию психофизиологического портрета — профессиограммы водителя гаража особого назначения. Здесь можно было говорить не только о качественных характеристиках — «хорошо» — «плохо», но и о количественных показателях: скорость реакции, оперативная память, способность прогнозировать дорожную ситуацию и др.

К делу подошли основательно

С первых дней работы СПФЛ получила полную поддержку всего руководства подразделения. И не удивительно: большинство руководителей отдела имели хорошее образование и инженерную подготовку. Уже через несколько лет накопленный и систематизированный лабораторией материал дал возможность улучшить качество подбора водителей на оперативные и «основные» автомашины, усовершенствовать методики обучения и повышения водительского мастерства, а также с большой степенью вероятности прогнозировать даже характер возможных ДТП для каждого конкретного водителя. Упрощенно: водитель-холерик, как правило, попадал в ДТП из-за самоуверенности, превышения скорости и т. п. Любитель погутарить с пассажирами страдал от невнимательности».

Благодаря созданию специализированной Психофизиологической лаборатории, пишет Валерий Величко, серьезно уменьшилась аварийность и в автослужбе в целом, и в ГОНе в частности.

Печальная история с «Чайкой» и картошкой

Это не единственное ДТП с участием члена КПСС – аварии хоть и изредка, но случались. Так, например, 4 октября 1980 года в 38 км от белорусской столицы (на трассе Москва — Минск) произошла трагедия, унесшая жизнь первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии, Героя Соцтруда, кандидата в члены Политбюро Петра Машерова.

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В тот злополучный день за рулем правительственной «Чайки» ГАЗ-13 находился 60-летний Евгений Зайцев. Почетный пассажир находился не на заднем кресле (там как раз сидел офицер охраны майор Чесноков), а рядом с ним. Перед «Чайкой» следовала белая «Волга» с сигнально-громкоговорящей установкой, и это было нарушением инструкции (в таких случаях роль ведущего выполнял автомобиль ГАИ с фирменной раскраской и сигнальными маячками).

Кортеж двигался со скоростью 100-120 км/ч. Между машинами была дистанция порядка 60-70 метров. В один момент на встречной полосе появился грузовик «МАЗ», ему была дана команда остановиться. Водитель грузовика среагировал, приступил к торможению, однако его начал обгонять ГАЗ-53, груженный картошкой.

Водитель «Волги» резко увеличил скорость, и машина успела пролететь в нескольких метрах от «пятьдесят третьего». А вот водитель «Чайки» повторить тот же маневр не успел, в результате чего грузовик врезался в лимузин. «Чайку» засыпало картошкой, а все, кто в ней находился, погибли. Включая Петра Машерова.

По следам аварии впоследствии состоялся суд, оставшегося в живых водителя ГАЗ-53 Николая Пустовита признали его виновным в нарушении правил безопасности движения. Ему дали 15 лет лишения свободы в колонии общего режима. В 1982-м срок сократили по амнистии, а в 1985-м мужчина вышел на свободу.

Упомянутые модели: ЗИЛ 4104

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