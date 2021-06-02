Как нас обманывают на АЗС: хитрые продавцы начали писать цены за 710 мл топлива
Фото: sakhalin.info
Директор АЗС Евгений Змачинский обвинения в мошенничестве опровергает: «Это не хитрость, не обман. Везде, информация размещена о том, что и сколько стоит, но люди не хотят этого замечать, читать не хотят. Операторы уже просто устали объяснять. Да, есть люди, которые хотят обманываться – они обманываются. Но везде, повторю, информация висит, все доступно, прозрачно».
По словам господина Змачинского, цены на информационной стеле – это просто реклама. Фактическая же цена топлива на его АЗС оказывается ощутимо выше, чем на станциях крупных сетевых операторов.
- 2 300 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 7 340 000 РLand Rover Range Rover 2018 в Москве
- 1 570 000 РHonda Stepwgn 2018 в Москве
- 4 799 000 РMercedes GLE 2017 в Москве
- 430 000 РFord Focus 2009 в Москве
- 235 000 РHyundai Accent 2006 в Москве
- 2 650 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 1 690 000 РAudi A8 2013 в Москве
- 269 000 РMitsubishi Galant 2002 в Москве
- 10 300 000 РPorsche Cayenne Turbo 2014 в Москве
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