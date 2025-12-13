Маленький G-Class: первые изображения и неожиданные детали – что скрывает Mercedes

13 декабря 2025, 06:06
Как может выглядеть новый Mercedes Baby G-Class по свежим рендерам и инсайдам
Как может выглядеть новый Mercedes Baby G-Class по свежим рендерам и инсайдам
Свежие рендеры раскрывают возможный облик компактного внедорожника Mercedes. Ожидается электрическая версия, но не исключены гибрид и ДВС. Дизайн вдохновлен культовым G-Class, но с новыми деталями. Дата выхода и цена пока держатся в секрете.
Mercedes готовит к выпуску совершенно новый компактный внедорожник, который уже окрестили Baby G-Class. Несмотря на то, что компания пока не раскрывает официальные изображения, в сети появились реалистичные рендеры, созданные на основе последних шпионских снимков. Эти изображения позволяют представить, каким может стать младший брат легендарного G-Class, сохранив узнаваемые черты, но в более компактном формате.
Внешний вид будущей новинки во многом повторяет классические линии большого Gelandewagen, однако заметно, что дизайнеры Mercedes стремятся сделать Baby G самостоятельной моделью. На рендерах видны характерные квадратные формы кузова, массивные колесные арки и вертикальные стойки, что сразу отсылает к культовому внедорожнику. При этом некоторые детали, например, необычные линии на дверях, скорее всего, не дойдут до серийной версии – они объясняются особенностями тестовых прототипов и временным пластиковым обвесом.
Передняя часть автомобиля пока остается загадкой из-за плотного камуфляжа на тестовых экземплярах. Тем не менее, судя по рендерам, фары сохранят фирменный стиль Mercedes, а вот решетка радиатора и бампер могут получить новые решения. Задняя часть выглядит более реалистично: расположение фонарей, форма бампера и ниша для номерного знака практически совпадают с тем, что можно ожидать от серийной машины. Интересная деталь – запасное колесо на двери багажника, которое, по мнению авторов рендеров, может оказаться не только декоративным элементом, но и, возможно, скрывать отсек для зарядного кабеля, как у электрического G 580.
Ожидается, что Baby G-Class дебютирует в электрической версии, но Mercedes не исключает появления гибридных и даже бензиновых модификаций. По слухам, в линейке может появиться как минимум один классический ДВС, возможно, в сочетании с электромотором – речь идет о 2,0-литровом двигателе с различными вариантами электрификации: от мягкого гибрида до полноценного PHEV. Такой подход позволит новинке конкурировать сразу в нескольких сегментах и привлечь широкую аудиторию.
Премьера Baby G-Class ожидается не раньше 2027 года, а в продаже модель может появиться уже к 2028-му. По предварительным оценкам, стоимость базовой версии составит около 100 тысяч долларов, что заметно ниже, чем у старшего G-Class, но все равно делает новинку недешевым удовольствием. Тем не менее, для поклонников марки это шанс получить культовый дизайн и современные технологии в более доступном и компактном формате.
Похожие материалы Мерседес
-
13.12.2025, 05:21
Фиолетовый Mercedes-AMG G 63 от Brabus с широким обвесом и дисками Forgiato
Фиолетовый Mercedes-AMG G 63 с обвесом Brabus и дисками Forgiato удивляет сочетанием дерзкого стиля и элегантности. Такой автомобиль нечасто встретишь на дорогах. Внутри могут скрываться доработки, но подробности держатся в секрете. Узнайте, чем еще выделяется этот уникальный внедорожник.Читать далее
-
11.12.2025, 19:37
Mercedes готовит компактный G-Class: первые тесты и рендеры нового внедорожника
Mercedes-Benz работает над уменьшенной версией G-Class. Прототипы уже замечены на дорогах. Подробности о проекте держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает. Ожидается, что модель удивит поклонников марки.Читать далее
-
06.12.2025, 14:56
TopCar превратил Mercedes-AMG G 63 в агрессивный внедорожник с карбоновым обвесом
TopCar Design кардинально изменил Mercedes-AMG G 63. Внедорожник получил агрессивный облик и множество новых деталей. Использованы карбоновые элементы и уникальные решения. Внутри осталась классика, а вот снаружи – настоящий шоу-стоппер. Что еще скрывает этот проект?Читать далее
-
20.10.2025, 14:36
Электрический Mercedes-Benz G580: новые технологии для бездорожья и города
Внедорожник получил необычные функции и свежий подход. В салоне — цифровые технологии. Вождение стало проще и интереснее. Ожидайте неожиданных впечатлений.Читать далее
-
21.09.2025, 08:14
Mercedes-AMG G 63 готовит кабриолет: новый кузов для легенды
Mercedes работает над необычной версией G 63. Ожидается появление кабриолета. Новинка удивит поклонников марки. Подробности о планах производителя читайте далее.Читать далее
-
14.09.2025, 11:09
Мюнхенский автосалон 2025 показал будущее: от мини-Гелика до преемника Audi TT
Мюнхенская выставка удивила громкими премьерами. Немецкие гиганты показали свое будущее. Китайские бренды готовят серьезную конкуренцию. Расскажем о самых ярких дебютах масштабного автосалона. Читать далее
-
10.08.2025, 15:04
Электрический Mercedes-Benz G 580 с EQ Technology: цена на вторичке шокирует даже миллионеров
