13 февраля 2020, 18:15
Как может выглядеть лифтбек Renault Logan
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Фото: kolesa.ru/motor1.com
Недавно новый Renault Logan был замечен на юге Европы во время тестовых испытаний. Под плотным камуфляжем было трудно что-то рассмотреть, но было понятно, что силуэт прототипа новинки сильно изменился. Более вытянутый кузов и наклон стекла явно намекали на лифтбек. «Колеса.ру» пофантазировали на тему, как мог бы выглядеть новый лифтбек Renault Logan и выпустили рендер.
Фото: kolesa.ru/motor1.com
Фото: kolesa.ru/motor1.com
Фото: kolesa.ru/motor1.com
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Новый Renault Logan обретет совершенно иной кузов, он будет выполнен в стиле старших европейских моделей Renault, таких как Megane, Talisman и Koleos. На шпионских снимках видно, что у нового автомобиля появятся крупные горизонтальные фары, объединенные с решёткой радиатора. Новый «Логан» также сильно изменится в задней части.
В Европе известный нам Logan, продается под брендом Dacia. Новый автомобиль, скорее всего, будет собран на платформе CMF-B - точно такой же, как у Renault Clio, Captur и Nissan Juke II. Официальную мировую премьеру нового Logan ожидают на Парижском автосалоне этой осенью.
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Тест-драйв Renault Arkana: красавчик поневоле
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Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
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