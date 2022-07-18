Как не надо красить автомобиль: фото полного провала

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В соцсетях появились фотографии перекрашенного в белый цвет Audi A5 Sportback. Владелец решил сэкономить и взялся за покраску сам. Рискнем предположить, что ущерба было бы меньше, если бы он воспользовался не краскопультом, а обычным малярным валиком. По неизвестной причине, «мастер» решил отказаться от пленки и малярного скотча. Таким образом, все окна, фары, задние фонари, колеса, шильдики, решетки и вентиляционные отверстия оказались покрыты слоем белой краски.

При ближайшем рассмотрении все выглядит еще хуже. На одной из фотографии видно, что краска распылена неравномерно, появились подтеки и пузыри, а на корме незадачливый маляр оставил отпечатки пальцев. Если заглянуть под капот, то можно обнаружить белую эмаль на моторе, воздухозаборниках и радиаторах. Даже стеклоочистители теперь выкрашены в белый цвет. Удалить излишки краски теперь будет непросто и обойдется дорого.

Упомянутые модели: Audi A5 (от 2 030 000 Р )

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