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19 января 2022, 17:57

Как мы проехали вокруг «теплого» Иссык-Куля 1200 км за рулем Renault Duster

Киргизский гаишник с надписью «ИИМ» на спине ведет меня к треноге с допотопной видеокамерой, тыкает в мутный экран, на котором изображен Renault Duster с московскими номерами, и твердит на еле уловимом русском: «Однако, превысил, уважаемый».
Фото: Renault
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: Renault

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: azattyk.org

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster

«Грешен, - отвечаю, - товарищ капитан. Знаю, что у вас всего «+10» к максимально разрешенной, банально не рассчитал, уж не обессудьте». Далее следует вполне дружественная беседа на все том же интернациональном языке о жизни, семье и дружбе народов, после чего замерзший от холодного горного ветра милиционер отпускает меня восвояси, видимо, довольный общением с инославным. 

Мне, признаться, капитан тоже пришелся по душе. Этакий добряк «от сохи», с детской непосредственностью, незлобием, умением выслушать и полным отсутствием желания «качать свои права». Я, признаться, как и все мы, соскучился по такому человеческому общению на дороге. «ИИМ» - это по-нашему МВД. У нас полиция, у них по-прежнему милиция. И, признаюсь, от этого слова как-то теплее.

«Гаишных» машин на дорогах северного Иссык-Куля много: одни снуют туда-сюда - патрулируют, вторые «секут» скорость на обочине – все как у нас. Но, что хорошо, их видно издалека, никакой а-ля «засады». В населенных пунктах встречаются стационарные камеры, больше 30-40 км/ч ехать не положено. Но с нашим-то русским авось ох, как хочется «втопить». Тем более что новый Duster с 1,3-литровым TCe позволяет наслаждаться динамикой в любых режимах. 

Renault Duster
От 1.3 л, 150 л.с
Новый от 889 990 до 2 257 000 Р
Кстати, тот гаишник, что меня остановил «за превышение», патрулировал на «Логане». Офицер, между прочим, проявил знание вопроса: «Машина собирается у вас, в России. Хороший машина. Надежный. Не один год езжу, не ломается совсем. «Дастер» тоже знаю, продается у нас. Тоже хороший машина, у брата такой».

Что ж, подумалось, «ромб» на кузове – своего рода, счастливый билет в мир киргизского дорожного трафика. Совсем не нервного, как в обеих российских столицах, но порой непредсказуемого. Нет, обгонять вас справа, по запыленной обочине на «Газели» никто и не подумает, это не Дагестан. Но вот обойти через сплошную, да еще и двойную – это как пиалу кумыса выпить, то есть сплошь и рядом. Самое удивительное, что гонки «на грани ПДД» происходят, не взирая на порой ужасное качество проезжей части. С этим в Киргизии беда. И если бы не всеядная «реновская» подвеска, мы бы с коллегой тоже не раз попали в неприятную ситуацию.

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: Renault

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster

Санаторный север

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Как жизнь отличается от расписания поездов на Курском вокзале, так и новый «Дастер» имеет массу отличий от ...
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Наше счастье, что четыре сотни километров от столичного Бишкека до восточного Каракола прошли практически по сухому асфальту: в воздухе +9+12 град., местами теплее. Небо голубое, как извечная мечта о суверенитете, солнышко. Справа - «теплое озеро» (так переводится «Иссык-Куль»), вокруг него величественные «клыки» Тянь-Шаня.

В один момент не выдержали, свернули к воде. Она чистая, по ладожским меркам совсем не холодная и чуть солоноватая. Где-то поблизости благоустроенные пляжи санаториев и пансионатов Чолпон-Аты, мекки местного курортного отдыха. Зимой, сами понимаете, не сезон, заселение слабенькое. А вот летом здесь битком - едут за размеренным и неторопливым отдыхом. К услугам отдыхающих масса вариантов за деньги, сопоставимые с ночлегом в белорусском санатории, но с богатым набором преимуществ.

