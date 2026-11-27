Как китайские автомобили за десять лет прошли путь от копий до сильных конкурентов

Штефан Зилафф перешел из Bentley в Geely. Chery привлекла специалистов, работавших в Porsche и BMW. FAW сотрудничала с Pininfarina. Зарубежные решения используют также в трансмиссиях и платформах.

Штефан Зилафф перешел из Bentley в Geely. Chery привлекла специалистов, работавших в Porsche и BMW. FAW сотрудничала с Pininfarina. Зарубежные решения используют также в трансмиссиях и платформах.

В некоторых китайских моделях видеорегистратор устанавливают на заводе, а машина не тронется, пока водитель не пристегнется. Эти детали соседствуют с переменами в дизайне и конструкции автомобилей из Китая. Рынок быстро осваивает цифровые решения для салона: по данным Gasgoo Automotive Research Institute, в 2025 году поставки контроллеров домена кокпита для легковых автомобилей в Китае достигли 9,85 млн единиц, а их доля на рынке составила 42,9%.

Над обликом Geely работали специалисты с опытом в европейском автопроме. Штефан Зилафф отвечал за дизайн Bentley, а затем перешел в Geely, где занимал должность вице-президента по глобальному дизайну. До него внешность автомобилей марки создавал Питер Хорбери, известный автолюбителям по работе над моделями Volvo.

Связи с зарубежными компаниями есть и у других китайских производителей. В Chery специалисты с опытом работы в Porsche и BMW трудились вместе с коллегами из Mazda и General Motors. Дизайнеры Haval прежде работали в Land Rover. FAW привлекла к сотрудничеству итальянское ателье Pininfarina. Над автомобилями JAC работал дизайнер, прежде создававший машины для Alfa Romeo и Maserati. Международные специалисты участвуют и в разработке экспортных марок: Иван Дуланович, руководитель дизайна Lepas, бренда Chery, учился в Milan Design School и работал в итальянском бюро Italdesign. В интервью Auto Express он объяснял, что знакомые европейскому покупателю визуальные решения помогают китайским компаниям выходить на зарубежные рынки, а собственной узнаваемости бренду необходимо добиваться со временем.

В начале 2010-х многие судили о китайских автомобилях по ранним моделям Chery и Lifan: их дизайн казался скромным, а на ходу проявлялись недочеты конструкции. Теперь покупатели, выбирающие между автомобилями разных стран, могут включить китайские модели в список для тест-драйва. Для отдельных новинок конкурентом становится даже Tesla.

Перемены заметны и в салонах. Раньше в них часто встречались знакомые очертания приборной панели, теперь у китайских марок появился собственный почерк. По удобству интерьеры могут соперничать с японскими и корейскими автомобилями, а по отдельным параметрам и с европейскими. Комплектация порой включает полезные мелочи. Встроенный регистратор избавляет от самостоятельной установки и прокладки провода. На некоторых моделях движение блокируется, пока водитель не защелкнет замок ремня. Большой экран мультимедийной системы порой занимает почти всю ширину передней панели. Распространение контроллеров домена кокпита показывает общий переход к централизованному управлению цифровыми функциями салона.

В материале njcar.ru рост безопасности китайских автомобилей связывается с компонентами известных поставщиков. Bosch и Valeo выпускают детали для машин разных марок. Среди других названных производителей есть Magna и Delphi, отдельно упоминается BorgWarner. По оснащению сборочные цеха в Китае сравнимы с немецкими. В смежной области, электронном управлении рулевым механизмом, в 2025 году Bosch и ZF вместе с Nexteer занимали 57% мирового рынка систем steer-by-wire; доля Bosch оценивалась примерно в 22,8%. Китайская технологическая дорожная карта предусматривает увеличение проникновения таких систем до 30% к 2030 году и снижение их стоимости до 2500-3000 юаней.

Двигатель или коробку передач называют собственной разработкой и тогда, когда работа началась с покупки лицензии. Бывает, что китайские инженеры создают агрегат вместе с зарубежными коллегами. В автоматических коробках и вариаторах встречаются решения, знакомые по разработкам Aisin и ZF. Роботизированные трансмиссии также используют подходы Mitsubishi и Toyota.

Изменилась и работа с платформами. Прежде китайские инженеры могли разбирать готовую машину, чтобы изучить ее устройство. Теперь производитель может купить технологию и привлечь специалистов, знакомых с ней по чертежам. После приобретения Volvo Geely получила доступ к разработкам шведских инженеров и возможность использовать готовую платформу для новой модели. Так путь от проектирования до выпуска стал короче.