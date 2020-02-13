Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
13 февраля 2020, 18:15

Как может выглядеть лифтбек Renault Logan

  • 518
  • 0
Фото: kolesa.ru/motor1.com
Недавно новый Renault Logan был замечен на юге Европы во время тестовых испытаний. Под плотным камуфляжем было трудно что-то рассмотреть, но было понятно, что силуэт прототипа новинки сильно изменился. Более вытянутый кузов и наклон стекла явно намекали на лифтбек. «Колеса.ру» пофантазировали на тему, как мог бы выглядеть новый лифтбек Renault Logan и выпустили рендер.
Как может выглядеть лифтбек Renault Logan

Фото: kolesa.ru/motor1.com

Как может выглядеть лифтбек Renault Logan

Фото: kolesa.ru/motor1.com

Как может выглядеть лифтбек Renault Logan

Фото: kolesa.ru/motor1.com

Как может выглядеть лифтбек Renault Logan
Как может выглядеть лифтбек Renault Logan
Как может выглядеть лифтбек Renault Logan
 
Ранее мы писали
Каким должен быть первый автомобиль? Каждый отвечает на этот вопрос по-своему. Одни уверены, что надо взять ...
Читать далее
Логан, который сегодня можно встретить в дилерских салонах в России, производится с 2013 года, это второе поколение модели. Бюджетный французский автомобиль представлен в четырех комплектациях. Цены на модельный ряд 2020 года начинаются от 596 тыс. рублей. Logan предлагают с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 82 л.с., 102 л.с. и 113 л.с.

Новый Renault Logan обретет совершенно иной кузов, он будет выполнен в стиле старших европейских моделей Renault, таких как Megane, Talisman и Koleos. На шпионских снимках видно, что у нового автомобиля появятся крупные горизонтальные фары, объединенные с решёткой радиатора. Новый «Логан» также сильно изменится в задней части.

В Европе известный нам Logan, продается под брендом Dacia. Новый автомобиль, скорее всего, будет собран на платформе CMF-B - точно такой же, как у Renault Clio, Captur и Nissan Juke II. Официальную мировую премьеру нового Logan ожидают на Парижском автосалоне этой осенью.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Renault Logan
Здорово мужики подскажите как открыть пасажирскую дверь рено когда не одна ручка не работает, а снять обшивку при закрытой двери проблемотично
Алексей
Что купить за 250 000 рублей?
За 250тыр нормальную короллу не найдешь.но иашина норм у самого 2005 год..180000 пробег но брал у родни одни руки...
Sokol
«Глас народа»: Ежик в тумане, или У деревенских фары на дровах»
Только муд... думают, что днём дальний не слепит... Ярким солнцем в глаза не прилетало?!
Д
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Рено
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
Повышение штрафов ПДД. Избавит ли от нарушений?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Renault Logan
Объявления о продаже Renault Logan
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 23 модели
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Как может выглядеть лифтбек Renault Logan
 {{material_128803}}Логан, который сегодня можно встретить в дилерских салонах в России, производится с 2013 года, это второе поколение модели. Бюджетный французский автомобиль представлен в четырех комплектациях. Цены на модельный ряд 2020 года начинаются от 596 тыс. рублей. Logan предлагают с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 82 л.с., 102 л.с. и 113 л.с.Новый Renault Logan обретет совершенно иной кузов, он будет выполнен в стиле старших европейских моделей Renault, таких как Megane, Talisman и Koleos. На шпионских снимках видно, что у нового автомобиля появятся крупные горизонтальные фары, объединенные с решёткой радиатора. Новый «Логан» также сильно изменится в задней части.В Европе известный нам Logan, продается под брендом Dacia. Новый автомобиль, скорее всего, будет собран на платформе CMF-B - точно такой же, как у Renault Clio, Captur и Nissan Juke II. Официальную мировую премьеру нового Logan ожидают на Парижском автосалоне этой осенью.
2020-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Липецк Новокузнецк Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться