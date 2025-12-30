ЗИЛ: от первых грузовиков до легендарных лимузинов — история в деталях

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

30 декабря 2025, 17:27

Как московский завод ЗИЛ стал символом советского автопрома и лимузинов

Московский завод ЗИЛ прошел путь от мастерских до символа советского автопрома. В статье раскрываются малоизвестные факты о создании уникальных моделей. Узнайте, как рождались лимузины для первых лиц страны. История завода удивляет неожиданными поворотами и техническими открытиями.

Появление московского завода, который позже стал известен как ЗИЛ, связано с событиями начала XX века. В 1916 году в столице появились ремонтные мастерские, где вскоре начали собирать первые грузовики на базе итальянских комплектующих. Уже в 1917 году предприятие выпустило свои первые автомобили, а спустя несколько лет, в 1924-м, на свет вышел первый собственный грузовик - АМО-Ф-15. Производство было почти полностью ручным, что придавало каждой машине индивидуальность.

В начале 1930-х годов завод пережил масштабную реконструкцию и получил новое имя - Завод имени Сталина. Именно здесь в 1936 году появился первый серийный легковой автомобиль - ЗИС-101. Его внешний вид и технические решения были вдохновлены американскими автомобилями, что позволило создать по-настоящему представительский лимузин для советской элиты. Эти машины выпускались до начала Великой Отечественной войны, а затем производство было временно приостановлено.

После окончания войны завод вновь вернулся к выпуску легковых автомобилей. Первой послевоенной моделью стал ЗИС-110, который разрабатывался с учетом американских тенденций, но с учетом советских реалий. В 1950-х годах началась работа над новым поколением представительских автомобилей, и вскоре появился прототип с индексом 111. После переименования предприятия в честь Ивана Лихачева, модель стала называться ЗИЛ-111 и была представлена широкой публике на одной из крупнейших выставок страны.

Дизайн нового лимузина сочетал в себе черты американских автомобилей 1950-х годов, но при этом имел собственный характер. Второй прототип отличался более изысканным декором и новым фирменным знаком на капоте. Серийное производство ЗИЛ-111 стартовало в конце 1958 года. Эта модель стала первой в СССР, оснащенной двигателем V8, а также первой, где был установлен кондиционер - на модификации ЗИЛ-111А. Автомобиль получил гидроусилитель руля, электростеклоподъемники и усиленные тормоза, что делало его по-настоящему современным для своего времени.

В 1960 году линейка пополнилась парадным кабриолетом ЗИЛ-111В, который отличался мягкой крышей с автоматическим гидроприводом и хромированными рамами стекол. Всего было выпущено около двенадцати таких автомобилей, и один из них стал знаменитым благодаря встрече Юрия Гагарина после его возвращения из космоса. В начале 1960-х годов завод провел рестайлинг семейства, и на свет появился ЗИЛ-111Г с новой четырехфарной оптикой и измененной решеткой радиатора, напоминающей американские Cadillac того времени.

Финальной точкой в истории этой модели стал кабриолет 111Д, выпущенный ограниченным тиражом. Всего за несколько лет было собрано около 110 экземпляров третьего поколения, что значительно уступало объемам выпуска предыдущих моделей. В середине 1960-х завод начал работу над новым поколением - ЗИЛ-114, который стал последней полностью новой легковой моделью предприятия. Все последующие автомобили были лишь модификациями этой платформы, а попытка создать принципиально новый лимузин в 2012 году завершилась выпуском экспериментального ЗИЛ-4112Р.

Упомянутые марки: ЗИЛ
