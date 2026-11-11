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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

11 ноября 2026, 17:03

Как не купить контрафактное масло: главные признаки опасной подделки

Как не купить контрафактное масло: главные признаки опасной подделки

Как за минуту вычислить опасную подделку моторного масла: простой тест с бумагой

Как не купить контрафактное масло: главные признаки опасной подделки

Внешне новое масло может оказаться опасным. Подделки сложно отличить от оригинала. Ошибка при выборе грозит серьезными последствиями. Проверьте, как не стать жертвой мошенников.

Внешне новое масло может оказаться опасным. Подделки сложно отличить от оригинала. Ошибка при выборе грозит серьезными последствиями. Проверьте, как не стать жертвой мошенников.

В последние годы на рынке автотоваров участились случаи продажи моторных масел, которые внешне ничем не отличаются от оригинальных, но на деле представляют серьезную угрозу для двигателя. Мошенники научились очищать использованное масло до состояния, когда оно выглядит как новое, и разливают его по фирменным канистрам.

Ранее для подделок применяли дешевые технические жидкости, но теперь схема стала сложнее. Старое масло закупается у автосервисов, где его сливают после обслуживания машин. Затем оно проходит через многоступенчатую фильтрацию, в результате чего исчезают механические примеси и жидкость становится светлой и прозрачной. Иногда в нее добавляют присадки, но чаще этого не делают вовсе.

На выходе получается продукт, который по цвету и консистенции практически неотличим от настоящего. Однако внутри такой жидкости сохраняется высокая кислотность и остатки продуктов сгорания топлива. Эти компоненты разрушают детали двигателя, ускоряя износ и приводя к серьезным поломкам уже через несколько тысяч километров.

Производители контрафакта используют простое оборудование, способное очищать сотни литров масла в час. После фильтрации жидкость разливается по новым канистрам с поддельными этикетками. На упаковке часто можно заметить некачественную печать, неровные швы или плохо прилегающую крышку. Такие детали должны насторожить покупателя.

Еще один способ выявить подделку - обратить внимание на запах. Оригинальное синтетическое масло имеет ровный химический аромат, а у очищенной отработки часто присутствует легкий запах гари или копоти. Если при открытии канистры ощущается что-то подобное, использовать такую жидкость не стоит.

Простой тест на бумаге также может помочь: капля подозрительного масла на белом листе иногда оставляет темный ореол или мелкие точки, которые не видны в канистре. Это признак того, что продукт был очищен не полностью.

Если после замены масла на щупе быстро появляется темный цвет или уровень резко меняется, это повод задуматься о качестве залитой жидкости. В такой ситуации рекомендуется немедленно заменить масло на проверенное, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

Проверка кода на этикетке может дать результат, но современные мошенники научились подделывать даже сайты для проверки. Поэтому важно оценивать упаковку комплексно и приобретать масло только у официальных дилеров или в крупных сетях.

В городских условиях, где двигатель часто работает в пробках, последствия использования очищенной отработки проявляются особенно быстро. Кислотная среда разрушает вкладыши и кольца, что приводит к капитальному ремонту уже через несколько тысяч километров.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты советуют внимательно осматривать упаковку, проверять запах и проводить простые тесты перед заливкой масла в двигатель. Такой подход поможет сохранить ресурс мотора и избежать лишних расходов.

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