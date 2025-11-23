Бюджетный мотодом своими руками: необычный проект Сергея Ильченко – как он устроен и что внутри

23 ноября 2025, 08:02
Как молодой инженер из Кунгура построил автодом на базе трицикла и отправился в путешествие
Как молодой инженер из Кунгура построил автодом на базе трицикла и отправился в путешествие
Молодой энтузиаст из Кунгура создал уникальный автодом на базе китайского трицикла. Проект обошелся в скромную сумму и уже прошел испытания в реальных поездках. Узнайте, как устроен этот необычный дом на колесах и какие планы у его создателя.
В мире автодомов сложно удивить чем-то новым, но 23-летний Сергей Ильченко из Кунгура сумел это сделать. Его проект — компактный мотодом, собранный на базе китайского грузового трицикла 2012 года, — стал настоящим открытием для любителей путешествий с минимальными затратами. Сергей вместе с отцом восстановил технику, заменил ключевые детали, установил современный аккумулятор, камеру заднего вида и запасное колесо. Все расходы на покупку и доработку уложились в 65 тысяч рублей, что для подобного проекта кажется почти невероятным.
Следующим этапом стала сборка жилого модуля. Каркас из соснового бруса, обшивка из березовой фанеры, утепление пеноплексом — все это позволило создать легкую, но прочную конструкцию. Для дополнительной надежности использовались алюминиевые уголки, а все стыки тщательно герметизировались. Модуль получился съемным, что добавляет удобства в эксплуатации. За год эксплуатации Сергей и его спутница успели проехать тысячи километров по южным регионам России, протестировав мотодом в самых разных условиях.
Внутри компактного дома нашлось место для всего необходимого: раскладной диван, газовая плита на две конфорки, полки и шкафчики для хранения вещей, биотуалет и раковина с выдвижной лейкой. Несмотря на скромные размеры, удалось даже взять с собой гитару и одноколесный велосипед. Электропитание обеспечивают солнечная панель, аккумулятор и генератор, что позволяет быть автономным вдали от цивилизации. Окна отсутствуют, но на крыше есть люк — через него можно наблюдать за звездами, лежа на диване.
Общая стоимость проекта составила чуть более 125 тысяч рублей. Сергей уже строит планы на следующий, более совершенный вариант мотодома, где учтет все нюансы и опыт, полученный в первом путешествии. Его история вдохновляет тех, кто мечтает о свободе передвижения и самостоятельных приключениях, но не готов тратить огромные суммы на готовые решения. Такой подход доказывает: даже с ограниченным бюджетом можно реализовать мечту о собственном доме на колесах.
Похожие материалы
-
23.11.2025, 20:19
Модуль STEALTH 1500 для пикапов: комфортный автодом с автономией и быстрым монтажом
Узнайте о модуле STEALTH 1500 для среднеразмерных пикапов. Он создан для путешествий и работы. Внутри – все для автономной жизни. Комплектация и цены удивят даже опытных автолюбителей. Откройте новые возможности для вашего автомобиля.Читать далее
-
23.11.2025, 19:59
НЕЙВА Classic 2025: новый уровень комфорта и пространства в жилом прицепе
НЕЙВА Classic 2025 года удивляет свежим подходом к организации внутреннего пространства. Улучшенная эргономика и новые решения для комфорта. Внутри стало просторнее, а готовить еду теперь можно в любую погоду. Узнайте, чем еще удивит обновленный прицеп.Читать далее
-
23.11.2025, 19:17
Уникальный кастом BMW R 80 Scrambler из Шотландии: преображение классики в шедевр
В Шотландии мастера JM Customs создали поразительный кастом-байк на базе BMW R 80. Проект выполнен для клиента из Белфаста и стал настоящим украшением коллекции. Мастерская уже не работает, но их работы до сих пор вызывают восхищение. Узнайте, как классический мотоцикл превратился в произведение искусства.Читать далее
-
23.11.2025, 19:08
Уникальный дом на колесах 4x4 на базе Mercedes-Benz 2025 года для настоящих путешественников
Переосмысленный подход к созданию автодомов удивляет сочетанием практичности и уюта. В основе лежит свежий Mercedes-Benz с полным приводом. Внутри – максимум комфорта и современные решения. Этот проект точно не оставит равнодушными поклонников автопутешествий. Узнайте, чем он выделяется среди других.Читать далее
-
23.11.2025, 16:48
Pixel Tiny Home: компактный дом с рабочей зоной для жизни и работы на колесах
Pixel Tiny Home создан для тех, кто ценит свободу и комфорт. В нем нет лестниц и сложных конструкций. Просторная планировка делает дом удобным для жизни и работы. Узнайте, почему такие дома становятся все популярнее в 2025 году.Читать далее
-
23.11.2025, 11:33
Одна педаль вместо двух: как работает режим вождения на электромобилях
Электромобили меняют привычные правила управления. Водителям приходится осваивать новые приемы. Один из них — езда с одной педалью. Как это работает и почему становится популярным? Разбираемся в деталях, не раскрывая всех секретов.Читать далее
-
23.11.2025, 11:12
Мини-дом Mobi Fantasy: белоснежный интерьер и комфорт для шести гостей
