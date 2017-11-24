Как начинался бразильский Volkswagen…
Он превратился в самостоятельное производственное предприятие, имеющее собственные штамповочный, кузовной и малярный цеха, цех по выпуску двигателей, сборочный цех и гальванический участок. После ввода в эксплуатацию механического цеха в 1960 году доля использования бразильских материалов в производстве VW Limousine выросло на 90%.
На следующий год Volkswagen do Brasil стал лидером местной автомобильной промышленности, реализовав на рынке 47 320 новых автомобилей и увеличив тем самым сбыт на 67%, по сравнению с предыдущим годом.
Рыночная доля марки увеличилась до 41%, а персонал превысил 8 000 человек. Ежедневный выпуск продукции предприятия составлял на тот момент почти 220 автомобилей.
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