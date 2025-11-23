Бюджетный мотодом своими руками: необычный проект Сергея Ильченко – как он устроен и что внутри

Как молодой инженер из Кунгура построил автодом на базе трицикла и отправился в путешествие

Молодой энтузиаст из Кунгура создал уникальный автодом на базе китайского трицикла. Проект обошелся в скромную сумму и уже прошел испытания в реальных поездках. Узнайте, как устроен этот необычный дом на колесах и какие планы у его создателя.

В мире автодомов сложно удивить чем-то новым, но 23-летний Сергей Ильченко из Кунгура сумел это сделать. Его проект — компактный мотодом, собранный на базе китайского грузового трицикла 2012 года, — стал настоящим открытием для любителей путешествий с минимальными затратами. Сергей вместе с отцом восстановил технику, заменил ключевые детали, установил современный аккумулятор, камеру заднего вида и запасное колесо. Все расходы на покупку и доработку уложились в 65 тысяч рублей, что для подобного проекта кажется почти невероятным.

Следующим этапом стала сборка жилого модуля. Каркас из соснового бруса, обшивка из березовой фанеры, утепление пеноплексом — все это позволило создать легкую, но прочную конструкцию. Для дополнительной надежности использовались алюминиевые уголки, а все стыки тщательно герметизировались. Модуль получился съемным, что добавляет удобства в эксплуатации. За год эксплуатации Сергей и его спутница успели проехать тысячи километров по южным регионам России, протестировав мотодом в самых разных условиях.

Внутри компактного дома нашлось место для всего необходимого: раскладной диван, газовая плита на две конфорки, полки и шкафчики для хранения вещей, биотуалет и раковина с выдвижной лейкой. Несмотря на скромные размеры, удалось даже взять с собой гитару и одноколесный велосипед. Электропитание обеспечивают солнечная панель, аккумулятор и генератор, что позволяет быть автономным вдали от цивилизации. Окна отсутствуют, но на крыше есть люк — через него можно наблюдать за звездами, лежа на диване.

Общая стоимость проекта составила чуть более 125 тысяч рублей. Сергей уже строит планы на следующий, более совершенный вариант мотодома, где учтет все нюансы и опыт, полученный в первом путешествии. Его история вдохновляет тех, кто мечтает о свободе передвижения и самостоятельных приключениях, но не готов тратить огромные суммы на готовые решения. Такой подход доказывает: даже с ограниченным бюджетом можно реализовать мечту о собственном доме на колесах.