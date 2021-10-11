Как можно сэкономить на автосервисе (и защитить себя от инфляции)
Оно и понятно: даже выпускаемые в России автомобили имеют огромное число импортных комплектующих, которые привозят из-за границы. Поэтому многие покупатели машин опасаются, что в будущем обслуживание их «железных коней» будет стоить слишком дорого. И больше всего переживают владельцы бизнеса, ведь они должны планировать свои расходы.
В компании Renault прекрасно понимают своих клиентов. И поэтому запустили специальную программу – сервисный контракт Renault, благодаря которому можно зафиксировать стоимость технического обслуживания в момент заключения договора, и она не изменится в течение срока его действия.
Сразу на 4 года
Смысл сервисного контракта в следующем: владелец автомобиля Renault может купить пакет предоплаченных технических обслуживаний, которые рекомендуется делать раз в год или каждый 15 000 км (смотря что наступит раньше). И затем его уже не будет волновать стоимость работ – можно будет просто приехать к любому официальному дилеру, оставить автомобиль для проведения сервисных работ и забрать уже обслуженную машину. При этом важно отметить, что все работы проводятся в соответствии с рекомендациями изготовителя, а при работе используются исключительно оригинальные запчасти.
На выбор предлагается несколько программ на 2, 3 или сразу 4 года с общим пробегом 30 000, 45 000 или 60 000 км. При этом действие сервисного контракта закончится лишь после того, как будет выполнено одно из условий: истечет срок договора или автомобиль достигнет максимального пробега.
А теперь самое интересное. Сервисный контракт можно купить не только для новых автомобилей до проведения первого регламентного технического обслуживания, а также до достижения автомобилем возраста 1 год с даты первой покупки. Контракт доступен и для машин с пробегом в возрасте от 3-х до 7 лет (называется такая программа Renault PACK). В этом случае клиенту доступны две замены масла и масляного фильтра, две замены воздушного фильтра, две замены салонного фильтра, одна замена свечей зажигания или топливного фильтра (для автомобилей с дизельным двигателем), а также дополнительные выгоды на ряд работ: замену ремня ГРМ, жидкостей, а также очистку системы кондиционирования.
Продайте машину подороже
Сервисный контракт Renault имеет одну важную особенность – он остается в силе при продаже машины. Если вы будете продавать машину, например, через три года, имея четырехлетний сервисный контракт, то покупателю будет очень приятно приобрести машину с подобным сервисным продуктом. Кроме того, он будет уверен, что ваш автомобиль вовремя проходил все необходимые работы в официальном сервисе и имеет исключительно оригинальные запчасти. Кстати, проверить был ли у машины сервисный контракт Renault можно у любого официального дилера на территории России.
В условиях нестабильности курсов валют сервисный контракт Renault можно рассматривать как надежное преимущество. Заплатив один раз сейчас вы можете защитить себя от роста цен на несколько лет вперед и гарантировать, что автомобиль будет получать лучшее сервисное обслуживание у официальных дилеров с использованием оригинальных запчастей. Вне зависимости от того, сколько они будут стоить в будущем.
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