Как не купить бывшее такси? Эксперты назвали скрытые признаки
Во-первых, таксисты всегда отдавали предпочтение надежным и недорогим в обслуживании моделям. Среди лидеров были Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Renault Logan, Kia Rio, Skoda Octavia, Ford Focus, Kia Optima и Toyota Camry. Сейчас же популярностью пользуются китайские модели Haval Jolion, Geely Atlas и Chery Tiggo 7 Pro. Они стоят сравнительно недорого, но имеют меньший срок службы по сравнению с корейскими и японскими аналогами. Машины работают по 1-2 года, после чего отправляются на продажу через частных лиц или перекупщиков.
Иногда одометр показывает маленький пробег, а реальный износ выдает салон. Особенно стоит обратить внимание на водительское кресло, руль, подлокотник – потертости и трещины на них могут быть явным намеком на возраст и пройденные километры. Также обратите внимание на историю техобслуживания. Замена ремня ГРМ раньше положенного срока (например, на 50 тыс. км) вызывает подозрения. То же самое касается ШРУСов или ступичных подшипников, которые обычно служат до 100 тысяч. Если менялись двигатель или КПП, обязательно проверьте сервисную историю и соответствие параметров новых агрегатов данным в документах.
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05.07.2025, 06:59
Транспортные музеи Петербурга: где старые автобусы рассказывают сказки, а поезда летают в будущее»
Летние каникулы – время для открытий, и Петербург предлагает юным любителям техники и истории окунуться в мир автомобильных, железнодорожных и трамвайных тайн. В городе работают четыре уникальных музея, где можно не просто посмотреть на старинные машины, но и «примерить» на себя роль машиниста поезда или пассажира ретро-вагона.Читать далее
-
04.07.2025, 15:46
Автомобили «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» стали намного безопаснее
С июня 2025 года в линейке коммерческих автомобилей Горьковского автозавода – «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» – стала доступна новая важная опция: фронтальные подушки безопасности. Читать далее
-
04.07.2025, 14:10
Петербург переживает сильнейшее наводнение: уровень воды превысил 180 см, парки и сады закрыты
Утром 4 июля 2025 года на петербургской дамбе зафиксирован подъем воды до рекордного для июля уровня – более 180 см. Если бы не комплекс защитных сооружений, очередного катастрофического наводнения было бы не избежать.Читать далее
-
04.07.2025, 13:28
Дилеры распродают запасы «прошлогодних» автомобилей: сколько еще осталось?
По данным «Автостата», в первом полугодии 2025 года в России было продано 530 тысяч новых легковых автомобилей. Однако почти две трети из них – 363 тысячи единиц (68,3%) – это машины 2024 года выпуска. Еще 23 тысячи автомобилей, реализованных за этот период, томились на складах дилеров с 2023 года. Именно на такие автомобили сейчас предлагают самые существенные скидки, пытаясь ускорить их реализацию.Читать далее
-
04.07.2025, 12:23
7 самых популярных новых кроссоверов в России в июне 2025 года
По данным агентства «Автостат», в июне 2025 года в России было продано 90 116 новых легковых автомобилей. Это на 27,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам первого летнего месяца 7 мест в десятке бестселлеров занимают кроссоверы.Читать далее
-
04.07.2025, 08:49
«Известия» протестировали Lada Niva Sport: главные достоинства и недостатки «зажигалки»
Lada Niva, которая уже почти полвека остается символом отечественного внедорожника, впервые получила спортивную версию под названием Sport. Изменения оказались самыми масштабными за всю историю модели: автомобиль получил новый двигатель, модернизированную заднюю подвеску и улучшенный интерьер.Читать далее
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