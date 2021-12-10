Как не сломать сцепление: вот 3 основные ошибки, которых необходимо избежать
Впрочем, если вы владелец автомобиля с механической коробкой передач, вам все понятно и без подсказки. Вкратце: сцепление разрывает связь двигателя и коробки. Причем, именно в тот момент, когда вы нажимаете педаль. Не случайно она раньше называлась педалью выключения сцепления.
Являясь непременным элементом трансмиссии автомобиля, передающем крутящий момент двигателя и позволяющем кратковременно отсоединить силовой агрегат от всех остальных элементов трансмиссии и вновь их плавно соединить (сцепить), сцепление обеспечивает плавный старт с места. Это когда необходимо всю груду железа, стекла и пластика сдвинуть с места.
Будучи элементом фрикционным и частично подпружиненным, в определённых пределах сцепление способно нивелировать удары и рывки, возникающие при различных режимах движения в трансмиссии. Есть у него и другие функции, но ясно одно: сцепление – большой труженик, и его желательно беречь. А как сохранить его максимально дольше, рассказывают специалисты.
На самом деле, все не так сложно: срок службы сцепления во многом будет зависеть от вашего стиля вождения. Чтобы избежать преждевременного износа, необходимо помнить несколько наиболее распространенных ошибок – их следует всегда избегать, и таким образом можно будет сэкономить деньги.
Ошибка № 1: машина на светофоре, педаль выжата
В целях оптимизации своего времени, простаивая на красном сигнале светофора, многие водители склонны оставаться в положении, когда нога полностью выжимает педаль сцепления. Данная тенденция, как замечено, чаще всего имеет место быть в городе с его частыми фазами «стоп энд гоу».
Тем не менее, эта плохая привычка, и именно она может привести сцепление к преждевременному износу. Чтобы вы понимали: при нажатии на педаль усилие через трос передается на выжимную вилку. Усилие это, скажем так, приличное, и при долгом использовании деталь может переживать огромные нагрузки. При этом запас прочности у нее невелик. Да и выжимному подшипнику непросто.
Памятуя о своем «грешке», следует на каждой светофорной остановке (независимо от того, короткая она или длительная), оставить педаль в покое и установить рычаг коробки передач в нейтральное положение. При это в некоторых случаях необходимо использовать ручной тормоз, чтобы освободить правую ногу от педали тормоза.
Ошибка № 2: слишком быстрое или, наоборот, слишком медленное выжимание
Механика вопроса, как и в предыдущем абзаце, может не выдержать чрезмерных нагрузок и дать сбой. Та же история, если слишком медленно отпускать педаль - диск сцепления в этом случае не плотно прилегает к маховику двигателя или пробуксовывает. Поверхность диска сцепления быстро стачивается, а возникающее при этом трение приводит к перегреву. Он (перегрев) не очень полезен для накладки диска сцепления и других компонентов (выжимной подшипник или рабочий цилиндр).
В этом вопросе важно найти компромисс, дабы исключить ненужное «катание» педали сцепления, но это достигается опытным путем. Как правило, понимание приходит быстро.
Ошибка № 3: водитель держит ногу на педали и так ездит
Жизнь показывает, что это менее распространенная ошибка, чем две предыдущие. Однако бывает, что некоторые автовладельцы иногда оставляют ногу на педали сцепления и при этом катаются словно так и нужно.
Что делать желательно
Напоследок несколько рекомендаций, следование которым способно продлить срок службы столь важно узла автомобиля. Перво-наперво, сцепление не следует держать слишком долго. Трогаясь в гору, желательно использовать стояночный тормоз, а не стартовать под рев мотора.
Манёвры на стоянке правильнее совершать на низких оборотах двигателя или использовать только педаль сцепления. Если вы опаздываете, то есть вам необходимо тронуться слишком резко, заранее вспомните, что сцепление таким образом получит сильный удар и высокую степень износа. А вам это надо? Приучите себя к плавным и аккуратным переключениям – так можно и топливо сэкономить, и сцепление сохранить как можно дольше.
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