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: Renault

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: issykkul.biz

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: issykkul.biz

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Иссык-кульские санатории расположены преимущественно на северном побережье. Здесь не так глубоко и опять же, вода «купальная». Вокруг озера много горячих источников, и вот в них-то как раз лучше окунаться зимой, чтобы «апосля» растереться снегом - летом будет жарковато. Максимальная глубина Иссык-Куля доподлинно не исследована, но официальный замер – 702 метра. Рыбу ловить можно, правда, не промысловым способом, а на удочку. Повезет – поймаете судака или форель. Последняя рыба, скажем так, неродная – завозная. Оттого и вела себя поначалу по-тамерлановски – слопала всю местную мелюзгу.

Клубничный рай

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Северная часть Кыргызстана является областью широко распространения каменных изваяний – памятников тюрков-кочевников ...
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Если ваша цель – Иссык-Куль, можно долететь до Тамчи. От этого маленького аэропорта рукой подать до любого из санаториев. Но все же большинство туристов летят до Бишкека и уже оттуда по прямой до озера. Удобно передвигаться на арендованном автомобиле. Только надо учесть, что международных прокатных контор в Киргизии нет, лишь местные, а это как повезет.

Зато на машине всегда можно свернуть к Башне Бурана (это самая древняя постройка в республике, о ней мы уже писали 4 года назад) или, например, заглянуть в Токмак, как сделали мы. Возможно, этот 70-тысячный город и не стоит внимания с точки зрения туристической точки, но раз уж мы его проехали, два слова в его копилку: в годы СССР в Токмаке вовсю работали промышленные предприятия, с развалом империи «хозяйство» пришло в упадок, много горожан переселились в Белгород, увезя с собой свои текстильные навыки.

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: Renault

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Сегодня небольшая текстильная фабрика возрождена, есть даже маленький стекольный заводик, выпускающий в том числе автостекла. Но основная гордость – сельское хозяйство. Близ Токмака много полей. Свеклу в советские времена завезли с Украины, и она сегодня неплохо плодоносит. Но ей все равно далеко до клубники – урожай вкусной и спелой ягоды снимают по 5-6 раз в год (главное, чтобы соседи-китайцы об этом не узнали).

Один мотор лучше другого

Заправок на дороге к Караколу предостаточно. Из «правильных» вам посоветуют АЗС Bishkek Petroleum и «Партнер Нефть» (экс-«Газпром Нефть»). Литр 95-го стоит порядка 63 сома (практически 1:1 к рублю), недешево. Но людям надо на чем-то передвигаться, вот и ездят - одни на стареньких «Ижах», другие на полноприводных «Лексусах». Немецкие «премиалы» - редкость, другие более-менее свежие иномарки встречаются преимущественно близ столицы.

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: Renault

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: Renault

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: Renault

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: Renault

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: Renault

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: Renault

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: Renault

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster

Renault Duster Style 1.3 CVT 4x4
1.3 л, 150 л.с
вариатор
0-100 - 10.4 с, 185 км/ч
4341 x 1804 x 1621 мм
полный
АИ-92, 7.2 л на 100 км
1 460 000 руб
Все характеристики
Среди разноликого киргизского транспорта Renault Duster сморится молодцом. И не важно, что «крутится» под вашим капотом: 1,5-литровый 109-сильный дизель или бензиновый 1,3-литровый TCe «о 150 кобылках». И тот, и другой прекрасно тянут с низов, только успевай переключать первую тройку передач механической «шестиступки», если речь идет о дизеле. В свою очередь вариатор X-Tronic (в паре с TCe) и вовсе «расслабуха»: перевел на старте рычаг в «D» и шуруй себе до самой остановки, только смотри в оба, на местные красоты.

Памяти Пржевальского

Каракол – главный город на востоке Киргизии. Здесь зима так зима. Снег чистый, искрящийся, как в деревнях России. Недаром местная «горнолыжка» считается лучшей в регионе, и поставить лыжи на кант в Каракол приезжают не только из сопредельного Казахстана, но и наши с вами соотечественники.

