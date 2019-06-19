Как мобильный сайт и обратные звонки помогут автодилерам привлечь клиентов
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Эксперты Calltouch в течение всего 2018 года изучали посещаемость официальных автодилеров и количество звонков потенциальных клиентов (в том числе повторных). Данные собирались по Москве и Московской области. Были проанализированы данные по более 500 сайтов официальных автодилеров и более 2 млн телефонных звонков.
Сезонность
Сперва решено было выявить сезонность: понять, когда интерес пользователей достигает пиковых значений. Оказалось, что в течение года нет заметных колебаний на графике посещаемости сайтов. Эксперты обратили внимание на небольшие скачки весной и осенью, но они незначительны. Самый большой спад приходится на декабрь, но и его нельзя назвать критическим.
Похожим образом выглядит и график звонков в течение года. Например, даже в конце года нет заметного уменьшения количества обращений.
Вероятность того, что посетитель сайта позвонит автодилеру, практически одинакова на протяжении всего года — от 0,9 до 1,2%. Исследование демонстрирует, что наибольший интерес проявляется в декабре. Это говорит о том, что ситуация на рынке улучшается — пользователи не просто заходят на сайты дилера, а действительно планируют совершить покупку автомобиля.
Повторные звонки
Компания Calltouch также выяснила, что с одного номера в один дилерский центр в среднем поступает 1,4 обращения за три месяца. Кроме того, один абонент в среднем обращается в два разных дилерских центра.
Это подтверждает, что на этом рынке очень жесткая конкуренция. Представители компаний должны понимать, что потенциальный покупатель, скорее всего, обратится не только к ним, но еще и к конкурентам. Поэтому дилерам очень важно качественно обработать первые звонки.
Сила платной рекламы
На следующем этапе эксперты Calltouch задались целью узнать, какие каналы обеспечивают больше всего трафика на сайт и звонков. Так, выяснилось, что платная реклама — наиболее эффективный канал.
Она приносит 69% трафика и 83% звонков. На втором месте находится органическая выдача поисковиков — она приносит 18% трафика и 12% звонков. Тройку лидеров замыкают прямые заходы на сайт — 11% и 3%, соответственно. Меньше всего пользователей от реферальных сайтов — 2% трафика и 1% звонков, соответственно.
Не секрет, что контекстная реклама — наиболее значительный источник звонков и трафика в сегменте платного продвижения. Доля обращений с Яндекс.Директ в три раза выше, чем с Google Ads — 76% против 24%. Однако показатель конверсии у зарубежной площадки в два раза больше, чем у отечественной — 2,6% против 1,3%.
Что касается трафика, здесь тоже лидирует Яндекс.Директ, на долю которого приходится 87% заходов.
При таком раскладе логично, что на российскую платформу тратится больше (83%) рекламного бюджета, по сравнению с Google Ads.
Кроме того, наше исследование показало, что стоимость привлечения звонка не зависит от популярности марки и стоимости автомобиля. В среднем цена у Google Ads несколько ниже, чем с Яндекс.Директ (1734 рубля против 2525 рублей).
Если же говорить про органическую выдачу в поисковиках, то здесь лидерство по количеству обращений принадлежит Яндексу. Так, доля звонков через отечественный поисковик в 1,5 раза выше, чем в Google (60% против 37%).
А вот в топ-5 реферальных сайтов вошли следующие площадки:
Ко всему прочему, в Calltouch оценили эффективность размещения на визитках Яндекса и Google. Это формат, при котором номер телефона автодилера размещается в поисковой выдаче и пользователь может совершить звонок без перехода на сайт компании.
В то время как на визитки Яндекса приходится только 13% от звонков с Яндекс.Директ, при размещении через Google Ads с аналогичного формата поступает практически каждый второй вызов — 44%.
Мы рекомендуем автодилерам обратить внимание на этот канал и проверить, указан ли номера телефонов в выдаче. Конечно, необходимо также убедиться, что он правильно написан.
Мобильная версия сайта — это важно
В ходе исследования эксперты изучили и мобильный трафик. Как выяснилось, в автомобильном сегменте рекламного рынка он растет, как и в других отраслях. Согласно исследованию, 57% посещений сайтов автодилеров в 2018 году происходили с мобильных устройств. Доля таких звонков тоже высокая – 54%.
По оценкам Calltouch, эта тенденция сохранится, и к концу этого года процент мобильного трафика достигнет 60%. Доля звонков, источником которых стали мобильные версии автодилерских сайтов, тоже приблизится к этой отметке. Всё это означает, что и удобная мобильная версия сайта –– must-have для автодилеров.
Виджеты обратных звонков
Также мы считаем, что для сайта будут полезны виджеты, с помощью которых пользователь может оставить свой номер телефона. Многие считают такой формат взаимодействия злом, но зря. Не следует игнорировать этот инструмент, так как 32% обращений у автодилеров, установивших виджеты, — это обратные звонки.
Чтобы понять, как подобрать виджет, можно проанализировать эффективность разных вариантов через кабинет Calltouch.
Кроме того, чтобы качественно оптимизировать бюджеты, мы советуем маркетологам иметь перед глазами общую статистику по всем расходам. Соответственно, все данные должны быть представлены в одном месте.
В этом как раз может помочь Calltouch, где затраты на популярные рекламные площадки — Яндекс.Директ, Google Ads, myTarget — импортируются автоматически. А вручную можно ввести дополнительные каналы, которые знает маркетолог компании.
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