24 ноября 2017, 13:31

Как начинался бразильский Volkswagen…

Пятьдесят восемь лет назад, в ноябре 1959-го, Volkswagen завершил строительство и официально открыл в солнечной Бразилии автомобильный завод в Сан-Бернарду-ду-Кампу.
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Он превратился в самостоятельное производственное предприятие, имеющее собственные штамповочный, кузовной и малярный цеха, цех по выпуску двигателей, сборочный цех и гальванический участок. После ввода в эксплуатацию механического  цеха в 1960 году доля использования бразильских материалов в производстве VW Limousine выросло на 90%.  

На следующий год Volkswagen do Brasil стал лидером местной автомобильной промышленности, реализовав на рынке 47 320 новых автомобилей и увеличив тем самым сбыт на 67%, по сравнению с предыдущим годом.

Рыночная доля марки увеличилась до 41%, а персонал превысил 8 000 человек. Ежедневный выпуск продукции предприятия составлял на тот момент почти 220 автомобилей.

АвтоМудрость VW, Фольксваген

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Как начинался бразильский Volkswagen…
Он превратился в самостоятельное производственное предприятие, имеющее собственные штамповочный, кузовной и малярный цеха, цех по выпуску двигателей, сборочный цех и гальванический участок. После ввода в эксплуатацию механического  цеха в 1960 году доля использования бразильских материалов в производстве VW Limousine выросло на 90%.   На следующий год Volkswagen do Brasil стал лидером местной автомобильной промышленности, реализовав на рынке 47 320 новых автомобилей и увеличив тем самым сбыт на 67%, по сравнению с предыдущим годом.Рыночная доля марки увеличилась до 41%, а персонал превысил 8 000 человек. Ежедневный выпуск продукции предприятия составлял на тот момент почти 220 автомобилей.
2017-11-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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