Есть тут и другие достопримечательности, главной из которых, безусловно, является музей Н.М. Пржевальского. Известный путешественник, географ и натуралист предпринял несколько экспедиций в Центральную Азию. Здесь, на берегу Иссык-Куля его могила и красивый памятник конца XIX века. Лошадь Пржевальского – это тоже о Николае Михайловиче; в музее есть чучело этого некрупного (размером с ослика) животного, вам расскажут и про нее, и про смелость генерал-майора, связавшего свою непродолжительную жизнь (умер в 49 лет) с опасными путешествиями.

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
А вот о чем не спешат громогласно вещать риторы, так это о 954-й испытательной базе противолодочного вооружения ВМФ России. Она расположена в местечке Койсары, пригороде Каракола, на берегу Иссык-Куля на высоте 1609 м над уровнем моря. База здесь аж с 1943 года и, что интересно, функционирует по сей день: в акватории озера испытывают образцы минного и торпедного вооружения, а также глубинные бомбы для нужд российского ВМФ. Но, вроде, мы слишком увлеклись…

Как на Марсе

Южное побережье Иссык-Куля – иная природа, другая атмосфера. Здесь больше колючек, меньше населенных пунктов, а, значит, и камер. Гоним постоянно «за сто», Duster позволяет это делать непринужденно. Пожалуй, впервые за рулем этого, когда-то самого популярного SUV в России, почувствовал себя комфортно. Вы, наверное, помните, наши публикации начала 2021-го. В них мы говорили, что новое поколение Duster обзавелось-таки долгожданными городскими комфорт-повадками. Так оно и есть: товарищ по экипажу просится за руль, дескать, время меняться, а ты жадничаешь, просишь проехать еще минут 15-20, потому как не устал и нравится.

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: Renault

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: Renault

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: Renault

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: Renault

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: Renault

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: Renault

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Ну да ладно: впереди знаменитый каньон «Сказка» со скалами причудливых оттенков красного, розового, оранжевого, желтого. Название легкое, детское, а пейзажи – взрослые, марсианские. Фотообъектив не передает всей красоты и на йоту. Здесь рекомендуется выйти из машины и побродить среди каменных драконов и замков, только следует быть осторожным – как-никак горы.

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Эрозия почвы, продолжающаяся тысячи лет, сделала свое дело: в каньоне возвышаются разнообразные причудливые фигуры из камня и глины. Некоторые из природных скульптур имеют свои названия. Пожалуй, самой узнаваемой является «Китайская стена», напоминающая знаменитый памятник архитектуры КНР. Зимой в ущелье практически нет снега и потому увидеть «Сказку» во всей красе можно в любое время года. Каньон находится недалеко от дороги и берега Иссык-Куля, значит, это неплохой вариант для расположения на пикник.

Зима – время короткого светового дня. Тьма накрывает местные красоты к 5 часам вечера, и ехать по местным дорогам, разбитый асфальт которых порой чередуется с вековой пылью, приходится чуть ли не вслепую. Утренняя заправка «до полного» через несколько сотен километров сигнализирует желтым делением на «приборке», мол, пора бы восполнить содержимое бака. Но мы с коллегой смотрим на показания навигатора, который свидетельствует: кровь из носу - надо дотянуть до отеля в Кочкорке 50 км.

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Как мы проехали вокруг теплого Иссык Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Врубаем круиз, почти воздушное прикосновение к педали акселератора, и малообъемный TCe вежливо экономит оставшиеся капли «95-го». Парни, что едут параллельно на дизельном «Дастере», о нашем голодании знать не знают – мотор на «тяжелом» топливе еще более экономичен, поэтому они жмут на акселератор как заблагорассудится.  

Ночь в номере с видом на юрту, утренний завтрак – и финальный марш-бросок через горы в Бишкек. Экспедиция Duster Experience в солнечном Кыргызстане завершается бодрым духом, хорошим настроением и послушным поведением Duster. Дело было под Новый год, а, значит, впереди - куча каникульных дней и так ожидаемое послевкусие от поездки... 

Упомянутые модели: Renault Duster (от 699 000 Р)
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Как мы проехали вокруг «теплого» Иссык-Куля 1200 км за рулем Renault Duster
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