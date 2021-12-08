Как на самом деле работает полицейский радар
Классический полицейский радар использует в своей работе так называемый эффект Допплера. Если говорить очень упрощённо, то принцип здесь следующий. От радара испускается радиоволна определённой частоты. Помимо частоты у волны есть такой параметр как длина. Что это такое? Представьте себе обычные волнение воды в море. Вот расстояние между «верхушками» (гребнями) волн – это и есть длина волны.
Что же касается самой частоты, то эта величина показывает сколько таких «верхушек» проходит за одну секунду. Посмотрим, что происходит, когда волна отталкивается от неподвижного объекта. В этом случае длина и частота не изменяются (на самом деле немного изменяются, но мы рассматриваем упрощённый случай). И в радар возвращается волна с теми же параметрами.
А что, если объект двигается навстречу? Вот одна «верхушка» волны оттолкнулась от него. А вот следующая коснётся его быстрее, ведь сам объект движется и успевает за это время несколько сократить расстояние до следующего гребня. Следовательно, у отражённой волны частота будет уже больше. Двигаясь навстречу, объект будет «толкать» гребни, и они станут возвращаться назад быстрее, то есть, за одну секунду их в обратную сторону пройдёт больше. В этом и заключается эффект Допплера.
И обычные полицейские радары измеряют скорость автомобиля именно путём сравнения частот двух волн: посылаемой и получаемой. Кстати, со звуковыми волнами эффект тоже прекрасно работает. Именно поэтому, когда мимо вас быстро проезжает автомобиль с сиреной, звук сирены как бы немного изменяется. Здесь дело именно в изменении частоты звука, и связано это с тем же движением машины. Только тут ваше ухо сравнивает не исходную волну с отражённой, а волны разной частоты, исходящие из одного источника.
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