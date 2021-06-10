Как на самом деле выглядит новая Kia Sportage?
Фото: youtube.com / Woopa TV
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
На ютуб-канале Woopa TV появился подробный обзор нового кроссовера. Единственный нюанс – обзор от корейского блогера и на корейском языке. Если кто-то понимает, о чем он говорит, расскажите нам. Но многое понятно без слов. Черный цвет, возможно, больше подходит для загруженного дизайна нового Sportage. Спереди хорошо заметны бумеранги светодиодных ходовых огней, а черная окантовка задних фонарей хорошо сочетается с цветом кузова. Кроме того, кроссовер получил колесные диски отличные от тех, что были запечатлены на рекламных фотографиях. Технические характеристики новинки пока держатся в секрете, но мы ожидаем, что они будут опубликованы в течение ближайших нескольких дней.
- 1 580 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 1 697 000 РKIA Sportage 2016 в Москве
- 759 000 РKIA Sportage 2011 в Москве
- 1 149 000 РKIA Sportage 2014 в Москве
- 565 000 РKIA Sportage 2007 в Москве
- 1 100 000 РKIA Sportage 2015 в Москве
- 2 297 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 1 220 000 РKIA Sportage 2014 в Москве
- 1 055 000 РKIA Sportage 2014 в Москве
- 1 120 000 РKIA Sportage 2015 в Москве
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