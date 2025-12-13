Маленький G-Class: первые изображения и неожиданные детали – что скрывает Mercedes

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

13 декабря 2025, 06:06

Как может выглядеть новый Mercedes Baby G-Class по свежим рендерам и инсайдам

Как может выглядеть новый Mercedes Baby G-Class по свежим рендерам и инсайдам

Маленький G-Class: первые изображения и неожиданные детали – что скрывает Mercedes

Как может выглядеть новый Mercedes Baby G-Class по свежим рендерам и инсайдам

Свежие рендеры раскрывают возможный облик компактного внедорожника Mercedes. Ожидается электрическая версия, но не исключены гибрид и ДВС. Дизайн вдохновлен культовым G-Class, но с новыми деталями. Дата выхода и цена пока держатся в секрете.

Свежие рендеры раскрывают возможный облик компактного внедорожника Mercedes. Ожидается электрическая версия, но не исключены гибрид и ДВС. Дизайн вдохновлен культовым G-Class, но с новыми деталями. Дата выхода и цена пока держатся в секрете.

Mercedes готовит к выпуску совершенно новый компактный внедорожник, который уже окрестили Baby G-Class. Несмотря на то, что компания пока не раскрывает официальные изображения, в сети появились реалистичные рендеры, созданные на основе последних шпионских снимков. Эти изображения позволяют представить, каким может стать младший брат легендарного G-Class, сохранив узнаваемые черты, но в более компактном формате.

Внешний вид будущей новинки во многом повторяет классические линии большого Gelandewagen, однако заметно, что дизайнеры Mercedes стремятся сделать Baby G самостоятельной моделью. На рендерах видны характерные квадратные формы кузова, массивные колесные арки и вертикальные стойки, что сразу отсылает к культовому внедорожнику. При этом некоторые детали, например, необычные линии на дверях, скорее всего, не дойдут до серийной версии – они объясняются особенностями тестовых прототипов и временным пластиковым обвесом.

Передняя часть автомобиля пока остается загадкой из-за плотного камуфляжа на тестовых экземплярах. Тем не менее, судя по рендерам, фары сохранят фирменный стиль Mercedes, а вот решетка радиатора и бампер могут получить новые решения. Задняя часть выглядит более реалистично: расположение фонарей, форма бампера и ниша для номерного знака практически совпадают с тем, что можно ожидать от серийной машины. Интересная деталь – запасное колесо на двери багажника, которое, по мнению авторов рендеров, может оказаться не только декоративным элементом, но и, возможно, скрывать отсек для зарядного кабеля, как у электрического G 580.

Ожидается, что Baby G-Class дебютирует в электрической версии, но Mercedes не исключает появления гибридных и даже бензиновых модификаций. По слухам, в линейке может появиться как минимум один классический ДВС, возможно, в сочетании с электромотором – речь идет о 2,0-литровом двигателе с различными вариантами электрификации: от мягкого гибрида до полноценного PHEV. Такой подход позволит новинке конкурировать сразу в нескольких сегментах и привлечь широкую аудиторию.

Премьера Baby G-Class ожидается не раньше 2027 года, а в продаже модель может появиться уже к 2028-му. По предварительным оценкам, стоимость базовой версии составит около 100 тысяч долларов, что заметно ниже, чем у старшего G-Class, но все равно делает новинку недешевым удовольствием. Тем не менее, для поклонников марки это шанс получить культовый дизайн и современные технологии в более доступном и компактном формате.

Упомянутые модели: Mercedes G (от 11 500 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Казань Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться