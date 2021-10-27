Как надо правильно использовать противотуманные фары и фонари
Когда использовать противотуманные фары
В законе нет требования, которое бы обязывало водителей оборудовать свои машины «противотуманками». Однако все современные машины обязательно комплектуются не только противотуманными фарами, но и противотуманными фонарями.
- «Противотуманки» используются не только во время тумана, но и при любых нарушениях видимости вследствие плохих погодных условий. И ближний, и дальний свет отражаясь от капель влаги не только не улучшают видимость, но иногда способны ухудшить ее, создавая белую завесу перед глазами водителя. «Противотуманки» устанавливаются так, что их свет попадает в зону с минимальным содержанием конденсируемой влаги (плотности тумана), позволяя видеть дорогу.
- Дальний свет в туманную погоду лучше не использовать. Он лишь ухудшит ситуацию. При плохой видимости в дождь, туман или снегопад лучше пользоваться «противотуманками» в сочетании с габаритами или ближним светом.
- «Противотуманки» также разрешено использовать в темное время или на неосвещенных участках дороги одновременно с ближним или дальним светом.
- Не используйте «протвотуманки» в условиях нормальной видимости. При улучшении видимости на дороге (после окончания дождя или снега, и при рассеивании тумана), следует перейти к использованию ближнего и дальнего света.
Противотуманный фонарь
В условиях сильного тумана водители включают противотуманный фонарь, расположенный на задней части автомобиля. Его яркий свет гарантирует, что даже в густой пелене тумана следующие позади машины смогут вас вовремя заметить и соблюсти дистанцию. Но в отличии от «противотуманок», задний противотуманный фонарь применяют только при недостаточной видимости. А еще запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
- 2 800 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 3 400 000 РMercedes GLE-класс 2017 в Москве
- 2 350 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2015 в Москве
- 4 449 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2019 в Москве
- 4 365 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2019 в Москве
- 4 630 000 РBMW X3 2021 в Москве
- 8 949 000 РBMW X7 2020 в Москве
- 3 357 000 РLand Rover Range Rover 2014 в Москве
- 9 737 364 РLincoln Navigator 2021 в Москве
- 950 000 РPeugeot 308 2014 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий