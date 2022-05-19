Как министр обороны попал в ДТП под Москвой. Аварии великих
Для непосвященных же поясним: пассажиром «членовоза» оказался министр обороны Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов (1924-2020 г.г.). Инцидент имел место ровно 31 год назад, 19 мая 1991-го, в Подмосковье, на 118 км Ленинградского шоссе. О нем подробно рассказал генерал-майор КГБ Валерий Величко в своей книге «От Лубянки до Кремля».
Самоуверенность от значимости
«Причиной ДТП могло быть притупление у З. чувства опасности в связи с многолетним управлением автомобилем специального назначения, которому в процессе дорожного движения, как правило, создаются наиболее благоприятные условия («зеленая волна», выставление дополнительных постов ГАИ, сброс потоков автомобилей на параллельные улицы и т. п.), а также привычка к привилегированному положению среди участников дорожного движения: «Я думал, что, увидев ЗиЛ, водитель грузовика меня обязательно пропустит».
Под «З.» подразумевается водитель министра обороны СССР – в звании майор. Вот какую характеристику дали ему специалисты из созданной незадолго до аварии СПФЛ (специализированная Психофизиологическая лаборатория при ГОНе). Они отметили ряд негативных психофизиологических качеств, казалось бы, опытного водителя:
Не прислушались к рекомендациям
Валерий Величко далее пишет: «В выводах по результатам исследования указывается: выявлены существенные противопоказания к службе в ГОНе. Рекомендации СПФЛ, подготовленные задолго до аварии, кадрами приняты во внимание не были. ДТП не произошло бы, если бы руководители ГОНа прислушались к рекомендациям СПФЛ».
Автор сообщает, что были проведены «серьезные работы по созданию психофизиологического портрета — профессиограммы водителя гаража особого назначения. Здесь можно было говорить не только о качественных характеристиках — «хорошо» — «плохо», но и о количественных показателях: скорость реакции, оперативная память, способность прогнозировать дорожную ситуацию и др.
К делу подошли основательно
Благодаря созданию специализированной Психофизиологической лаборатории, пишет Валерий Величко, серьезно уменьшилась аварийность и в автослужбе в целом, и в ГОНе в частности.
Печальная история с «Чайкой» и картошкой
Это не единственное ДТП с участием члена КПСС – аварии хоть и изредка, но случались. Так, например, 4 октября 1980 года в 38 км от белорусской столицы (на трассе Москва — Минск) произошла трагедия, унесшая жизнь первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии, Героя Соцтруда, кандидата в члены Политбюро Петра Машерова.
Кортеж двигался со скоростью 100-120 км/ч. Между машинами была дистанция порядка 60-70 метров. В один момент на встречной полосе появился грузовик «МАЗ», ему была дана команда остановиться. Водитель грузовика среагировал, приступил к торможению, однако его начал обгонять ГАЗ-53, груженный картошкой.
Водитель «Волги» резко увеличил скорость, и машина успела пролететь в нескольких метрах от «пятьдесят третьего». А вот водитель «Чайки» повторить тот же маневр не успел, в результате чего грузовик врезался в лимузин. «Чайку» засыпало картошкой, а все, кто в ней находился, погибли. Включая Петра Машерова.
По следам аварии впоследствии состоялся суд, оставшегося в живых водителя ГАЗ-53 Николая Пустовита признали его виновным в нарушении правил безопасности движения. Ему дали 15 лет лишения свободы в колонии общего режима. В 1982-м срок сократили по амнистии, а в 1985-м мужчина вышел на свободу.
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