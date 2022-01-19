Как мы проехали вокруг «теплого» Иссык-Куля 1200 км за рулем Renault Duster
Фото: Renault
Фото: azattyk.org
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
«Грешен, - отвечаю, - товарищ капитан. Знаю, что у вас всего «+10» к максимально разрешенной, банально не рассчитал, уж не обессудьте». Далее следует вполне дружественная беседа на все том же интернациональном языке о жизни, семье и дружбе народов, после чего замерзший от холодного горного ветра милиционер отпускает меня восвояси, видимо, довольный общением с инославным.
Мне, признаться, капитан тоже пришелся по душе. Этакий добряк «от сохи», с детской непосредственностью, незлобием, умением выслушать и полным отсутствием желания «качать свои права». Я, признаться, как и все мы, соскучился по такому человеческому общению на дороге. «ИИМ» - это по-нашему МВД. У нас полиция, у них по-прежнему милиция. И, признаюсь, от этого слова как-то теплее.
«Гаишных» машин на дорогах северного Иссык-Куля много: одни снуют туда-сюда - патрулируют, вторые «секут» скорость на обочине – все как у нас. Но, что хорошо, их видно издалека, никакой а-ля «засады». В населенных пунктах встречаются стационарные камеры, больше 30-40 км/ч ехать не положено. Но с нашим-то русским авось ох, как хочется «втопить». Тем более что новый Duster с 1,3-литровым TCe позволяет наслаждаться динамикой в любых режимах.
Что ж, подумалось, «ромб» на кузове – своего рода, счастливый билет в мир киргизского дорожного трафика. Совсем не нервного, как в обеих российских столицах, но порой непредсказуемого. Нет, обгонять вас справа, по запыленной обочине на «Газели» никто и не подумает, это не Дагестан. Но вот обойти через сплошную, да еще и двойную – это как пиалу кумыса выпить, то есть сплошь и рядом. Самое удивительное, что гонки «на грани ПДД» происходят, не взирая на порой ужасное качество проезжей части. С этим в Киргизии беда. И если бы не всеядная «реновская» подвеска, мы бы с коллегой тоже не раз попали в неприятную ситуацию.
Фото: Renault
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Санаторный север
В один момент не выдержали, свернули к воде. Она чистая, по ладожским меркам совсем не холодная и чуть солоноватая. Где-то поблизости благоустроенные пляжи санаториев и пансионатов Чолпон-Аты, мекки местного курортного отдыха. Зимой, сами понимаете, не сезон, заселение слабенькое. А вот летом здесь битком - едут за размеренным и неторопливым отдыхом. К услугам отдыхающих масса вариантов за деньги, сопоставимые с ночлегом в белорусском санатории, но с богатым набором преимуществ.
Фото: Renault
Фото: И. Братуха
Фото: issykkul.biz
Фото: И. Братуха
Фото: issykkul.biz
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Клубничный рай
Зато на машине всегда можно свернуть к Башне Бурана (это самая древняя постройка в республике, о ней мы уже писали 4 года назад) или, например, заглянуть в Токмак, как сделали мы. Возможно, этот 70-тысячный город и не стоит внимания с точки зрения туристической точки, но раз уж мы его проехали, два слова в его копилку: в годы СССР в Токмаке вовсю работали промышленные предприятия, с развалом империи «хозяйство» пришло в упадок, много горожан переселились в Белгород, увезя с собой свои текстильные навыки.
Фото: Renault
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Один мотор лучше другого
Заправок на дороге к Караколу предостаточно. Из «правильных» вам посоветуют АЗС Bishkek Petroleum и «Партнер Нефть» (экс-«Газпром Нефть»). Литр 95-го стоит порядка 63 сома (практически 1:1 к рублю), недешево. Но людям надо на чем-то передвигаться, вот и ездят - одни на стареньких «Ижах», другие на полноприводных «Лексусах». Немецкие «премиалы» - редкость, другие более-менее свежие иномарки встречаются преимущественно близ столицы.
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
|Renault Duster Style 1.3 CVT 4x4
|1.3 л, 150 л.с
|вариатор
|0-100 - 10.4 с, 185 км/ч
|4341 x 1804 x 1621 мм
|полный
|АИ-92, 7.2 л на 100 км
|1 460 000 руб
|Все характеристики
Памяти Пржевальского
Каракол – главный город на востоке Киргизии. Здесь зима так зима. Снег чистый, искрящийся, как в деревнях России. Недаром местная «горнолыжка» считается лучшей в регионе, и поставить лыжи на кант в Каракол приезжают не только из сопредельного Казахстана, но и наши с вами соотечественники.
Есть тут и другие достопримечательности, главной из которых, безусловно, является музей Н.М. Пржевальского. Известный путешественник, географ и натуралист предпринял несколько экспедиций в Центральную Азию. Здесь, на берегу Иссык-Куля его могила и красивый памятник конца XIX века. Лошадь Пржевальского – это тоже о Николае Михайловиче; в музее есть чучело этого некрупного (размером с ослика) животного, вам расскажут и про нее, и про смелость генерал-майора, связавшего свою непродолжительную жизнь (умер в 49 лет) с опасными путешествиями.
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Как на Марсе
Южное побережье Иссык-Куля – иная природа, другая атмосфера. Здесь больше колючек, меньше населенных пунктов, а, значит, и камер. Гоним постоянно «за сто», Duster позволяет это делать непринужденно. Пожалуй, впервые за рулем этого, когда-то самого популярного SUV в России, почувствовал себя комфортно. Вы, наверное, помните, наши публикации начала 2021-го. В них мы говорили, что новое поколение Duster обзавелось-таки долгожданными городскими комфорт-повадками. Так оно и есть: товарищ по экипажу просится за руль, дескать, время меняться, а ты жадничаешь, просишь проехать еще минут 15-20, потому как не устал и нравится.
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Зима – время короткого светового дня. Тьма накрывает местные красоты к 5 часам вечера, и ехать по местным дорогам, разбитый асфальт которых порой чередуется с вековой пылью, приходится чуть ли не вслепую. Утренняя заправка «до полного» через несколько сотен километров сигнализирует желтым делением на «приборке», мол, пора бы восполнить содержимое бака. Но мы с коллегой смотрим на показания навигатора, который свидетельствует: кровь из носу - надо дотянуть до отеля в Кочкорке 50 км.
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Ночь в номере с видом на юрту, утренний завтрак – и финальный марш-бросок через горы в Бишкек. Экспедиция Duster Experience в солнечном Кыргызстане завершается бодрым духом, хорошим настроением и послушным поведением Duster. Дело было под Новый год, а, значит, впереди - куча каникульных дней и так ожидаемое послевкусие от поездки...
- 820 000 РRenault Duster 2015 в Москве
- 980 000 РRenault Duster 2013 в Москве
- 1 099 000 РRenault Duster 2017 в Москве
- 1 360 000 РRenault Duster 2017 в Москве
- 1 570 000 РRenault Duster 2020 в Москве
- 1 310 000 РRenault Duster 2018 в Москве
- 789 000 РRenault Duster 2012 в Москве
- 1 380 000 РRenault Duster 2019 в Москве
- 1 420 000 РRenault Duster 2017 в Москве
- 1 239 000 РRenault Duster 2017 в Москве
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