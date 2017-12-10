Как мы покупали машины в ноябре 2017 года
К ноябрю 2016 года прирост составил 15%, при этом большое количество брендов превысило его в разы. Агрессивный «плюс» (+452%) продемонстрировал Genesis, являющийся премиум-отделением массовой марки Hyundai: 116 проданных седанов текущего ноября против 21 экземпляра годом ранее. Следом идет китайский Foton (394%, или 79 авто против 16). Замыкает тройку рекордсменов узбекский Ravon (+336%, 1831 авто против 420).
«Серебро» и «бронзу» в общекомандном ноябрьском первенстве заняли «корейцы». Ребята из Kia реализовали 16 106 новых автомобилей (+10%), а вот парни из Hyundai в коем-то веке умудрились уйти в «минус» (-3% и 15284 ед.). Бомбу под продажи Hyundai положил Solaris, тот самый, что много лет подряд стоял на позициях российского бестселлера. Месяц назад выбор в пользу этого «бюджетника» сделали 5299 россиян, притом что в ноябре 2016-го Solaris выбрали 8259 наших соотечественников. Лучше «Солариса» сегодня выступил компактный кроссовер Creta (4 место в списке и 5758 авто). Лидером же продаж оказался бюджетный Kia Rio (8180 ед. и -228 машин к ноябрю 2016 года).
В секторе дорогих элитных машин новаций нет: первая тройка по-прежнему состоит из грандов Mercedes-Benz, BMW и Lexus. Причем, если первые два бренда закончили месяц с положительным результатом (+15% и +19% соответственно), то у «Лексуса» зафиксирован «минус» (-1%). Отрицательные продажи в сегменте «премуим» показали и другие марки, в частности, Land Rover (-2%), Infiniti (-21%), Jaguar (-33%), Cadillac (-25%), отчасти Smart, как «отпрыск» Mercedes-Benz (-21%).
«Разпогодилось», похоже, на французской территории. Citroen продал в минувшем месяце 305 новых машин, что на 13% больше АППГ, а Peugeot и вовсе сделал невозможное – 475 реализованных 475 автомобилей или +125% к ноябрю прошлого года.
Имена аутсайдеров озвучивать не так приятно, но необходимо. Тройка «снизу» выглядит следующим образом: HTM – 4 ед., Ssang Young – 13 ед. (+160%), Iveco – 25 ед. (-13%).
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Продажи ноября с 15-процентного роста относительно прошлого года – еще одна веха на пути восстановления российского рынка. Кумулятивные продажи за последние 11 месяцев приплюсовали 12% относительно такого же периода 2016 года. Было бы уместно вспомнить, что ровно год назад мы все еще имели кумулятивные минус 12%. Это достаточно ощутимый прогресс за короткое время. Остался один месяц до того момента, когда мы узнаем, насколько в конечном итоге хорош был прошедший год, и где находится стартовая линия 2018 года
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Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ
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