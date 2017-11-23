Как не лишиться автомобиля на таможне?
Во временном ввозе физическими лицами на территории ЕАЭС чаще всего находится автомобильный транспорт. При этом наиболее распространенным правонарушением является нарушение сроков временного ввоза. Однако в таможенной практике нередко встречаются случаи незаконного отчуждения (продажи, передачи во владение по доверенности) временно ввезенного автотранспорта.
Так, частью 2 статьи 16.24 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрен административный штраф с конфискацией (по решению суда) транспортного средства как предмета правонарушения.
Статьей 194 Уголовного кодекса РФ за уклонение от уплаты таможенных платежей, совершённое в крупном размере (1 млн рублей), владелец наказывается штрафом в размере от 100 до 500 тыс. рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
Если в совершении вышеуказанных правонарушений значилась группа лиц по предварительному сговору, то наступает более суровая ответственность - штраф от 300 до 500 тыс. рублей либо лишения свободы на срок до 5 лет.
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