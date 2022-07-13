Как можно провести бесплатную диагностику Chery у дилера?
Дистрибьютор предлагает без взимания с клиента дополнительной платы провести диагностику в следующем объеме:
• проверка работы системы кондиционирования;
• проверка работоспособности световых приборов;
• проверка состояния тормозных колодок, дисков, шлангов;
• проверка состояния шаровых опор;
• проверка состояния рычагов, втулок, сайлент-блоков рычагов;
• визуальная проверка амортизаторов, стоек стабилизаторов;
• визуальная проверка состояния пыльников ШРУСов, амортизаторов;
• визуальная проверка состояния выхлопной системы;
• проверка состояния ШРУСов, приводов, подшипников ступиц;
• проверка состояния шин: глубины протектора, давления в шинах;
• визуальная проверка автомобиля на подъемнике на предмет течи технических жидкостей.
При этом есть небольшое условие со стороны дистрибьютора: наличие регистрации в мобильном приложении My Chery. Приложение доступно для скачивания в App Store или Google Play.
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15.07.2022, 14:47
Дилеры Lada приглашают в гости, обещая «Сервис легких дорог»
В период c 15 июля по 15 сентября 2022 года официальные дилеры Lada реализуют новую комплексную программу «Сервис легких дорог», позволяющую провести ремонт или техобслуживание на выгодных условиях.Читать далее
-
11.07.2022, 18:07
Автовладельцы стали экономить на запчастях. Это временно или уже навсегда?
Так называемая возобновляемость автомобилей в России, в силу всем известных причин, сегодня низкая. По этой самой причине средний возраст отечественного автопарка автоматически увеличивается - это приводит к росту спроса на сервисное обслуживание. Читать далее
-
06.07.2022, 14:19
Как надо обслуживать автомобиль, если на улице жара
В одних регионах температура «за тридцать» сошла на нет, в других, наоборот, только-только установилась. Жаркое лето - испытание не только для людей, но и для автомобильной техники. Как живем, коллеги-автомобилисты?Читать далее
-
05.07.2022, 17:44
Как слить отработавшее моторное масло до последней капли?
Без масла автомобильный двигатель проживет крайне недолго. Масло, как известно, выполняет роль смазки, и не только: оно еще очищает поверхности внутренних деталей и охлаждает их. Читать далее
-
01.07.2022, 13:45
Параллельный импорт хорош как временная мера, и почему он не решает проблему в целом?
В настоящее время на отечественном автомобильном рынке наблюдается дефицит автомобилей. Дилерских складских запасов хватит до конца 2022 года. И это с учетом того, что в ДЦ еще останутся машины, без учета альтернативных каналов доставки.Читать далее
-
30.06.2022, 08:25
Эксперт назвал автомобили, которым не страшен дефицит запчастей
Ряд зарубежных производителей прекратили поставлять в Россию комплектующие и расходные материалы для автомобилей. Некоторые автомобилисты уже сейчас начинают ощущать дефицит необходимых для ремонта запчастей.Читать далее
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