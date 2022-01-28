Как не лишиться гарантии на машину: 7 главных запретов
Сервисное обслуживание и неоригинальные расходники
Считается, что к потере гарантии может привести прохождение регулярного техобслуживания с заменой расходников не в официальном сервисном центре. Это не совсем так. Вы имеет право проходить регулярное техобслуживание в сроки, установленные производителем, в любом сертифицированном сервисном центре с соответствующей лицензией. Но на практике дилер может отказать в гарантии, сославшись на то, что в данном сервисе не следуют требованиям компании производителя. Кроме того, если произойдет поломка и вы приедет с документами, подтверждающими прохождение ТО в сторонних сервисах, дилер может попытаться доказать, что причина поломки некачественное обслуживание.
То же самое касается расходников, они должны быть из числа рекомендованных производителем. И если их купить не у официалов, то вам придется предъявить сертификаты соответствия.
В подобных случаях, если дилер отказывает в гарантийном ремонте, вы вправе отстаивать свою правоту в суде, если уверены в том, что сможете подтвердить качество расходников и профессионализм мастеров вашего автосервиса.
Нарушение правил эксплуатации машины
Очень полезным было бы каждому водителю изучить правила эксплуатации автомобиля. Но это мало кто делает, особенно когда машина не первая. А между тем нарушение этих правил является частой причиной снятия с гарантии. Например, если в инструкции сказано, что при остановке водитель обязан переводить рычаг роботизированной коробки передач на нейтраль, то дилер может сослаться на то, что вы нарушили это требование, что и привело к поломке трансмиссии. Так что, если планируете сохранить гарантию, читайте инструкцию и следуйте требованиям.
Использование неправильной марки бензина
Тут, как и с нормами эксплуатации – марка бензина прописана в инструкции. Если производитель указал бензин с октановым числом 95 и не ниже, то будьте любезны забыть о существовании 92-го.
Изменение технических характеристик
Замену агрегатов даже не упоминаем, тут должно быть и так понятно. А вот что нельзя в собственную машину установить дополнительный комплект динамиков аудиосистемы или заменить колесные диски на больший диаметр – это становится сюрпризом. Любые технические изменения, даже в лучшую сторону, официально дают право дилеру лишить вас гарантийного обслуживания.
Внесение изменений в конструкцию
Логично, что требующие регистрации в ГИБДД конструктивные изменения нельзя проводить до окончания гарантии, иначе вы можете ее лишиться.
Установка дополнительного оборудования
Если речь идет об установке сигнализации, которую без потери гарантии охотно установит сам дилер, то лишить вас гарантии за ее установку в другом месте не имеют право. Главное, чтобы автосервис, где будут ставить сигнализацию, имел лицензию на проведение соответствующих работ.
ДТП
Если про случай ДТП узнает дилерский центр, то неважно, насколько серьезным оно было, вас вправе лишить гарантии. Повреждения кузова или моторного отсека могут повлиять на технические характеристики машины и привести к развитию поломок.
Если вы считаете, что отказ дилера в гарантии неправомерен, вы можете пойти в суд. Но для начала попытайтесь договориться: изложите суть претензии в письме компании-производителю. Часто этого бывает достаточно, чтобы решение было принято в пользу клиента.
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