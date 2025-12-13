Маленький G-Class: первые изображения и неожиданные детали – что скрывает Mercedes

Как может выглядеть новый Mercedes Baby G-Class по свежим рендерам и инсайдам

Свежие рендеры раскрывают возможный облик компактного внедорожника Mercedes. Ожидается электрическая версия, но не исключены гибрид и ДВС. Дизайн вдохновлен культовым G-Class, но с новыми деталями. Дата выхода и цена пока держатся в секрете.

Mercedes готовит к выпуску совершенно новый компактный внедорожник, который уже окрестили Baby G-Class. Несмотря на то, что компания пока не раскрывает официальные изображения, в сети появились реалистичные рендеры, созданные на основе последних шпионских снимков. Эти изображения позволяют представить, каким может стать младший брат легендарного G-Class, сохранив узнаваемые черты, но в более компактном формате.

Внешний вид будущей новинки во многом повторяет классические линии большого Gelandewagen, однако заметно, что дизайнеры Mercedes стремятся сделать Baby G самостоятельной моделью. На рендерах видны характерные квадратные формы кузова, массивные колесные арки и вертикальные стойки, что сразу отсылает к культовому внедорожнику. При этом некоторые детали, например, необычные линии на дверях, скорее всего, не дойдут до серийной версии – они объясняются особенностями тестовых прототипов и временным пластиковым обвесом.

Передняя часть автомобиля пока остается загадкой из-за плотного камуфляжа на тестовых экземплярах. Тем не менее, судя по рендерам, фары сохранят фирменный стиль Mercedes, а вот решетка радиатора и бампер могут получить новые решения. Задняя часть выглядит более реалистично: расположение фонарей, форма бампера и ниша для номерного знака практически совпадают с тем, что можно ожидать от серийной машины. Интересная деталь – запасное колесо на двери багажника, которое, по мнению авторов рендеров, может оказаться не только декоративным элементом, но и, возможно, скрывать отсек для зарядного кабеля, как у электрического G 580.

Ожидается, что Baby G-Class дебютирует в электрической версии, но Mercedes не исключает появления гибридных и даже бензиновых модификаций. По слухам, в линейке может появиться как минимум один классический ДВС, возможно, в сочетании с электромотором – речь идет о 2,0-литровом двигателе с различными вариантами электрификации: от мягкого гибрида до полноценного PHEV. Такой подход позволит новинке конкурировать сразу в нескольких сегментах и привлечь широкую аудиторию.

Премьера Baby G-Class ожидается не раньше 2027 года, а в продаже модель может появиться уже к 2028-му. По предварительным оценкам, стоимость базовой версии составит около 100 тысяч долларов, что заметно ниже, чем у старшего G-Class, но все равно делает новинку недешевым удовольствием. Тем не менее, для поклонников марки это шанс получить культовый дизайн и современные технологии в более доступном и компактном формате.