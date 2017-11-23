23 ноября 2017, 11:24

Как не лишиться автомобиля на таможне?

Ее сотрудники утверждают, что все очень просто: для этого следует всего лишь не нарушать срок и порядок временного ввоза транспортного средства на территорию Евразийского экономического союза.
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Как не лишиться автомобиля на таможне?

Во временном ввозе физическими лицами на территории ЕАЭС чаще всего находится автомобильный транспорт. При этом наиболее распространенным правонарушением является нарушение сроков временного ввоза. Однако в таможенной практике нередко встречаются случаи незаконного отчуждения (продажи, передачи во владение по доверенности) временно ввезенного автотранспорта.

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Как говорят таможенники, временный ввоз машин, зарегистрированных в иностранном государстве, с освобождением от таможенных платежей разрешён иностранным гражданам на срок их временного пребывания на территории ЕАЭС, но не более чем на 1 год. При этом освобождению от уплаты таможенных платежей подлежит одно временно ввозимое транспортное средство в течение 1 года. За нарушение указанных требований с владельца ТС спросят оба Кодекса - административный и уголовный.

Так, частью 2 статьи 16.24 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрен административный штраф с конфискацией (по решению суда) транспортного средства как предмета правонарушения.

Статьей 194 Уголовного кодекса РФ за уклонение от уплаты таможенных платежей, совершённое в крупном размере (1 млн рублей), владелец наказывается штрафом в размере от 100 до 500 тыс. рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Если в совершении вышеуказанных правонарушений значилась группа лиц по предварительному сговору, то наступает более суровая ответственность - штраф от 300 до 500 тыс. рублей либо лишения свободы на срок до 5 лет.

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Как не лишиться автомобиля на таможне?
Во временном ввозе физическими лицами на территории ЕАЭС чаще всего находится автомобильный транспорт. При этом наиболее распространенным правонарушением является нарушение сроков временного ввоза. Однако в таможенной практике нередко встречаются случаи незаконного отчуждения (продажи, передачи во владение по доверенности) временно ввезенного автотранспорта.{{material_121670}} Как говорят таможенники, временный ввоз машин, зарегистрированных в иностранном государстве, с освобождением от таможенных платежей разрешён иностранным гражданам на срок их временного пребывания на территории ЕАЭС, но не более чем на 1 год. При этом освобождению от уплаты таможенных платежей подлежит одно временно ввозимое транспортное средство в течение 1 года. За нарушение указанных требований с владельца ТС спросят оба Кодекса - административный и уголовный. Так, частью 2 статьи 16.24 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрен административный штраф с конфискацией (по решению суда) транспортного средства как предмета правонарушения.Статьей 194 Уголовного кодекса РФ за уклонение от уплаты таможенных платежей, совершённое в крупном размере (1 млн рублей), владелец наказывается штрафом в размере от 100 до 500 тыс. рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет.Если в совершении вышеуказанных правонарушений значилась группа лиц по предварительному сговору, то наступает более суровая ответственность - штраф от 300 до 500 тыс. рублей либо лишения свободы на срок до 5 лет.
2017-11-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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