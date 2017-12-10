10 декабря 2017, 16:28

Как мы покупали машины в ноябре 2017 года

Российский авторынок продолжает показывать положительную динамику. Согласно только что опубликованным данным Комитета автопроизводителей АЕБ, в ноябре 2017-го усилиями всех официально присутствующих в стране автоконцернов реализовано 152 259 новых автомобилей. Напомним, что октябрьский результат был чуть меньше – 148 597 ед.
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Как мы покупали машины в ноябре 2017 года

К ноябрю 2016 года прирост составил 15%, при этом большое количество брендов превысило его в разы. Агрессивный «плюс» (+452%) продемонстрировал Genesis, являющийся премиум-отделением массовой марки Hyundai: 116 проданных седанов текущего ноября против 21 экземпляра годом ранее. Следом идет китайский Foton (394%, или 79 авто против 16). Замыкает тройку рекордсменов узбекский Ravon (+336%, 1831 авто против 420).

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Процентный прирост продаж указанных марок впечатляет, но конкретные цифры покинувших автосалоны машин, простите, мизерные. И в этом плане всем трем азиатам еще ох, как далеко до настоящих лидеров рынка. Они в ноябре все те же, без каких-либо рокировок. Флагман – отечественный «АвтоВАЗ», сумевший продать через своих продавцов 29 163 автомобиля, или +14% к ноябрю 2016-го). Сразу две вазовские малолитражки разместились в ТОП-5 наиболее успешных моделей – Vesta (2 место и 8 066 ед.) и Granta (3 место и 7474 ед.).

«Серебро» и «бронзу» в общекомандном ноябрьском первенстве заняли «корейцы». Ребята из Kia реализовали 16 106 новых автомобилей (+10%), а вот парни из Hyundai в коем-то веке умудрились уйти в «минус» (-3% и 15284 ед.). Бомбу под продажи Hyundai положил Solaris, тот самый, что много лет подряд стоял на позициях российского бестселлера. Месяц назад выбор в пользу этого «бюджетника» сделали 5299 россиян, притом что в ноябре 2016-го Solaris выбрали 8259 наших соотечественников. Лучше «Солариса» сегодня выступил компактный кроссовер Creta (4 место в списке и 5758 авто). Лидером же продаж оказался бюджетный Kia Rio (8180 ед. и -228 машин к ноябрю 2016 года).  

В секторе дорогих элитных машин новаций нет: первая тройка по-прежнему состоит из грандов Mercedes-Benz, BMW и Lexus. Причем, если первые два бренда закончили месяц с положительным результатом (+15% и +19% соответственно), то у «Лексуса» зафиксирован «минус» (-1%). Отрицательные продажи в сегменте «премуим» показали и другие марки, в частности, Land Rover (-2%), Infiniti (-21%), Jaguar (-33%), Cadillac (-25%), отчасти Smart, как «отпрыск» Mercedes-Benz (-21%).

 
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Без ощутимых перемен и на «китайском» направлении. Позиции Lifan не подлежат пересмотру. В ноябре 2017-го дилерские центры компании продали 1750 ед., и это хоть небольшой, но все же «минус» (-3%). 604 экз. от Сhery – слабая заявка на чемпионство среди земляков. При этом показатели других китайских компаний еще слабее: Haval – 204 авто, Geely – 169, DFM – 152, Changan – 116, Zotye – 88 ед.

«Разпогодилось», похоже, на французской территории. Citroen продал в минувшем месяце 305 новых машин, что на 13% больше АППГ, а Peugeot и вовсе сделал невозможное – 475 реализованных 475 автомобилей или  +125% к ноябрю прошлого года. 

Имена аутсайдеров озвучивать не так приятно, но необходимо. Тройка «снизу» выглядит следующим образом: HTM – 4 ед., Ssang Young – 13 ед. (+160%), Iveco – 25 ед. (-13%).  

Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ « Продажи ноября с 15-процентного роста относительно прошлого года – еще одна веха на пути восстановления российского рынка. Кумулятивные продажи за последние 11 месяцев приплюсовали 12% относительно такого же периода 2016 года. Было бы уместно вспомнить, что ровно год назад мы все еще имели кумулятивные минус 12%. Это достаточно ощутимый прогресс за короткое время. Остался один месяц до того момента, когда мы узнаем, насколько в конечном итоге хорош был прошедший год, и где находится стартовая линия 2018 года »
Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ

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Как мы покупали машины в ноябре 2017 года
К ноябрю 2016 года прирост составил 15%, при этом большое количество брендов превысило его в разы. Агрессивный «плюс» (+452%) продемонстрировал Genesis, являющийся премиум-отделением массовой марки Hyundai: 116 проданных седанов текущего ноября против 21 экземпляра годом ранее. Следом идет китайский Foton (394%, или 79 авто против 16). Замыкает тройку рекордсменов узбекский Ravon (+336%, 1831 авто против 420).{{material_121837}} Процентный прирост продаж указанных марок впечатляет, но конкретные цифры покинувших автосалоны машин, простите, мизерные. И в этом плане всем трем азиатам еще ох, как далеко до настоящих лидеров рынка. Они в ноябре все те же, без каких-либо рокировок. Флагман – отечественный «АвтоВАЗ», сумевший продать через своих продавцов 29 163 автомобиля, или +14% к ноябрю 2016-го). Сразу две вазовские малолитражки разместились в ТОП-5 наиболее успешных моделей – Vesta (2 место и 8 066 ед.) и Granta (3 место и 7474 ед.). «Серебро» и «бронзу» в общекомандном ноябрьском первенстве заняли «корейцы». Ребята из Kia реализовали 16 106 новых автомобилей (+10%), а вот парни из Hyundai в коем-то веке умудрились уйти в «минус» (-3% и 15284 ед.). Бомбу под продажи Hyundai положил Solaris, тот самый, что много лет подряд стоял на позициях российского бестселлера. Месяц назад выбор в пользу этого «бюджетника» сделали 5299 россиян, притом что в ноябре 2016-го Solaris выбрали 8259 наших соотечественников. Лучше «Солариса» сегодня выступил компактный кроссовер Creta (4 место в списке и 5758 авто). Лидером же продаж оказался бюджетный Kia Rio (8180 ед. и -228 машин к ноябрю 2016 года).   В секторе дорогих элитных машин новаций нет: первая тройка по-прежнему состоит из грандов Mercedes-Benz, BMW и Lexus. Причем, если первые два бренда закончили месяц с положительным результатом (+15% и +19% соответственно), то у «Лексуса» зафиксирован «минус» (-1%). Отрицательные продажи в сегменте «премуим» показали и другие марки, в частности, Land Rover (-2%), Infiniti (-21%), Jaguar (-33%), Cadillac (-25%), отчасти Smart, как «отпрыск» Mercedes-Benz (-21%). {{gallery_62}} Без ощутимых перемен и на «китайском» направлении. Позиции Lifan не подлежат пересмотру. В ноябре 2017-го дилерские центры компании продали 1750 ед., и это хоть небольшой, но все же «минус» (-3%). 604 экз. от Сhery – слабая заявка на чемпионство среди земляков. При этом показатели других китайских компаний еще слабее: Haval – 204 авто, Geely – 169, DFM – 152, Changan – 116, Zotye – 88 ед.«Разпогодилось», похоже, на французской территории. Citroen продал в минувшем месяце 305 новых машин, что на 13% больше АППГ, а Peugeot и вовсе сделал невозможное – 475 реализованных 475 автомобилей или  +125% к ноябрю прошлого года.  Имена аутсайдеров озвучивать не так приятно, но необходимо. Тройка «снизу» выглядит следующим образом: HTM – 4 ед., Ssang Young – 13 ед. (+160%), Iveco – 25 ед. (-13%).   {{person_63_Продажи ноября с 15-процентного роста относительно прошлого года – еще одна веха на пути восстановления российского рынка. Кумулятивные продажи за последние 11 месяцев приплюсовали 12% относительно такого же периода 2016 года. Было бы уместно вспомнить, что ровно год назад мы все еще имели кумулятивные минус 12%. Это достаточно ощутимый прогресс за короткое время. Остался один месяц до того момента, когда мы узнаем, насколько в конечном итоге хорош был прошедший год, и где находится стартовая линия 2018 года}}
2017-12-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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