Mobi Fantasy удивляет сочетанием воздушного дизайна и практичности. Внешне он компактен, но внутри просторен. Белоснежный интерьер создает ощущение легкости. Дом рассчитан на шестерых гостей. Оборудован современной кухней и стильной ванной. Узнайте, чем еще он способен удивить.Читать далее
-
23.11.2025, 10:42
Tischer превращает VW Transporter в уникальный автодом, разделяя кузов пополам
На рынке много необычных автодомов, но этот проект выделяется. Немцы предлагают радикально изменить VW Transporter. Для установки жилого модуля придется распрощаться с задней частью кузова. Как это работает и зачем такие жертвы? Ответы в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 10:18
Как открутить прикипевшую сливную пробку картера без лишних проблем
Сливная пробка картера может стать настоящей проблемой для автолюбителя. В статье рассказываем, как справиться с закисшей деталью, какие инструменты использовать и на что обратить внимание, чтобы не повредить двигатель. Узнайте, как избежать ошибок и не попасть на дорогой ремонт.Читать далее
-
23.11.2025, 09:00
Мороз не страшен: как быстро и безопасно открыть замерзший автомобиль
Зима снова застала врасплох. Водители столкнулись с обледенением. Замки и двери не открываются. Узнайте, как решить эту проблему. Эти советы помогут избежать ремонта.Читать далее
Похожие материалы
-
23.11.2025, 20:19
Модуль STEALTH 1500 для пикапов: комфортный автодом с автономией и быстрым монтажом
Узнайте о модуле STEALTH 1500 для среднеразмерных пикапов. Он создан для путешествий и работы. Внутри – все для автономной жизни. Комплектация и цены удивят даже опытных автолюбителей. Откройте новые возможности для вашего автомобиля.Читать далее
-
23.11.2025, 19:59
НЕЙВА Classic 2025: новый уровень комфорта и пространства в жилом прицепе
НЕЙВА Classic 2025 года удивляет свежим подходом к организации внутреннего пространства. Улучшенная эргономика и новые решения для комфорта. Внутри стало просторнее, а готовить еду теперь можно в любую погоду. Узнайте, чем еще удивит обновленный прицеп.Читать далее
-
23.11.2025, 19:17
Уникальный кастом BMW R 80 Scrambler из Шотландии: преображение классики в шедевр
В Шотландии мастера JM Customs создали поразительный кастом-байк на базе BMW R 80. Проект выполнен для клиента из Белфаста и стал настоящим украшением коллекции. Мастерская уже не работает, но их работы до сих пор вызывают восхищение. Узнайте, как классический мотоцикл превратился в произведение искусства.Читать далее
-
23.11.2025, 19:08
Уникальный дом на колесах 4x4 на базе Mercedes-Benz 2025 года для настоящих путешественников
Переосмысленный подход к созданию автодомов удивляет сочетанием практичности и уюта. В основе лежит свежий Mercedes-Benz с полным приводом. Внутри – максимум комфорта и современные решения. Этот проект точно не оставит равнодушными поклонников автопутешествий. Узнайте, чем он выделяется среди других.Читать далее
-
23.11.2025, 16:48
Pixel Tiny Home: компактный дом с рабочей зоной для жизни и работы на колесах
Pixel Tiny Home создан для тех, кто ценит свободу и комфорт. В нем нет лестниц и сложных конструкций. Просторная планировка делает дом удобным для жизни и работы. Узнайте, почему такие дома становятся все популярнее в 2025 году.Читать далее
-
23.11.2025, 11:33
Одна педаль вместо двух: как работает режим вождения на электромобилях
Электромобили меняют привычные правила управления. Водителям приходится осваивать новые приемы. Один из них — езда с одной педалью. Как это работает и почему становится популярным? Разбираемся в деталях, не раскрывая всех секретов.Читать далее
-
23.11.2025, 11:12
Мини-дом Mobi Fantasy: белоснежный интерьер и комфорт для шести гостей
Mobi Fantasy удивляет сочетанием воздушного дизайна и практичности. Внешне он компактен, но внутри просторен. Белоснежный интерьер создает ощущение легкости. Дом рассчитан на шестерых гостей. Оборудован современной кухней и стильной ванной. Узнайте, чем еще он способен удивить.Читать далее
-
23.11.2025, 10:42
Tischer превращает VW Transporter в уникальный автодом, разделяя кузов пополам
На рынке много необычных автодомов, но этот проект выделяется. Немцы предлагают радикально изменить VW Transporter. Для установки жилого модуля придется распрощаться с задней частью кузова. Как это работает и зачем такие жертвы? Ответы в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 10:18
Как открутить прикипевшую сливную пробку картера без лишних проблем
Сливная пробка картера может стать настоящей проблемой для автолюбителя. В статье рассказываем, как справиться с закисшей деталью, какие инструменты использовать и на что обратить внимание, чтобы не повредить двигатель. Узнайте, как избежать ошибок и не попасть на дорогой ремонт.Читать далее
-
23.11.2025, 09:00
Мороз не страшен: как быстро и безопасно открыть замерзший автомобиль
Зима снова застала врасплох. Водители столкнулись с обледенением. Замки и двери не открываются. Узнайте, как решить эту проблему. Эти советы помогут избежать ремонта.Читать далее
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 1 358 000 РMercedes C-класс 2010 в Москве