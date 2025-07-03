Как не купить бывшее такси? Эксперты назвали скрытые признаки

Ранее мы писали Много владельцев у автомобиля: всегда ли это плохо? Выбирая автомобиль с пробегом, большинство покупателей обращают внимание на количество бывших владельцев. ... Читать далее

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Нередко за чистым кузовом и свежим салоном скрываются серьезные проблемы: выработавший свой ресурс двигатель, изношенная подвеска и уставшие агрегаты. Такие машины могут стать для нового владельца настоящей головной болью, ведь их техническое состояние оставляет желать лучшего. Журналисты издания njcar.ru поговорили с автоэкспертами и выяснили, по каким признакам можно определить, что машина работала в такси.Во-первых, таксисты всегда отдавали предпочтение надежным и недорогим в обслуживании моделям. Среди лидеров были Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Renault Logan, Kia Rio, Skoda Octavia, Ford Focus, Kia Optima и Toyota Camry. Сейчас же популярностью пользуются китайские модели Haval Jolion, Geely Atlas и Chery Tiggo 7 Pro. Они стоят сравнительно недорого, но имеют меньший срок службы по сравнению с корейскими и японскими аналогами. Машины работают по 1-2 года, после чего отправляются на продажу через частных лиц или перекупщиков.

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Определить автомобиль из такси можно по нескольким ключевым признакам. Первый шаг – запросите ПТС. Если в документах указано юридическое лицо с коротким периодом владения (1–2 года), это может быть сигналом. Проверьте организацию по ИНН на сайте налоговой: если она связана с перевозками, лучше отказаться от сделки. Также обратите внимание на внешнее состояние. Часто такие авто обклеены рекламной пленкой, поэтому после ее удаления кузов может выглядеть слишком свежим. Перекосы дверей, люфт или плохое закрывание также говорят о жесткой эксплуатации.Иногда одометр показывает маленький пробег, а реальный износ выдает салон. Особенно стоит обратить внимание на водительское кресло, руль, подлокотник – потертости и трещины на них могут быть явным намеком на возраст и пройденные километры. Также обратите внимание на историю техобслуживания. Замена ремня ГРМ раньше положенного срока (например, на 50 тыс. км) вызывает подозрения. То же самое касается ШРУСов или ступичных подшипников, которые обычно служат до 100 тысяч. Если менялись двигатель или КПП, обязательно проверьте сервисную историю и соответствие параметров новых агрегатов данным в документах.