На рынке подержанных авто появился Mercedes-Benz G 580 с EQ Technology — электрическая версия легендарного G-Class. Цена и комплектация этого внедорожника способны удивить даже самых искушенных автолюбителей. Разбираемся, за что просят почти 200 тысяч евро.Читать далее
-
21.06.2025, 08:03
Mansory показала Mercedes G-Class с безумным дизайном
Тюнинг-ателье Mansory, известное своими экстравагантными доработками автомобилей, представило новый проект на базе Mercedes G-Class. На этот раз специалисты из Швейцарии объединили усилия с популярным американским художником стрит-арта Алеком Монополи (Alec Monopoly).Читать далее
-
05.12.2024, 07:23
Новый автомобиль Папы Римского может делать танковый разворот
Компания Mercedes-Benz уже не в первый раз поставляет свои автомобили Ватикану. Но нынешний «папамобиль» на базе нового «Геленвагена» стал первым электрическим «Мерседесом» понтифика и единственным, способным выполнить танковый разворот.Читать далее
-
24.04.2024, 08:04
Новый Mercedes-Benz G-Class удивил своими характеристиками
Компания Mercedes-Benz представила внедорожник G-Class нового поколения. Вместо двигателя внутреннего сгорания он получил по одному электромотору на каждое колесо и превосходит предшественника по ряду показателей.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
13.12.2025, 05:21
Фиолетовый Mercedes-AMG G 63 от Brabus с широким обвесом и дисками Forgiato
Фиолетовый Mercedes-AMG G 63 с обвесом Brabus и дисками Forgiato удивляет сочетанием дерзкого стиля и элегантности. Такой автомобиль нечасто встретишь на дорогах. Внутри могут скрываться доработки, но подробности держатся в секрете. Узнайте, чем еще выделяется этот уникальный внедорожник.Читать далее
-
11.12.2025, 19:37
Mercedes готовит компактный G-Class: первые тесты и рендеры нового внедорожника
Mercedes-Benz работает над уменьшенной версией G-Class. Прототипы уже замечены на дорогах. Подробности о проекте держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает. Ожидается, что модель удивит поклонников марки.Читать далее
-
06.12.2025, 14:56
TopCar превратил Mercedes-AMG G 63 в агрессивный внедорожник с карбоновым обвесом
TopCar Design кардинально изменил Mercedes-AMG G 63. Внедорожник получил агрессивный облик и множество новых деталей. Использованы карбоновые элементы и уникальные решения. Внутри осталась классика, а вот снаружи – настоящий шоу-стоппер. Что еще скрывает этот проект?Читать далее
-
20.10.2025, 14:36
Электрический Mercedes-Benz G580: новые технологии для бездорожья и города
Внедорожник получил необычные функции и свежий подход. В салоне — цифровые технологии. Вождение стало проще и интереснее. Ожидайте неожиданных впечатлений.Читать далее
-
21.09.2025, 08:14
Mercedes-AMG G 63 готовит кабриолет: новый кузов для легенды
Mercedes работает над необычной версией G 63. Ожидается появление кабриолета. Новинка удивит поклонников марки. Подробности о планах производителя читайте далее.Читать далее
-
14.09.2025, 11:09
Мюнхенский автосалон 2025 показал будущее: от мини-Гелика до преемника Audi TT
Мюнхенская выставка удивила громкими премьерами. Немецкие гиганты показали свое будущее. Китайские бренды готовят серьезную конкуренцию. Расскажем о самых ярких дебютах масштабного автосалона. Читать далее
-
10.08.2025, 15:04
Электрический Mercedes-Benz G 580 с EQ Technology: цена на вторичке шокирует даже миллионеров
На рынке подержанных авто появился Mercedes-Benz G 580 с EQ Technology — электрическая версия легендарного G-Class. Цена и комплектация этого внедорожника способны удивить даже самых искушенных автолюбителей. Разбираемся, за что просят почти 200 тысяч евро.Читать далее
-
21.06.2025, 08:03
Mansory показала Mercedes G-Class с безумным дизайном
Тюнинг-ателье Mansory, известное своими экстравагантными доработками автомобилей, представило новый проект на базе Mercedes G-Class. На этот раз специалисты из Швейцарии объединили усилия с популярным американским художником стрит-арта Алеком Монополи (Alec Monopoly).Читать далее
-
05.12.2024, 07:23
Новый автомобиль Папы Римского может делать танковый разворот
Компания Mercedes-Benz уже не в первый раз поставляет свои автомобили Ватикану. Но нынешний «папамобиль» на базе нового «Геленвагена» стал первым электрическим «Мерседесом» понтифика и единственным, способным выполнить танковый разворот.Читать далее
-
24.04.2024, 08:04
Новый Mercedes-Benz G-Class удивил своими характеристиками
Компания Mercedes-Benz представила внедорожник G-Class нового поколения. Вместо двигателя внутреннего сгорания он получил по одному электромотору на каждое колесо и превосходит предшественника по ряду показателей.Читать далее
- 24 300 000 РMercedes G-класс AMG 2022 в Москве
- 29 990 000 РMercedes G-класс 1979 в Москве
- 53 000 000 РMercedes G-класс AMG 2025 в Москве
- 26 000 000 РMercedes G-класс AMG 2024 в Москве
- 69 990 000 РMercedes G-класс AMG 2020 в Москве
- 40 127 600 РMercedes G-класс AMG 2025 в Москве
- 34 100 000 РMercedes G-класс AMG 2025 в Москве
- 33 680 000 РMercedes G-класс AMG 2025 в Москве
- 28 990 000 РMercedes G-класс AMG 2021 в Москве
- 70 000 000 РMercedes G-класс AMG 2025 в Москве