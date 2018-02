Как начинался крах Volkswagen в Нигерии

Мало кто знает, что у немецкого Volkswagen AG в свое время было собственное сборочное производство в Африке. А если быть точнее, в Нигерии. Дочернее предприятие Volkswagen of Nigeria Ltd. было запущено в г. Лагос в 1973-м. А в январе 1982-го над заводом сгустились тучи…

В эти дни 26 лет назад Volkswagen of Nigeria Ltd. оказывается в ситуации тяжелого кризиса, вызванного затяжной рецессией, низкой ценовой конкурентоспособностью и отсутствием поддержки нигерийского правительства, которое отреагировало на дефицит валюты государственным ограничением импорта и сокращением производства в зависимых от импорта отраслях промышленности.



В марте 1990-го концерн принимает решение уйти из Нигерии, поскольку в обозримый период времени освоить потенциал местного рынка не представляется возможным. Загрузка мощностей Volkswagen of Nigeria Ltd. составляет 5%, а минимальным доходам от продаж противостоит высокая задолженность.



Начатые в 1992 году переговоры о продаже завода нигерийской группе предприятий не прекращаются из-за внутриполитической борьбы за власть. В 1994-м Volkswagen отзывает последних немецких сотрудников. С этого момента производство останавливается.



В апреле 2006-го концерн продает остающиеся в его собственности доли компании Barbedos Ventures Ltd., расположенной в г. Тортола (Британские Виргинские острова).