Как не надо красить автомобиль: фото полного провала
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
При ближайшем рассмотрении все выглядит еще хуже. На одной из фотографии видно, что краска распылена неравномерно, появились подтеки и пузыри, а на корме незадачливый маляр оставил отпечатки пальцев. Если заглянуть под капот, то можно обнаружить белую эмаль на моторе, воздухозаборниках и радиаторах. Даже стеклоочистители теперь выкрашены в белый цвет. Удалить излишки краски теперь будет непросто и обойдется дорого.
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08.10.2021, 23:56
В России снова торгуют местами в очереди на автомобили (цены)
Японцы говорят, что любой кризис – это всегда новые возможности. Кризис на рынке полупроводников, снижение объемов производства автомобилей и последовавший за этим дефицит новых машин позволили дилерам бессовестно наживаться на установке дополнительного оборудования. Но нашлись предприимчивые россияне, которые возродили старый бизнес – торговлю очередью.Читать далее
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21.03.2021, 00:01
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-
01.10.2020, 21:46
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Российские дилеры начали принимать заказы на все модификации обновленных семейств Audi A4 и А5. Цены стартуют от 2 375 000 и от 2 793 000 рублей, соответственно. В гамме остались только бензиновые версии.Читать далее
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01.09.2020, 14:59
Дилеры начали принимать заказы на обновленные Audi A4 и A5 Sportback
В Россию наконец-то едут рестайлинговые Audi A4 и A5, представленные еще в прошлом году. Дилеры начали принимать предзаказы. Пока обе новинки доступны только в приветственной серии Edition One по цене от 2,96 млн рублей за седан Audi A4 и от 4,3 млн рублей за Audi A5 Sportback.Читать далее
-
06.01.2020, 14:15
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Еще недавно седаны занимали первые строчки в рейтингах продаж по всему миру. Сейчас они постепенно уступают место кроссоверам. Но классический кузов по-прежнему пользуется хорошим спросом. Расскажем, какие новинки премиальные бренды приготовили россиянам в сегменте седанов и лифтбеков.Читать далее
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