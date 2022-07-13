Как можно провести бесплатную диагностику Chery у дилера?

Дистрибьютор предлагает без взимания с клиента дополнительной платы провести диагностику в следующем объеме:

• проверка работы системы кондиционирования;

• проверка работоспособности световых приборов;

• проверка состояния тормозных колодок, дисков, шлангов;

• проверка состояния шаровых опор;

• проверка состояния рычагов, втулок, сайлент-блоков рычагов;

• визуальная проверка амортизаторов, стоек стабилизаторов;

• визуальная проверка состояния пыльников ШРУСов, амортизаторов;

• визуальная проверка состояния выхлопной системы;

• проверка состояния ШРУСов, приводов, подшипников ступиц;

• проверка состояния шин: глубины протектора, давления в шинах;

• визуальная проверка автомобиля на подъемнике на предмет течи технических жидкостей.

При этом есть небольшое условие со стороны дистрибьютора: наличие регистрации в мобильном приложении My Chery. Приложение доступно для скачивания в App Store или Google Play.

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